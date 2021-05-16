Огромный флаг Израиля около четырех часов парил над центром Киева. ВИДЕО

Огромный флаг Израиля около 4 часов парил над Киевом. Полотнище размером в 40 квадратных метров удерживалось грузовым дроном. Оно облетело центр города – над Крещатиком, Михайловской площадью у Министерства иностранных дел Украины, Аркой дружбы народов.

Акцию солидарности провела украинская организация "Дронариум", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детали".

"Это личное. Я симпатизирую государству Израиль, для меня оно – тот эталон, к которому должна стремиться Украина. Особенно если учесть, что и у вас (у Израиля - ред.) тоже чрезвычайно сложные отношения с Россией. Поэтому я подумал, что самое малое, элементарное, что мы для вас можем сделать в нынешней обстановке – это поднять ваш флаг на высоту. Хотели просто показать, что мы с вами, видим, что на самом деле у вас происходит" – отметил организатор акции Руслан Беляев.

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Как сообщалось, армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа.

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.