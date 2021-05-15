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Польша (2410) Чапутович (53) Люблинский треугольник (17) Киевский форум по безопасности (50)

Можем развивать инфраструктурные проекты, - Чапутович о сотрудничестве Украины с восточноевропейскими странами ЕС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина может присоединиться к инициативам восточноевропейских стран-членов Европейского Союза, в частности в сфере инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время онлайн дискуссии Киевского форума.

"Мы могли бы развивать инфраструктурные отношения с Украиной. Я имею в виду такие страны ЕС, как Польша, Словакия, Венгрия. И Украина получала бы от этого пользу ", - подчеркнул Чапутович. Он добавил, что Украина и страны ЕС могут тесно сотрудничать в вопросах энергетической безопасности.

"Польша хочет быть независимой от России в импорте газа. Поэтому мы присоединились к магистрали Северного моря, к Балтийскому трубопроводу, имеем LNG-терминал и подписали соглашение с Соединенными Штатами о поставках сжиженного природного газа", - сказал экс-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию День Европы в Украине

Еще один важный для Украины формат, по его словам, - это так называемый Люблинский треугольник, созданный Польшей, Литвой и Украиной.

"Это меньше, но также очень полезный формат для Украины, для консультаций по вопросам безопасности, экономического сотрудничества, решения определенных исторических проблем", - отметил Чапутович.

Он отметил, что Украина не может принимать полноценное участие в некоторых объединениях, поскольку они ограничиваются странами-членами ЕС, но могла бы получить статус наблюдателя.

"Одним из наблюдателей являются Соединенные Штаты, другим - Германия. Украина хорошо бы вписалась в такой формат ", - резюмировал Чапутович.

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ЗЕлені барани: після санкцій проти контрабандистів, доходи митниці... ну, ви здогадалися)))
2 квітня, особиста піар-агенція клоуна запровадила "санкції" проти найбільших контрабандистів.
За повідомленням спікерів особистої піар-агенції, ці люди завдають збитків в розмірі 300 мільярдів гривень в рік, або 25 мільярдів гривень в місяць.
А тепер - простий факт на основі даних Казначейської служби:
- доходи від митниці за березень (тоді "санкцій" не було) - 34,4 мільярди гривень
- доходи від митниці за квітень ("санкції" діяли цілий квітень)... ні, не 34,4 + 25 = 60,4 мільярдів.
А менше, ніж було в березні - всього 30,4 мільярди гривень.
Не Медведчуком єдиним сцють нам в очі.
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15.05.2021 13:43 Ответить
Зачем им сжиженый газ,экономика для народа, подымут цены, воьмут кредиты на субсидии и продадут Землю народа вместе со страной, нет флаг , герб и название страны оставят, а так Украиныи,народа не будет так что планы у Поляков и местной "власти" разны потому они нас и предупредили, что бы догнать Польшу надо 30-40 лет при условии, что она будет стоять на месте, а начинали мы то вместе,одинаково так что с властью нынешней и прелыдущей, нам бы не Польшу догнать, а выжить надо.
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15.05.2021 14:04 Ответить
 
 