Можем развивать инфраструктурные проекты, - Чапутович о сотрудничестве Украины с восточноевропейскими странами ЕС. ВИДЕО
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Украина может присоединиться к инициативам восточноевропейских стран-членов Европейского Союза, в частности в сфере инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время онлайн дискуссии Киевского форума.
"Мы могли бы развивать инфраструктурные отношения с Украиной. Я имею в виду такие страны ЕС, как Польша, Словакия, Венгрия. И Украина получала бы от этого пользу ", - подчеркнул Чапутович. Он добавил, что Украина и страны ЕС могут тесно сотрудничать в вопросах энергетической безопасности.
"Польша хочет быть независимой от России в импорте газа. Поэтому мы присоединились к магистрали Северного моря, к Балтийскому трубопроводу, имеем LNG-терминал и подписали соглашение с Соединенными Штатами о поставках сжиженного природного газа", - сказал экс-министр.
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Еще один важный для Украины формат, по его словам, - это так называемый Люблинский треугольник, созданный Польшей, Литвой и Украиной.
"Это меньше, но также очень полезный формат для Украины, для консультаций по вопросам безопасности, экономического сотрудничества, решения определенных исторических проблем", - отметил Чапутович.
Он отметил, что Украина не может принимать полноценное участие в некоторых объединениях, поскольку они ограничиваются странами-членами ЕС, но могла бы получить статус наблюдателя.
"Одним из наблюдателей являются Соединенные Штаты, другим - Германия. Украина хорошо бы вписалась в такой формат ", - резюмировал Чапутович.
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2 квітня, особиста піар-агенція клоуна запровадила "санкції" проти найбільших контрабандистів.
За повідомленням спікерів особистої піар-агенції, ці люди завдають збитків в розмірі 300 мільярдів гривень в рік, або 25 мільярдів гривень в місяць.
А тепер - простий факт на основі даних Казначейської служби:
- доходи від митниці за березень (тоді "санкцій" не було) - 34,4 мільярди гривень
- доходи від митниці за квітень ("санкції" діяли цілий квітень)... ні, не 34,4 + 25 = 60,4 мільярдів.
А менше, ніж було в березні - всього 30,4 мільярди гривень.
Не Медведчуком єдиним сцють нам в очі.