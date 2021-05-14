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В Днепре задержана группа, подорвавшая банкомат и похитившая 330 тыс. грн, - Нацполиця. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Полицейские Днепра задержали группу вооруженных злоумышленников, которые в марте этого года взорвали банкомат и похитили более 330 тыс. гривен

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Днепре задержана группа, подорвавшая банкомат и похитившая 330 тыс. грн, - Нацполиця 01

Ночью 17 марта в полицию поступило сообщение о взрыве одного из банкоматов по проспекту Александра Поля в Центральном районе города Днепр. Как выяснилось, преступники взорвали банкомат и завладели кассетами с денежными средствами. От взрыва помещение, где был установлен банкомат, частично разрушилось.

Полицейские восстановили маршруты передвижения воров, установили места их проживания и транспортное средство, на котором они передвигались. В результате подозреваемых в преступлении задержали - ими оказались 33 и 34-летние жители Днепра.

В Днепре задержана группа, подорвавшая банкомат и похитившая 330 тыс. грн, - Нацполиця 02

Правоохранители изъяли у злоумышленников деньги, 2 пистолета, гранату с запалом, дымовые шашки, бронежилеты, патроны, пакеты с наркотическим веществом, фрагменты карт с местонахождением банкомата, черновые записи и другие вещественные доказательства. Кроме этого, в гараже одного из фигурантов правоохранители обнаружили газовый и кислородный баллоны, резиновые шланги, металлические трубки.

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В Днепре задержана группа, подорвавшая банкомат и похитившая 330 тыс. грн, - Нацполиця 03

Сейчас двум мужчинам следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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Автор: Володимир Янченко
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Предлагаю никого не садить а на фронт диверсантами отправить. В Днепре задержана группа, подорвавшая банкомат и похитившая 330 тыс. грн, - Нацполиця - Цензор.НЕТ 2250
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14.05.2021 21:16 Ответить
искупить кровью У Дніпрі затримали групу, яка підірвала банкомат і викрала 330 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5185
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14.05.2021 21:28 Ответить
Бомбить банкоматы в одло ?
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14.05.2021 21:28 Ответить
У Дніпрі затримали групу, яка підірвала банкомат і викрала 330 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2464
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14.05.2021 21:34 Ответить
и украденные деньги выдать на расходы в тылу врага У Дніпрі затримали групу, яка підірвала банкомат і викрала 330 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3096
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14.05.2021 21:32 Ответить
Самоокупаемость превыше всего. У Дніпрі затримали групу, яка підірвала банкомат і викрала 330 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5453
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14.05.2021 21:35 Ответить
у нас есть банда покруче. Вот что с НЕЙ делать?
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14.05.2021 21:55 Ответить
красавчики, хоть людей не трогали, а банкоматы то такое, их не жалко.
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15.05.2021 05:46 Ответить
 
 