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Огромный флаг Израиля около четырех часов парил над центром Киева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Огромный флаг Израиля около 4 часов парил над Киевом. Полотнище размером в 40 квадратных метров удерживалось грузовым дроном. Оно облетело центр города – над Крещатиком, Михайловской площадью у Министерства иностранных дел Украины, Аркой дружбы народов.

Акцию солидарности провела украинская организация "Дронариум", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детали".

"Это личное. Я симпатизирую государству Израиль, для меня оно – тот эталон, к которому должна стремиться Украина. Особенно если учесть, что и у вас (у Израиля - ред.) тоже чрезвычайно сложные отношения с Россией. Поэтому я подумал, что самое малое, элементарное, что мы для вас можем сделать в нынешней обстановке – это поднять ваш флаг на высоту. Хотели просто показать, что мы с вами, видим, что на самом деле у вас происходит" –  отметил организатор акции Руслан Беляев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Три дня эскалациии: "Хамас" из Сектора Газа выпустил по израильским городам более тысячи ракет, Израиль ответил сотнями ракетных и авиаударов. ВИДЕО

Огромный флаг Израиля около четырех часов парил над центром Киева 01

Как сообщалось, армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа.

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.

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Топ комментарии
+67
напомню этому любителю, что Израиль не признает Голодомор геноцидом.
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15.05.2021 15:35
+65
Огромный флаг Израиля около четырех часов парил над центром Киева - Цензор.НЕТ 1124
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15.05.2021 15:32
+44
Ізраїль не визнає геноцид українців у 1932-1933 роках - це все що потрібно знати про іудеїв. Чому українці мають поважати цю націю?
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15.05.2021 15:39
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Страница 4 из 4
Кремль с 1917 года - это и есть евреи.
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16.05.2021 15:09 Ответить
Грузовой дрон, поддерживающий виртуальную реальность.
Величезний прапор Ізраїлю близько чотирьох годин ширяв над центром Києва - Цензор.НЕТ 7436
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16.05.2021 13:46 Ответить
Удивляет, что всего 4 часа.
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16.05.2021 15:33 Ответить
Израиль это фактически враг Украины-ведь поддерживает Россию,не признает Голодомор и считает УПА-запрещенной организацией.
Израиль это страна-захватчик чужой Арабской земли. Почему Украина дожна быть на стороне своего врага-Израиля? Всех кто любит Израиль-езжайте туда и в Украину не возвращайтесь. Израиль укрывает у себя давая гражданство украинским ворам еврейского происхождения-например Коломойского. Украине от Израиля ничего кроме вреда. Напомню что Израиль это нацистское государство-захватчик чужой Арабской земли. Первый раз он захватил еще до новой эры выйдя из своей НАСТОЯЩЕЙ Родины-Египта,а второй раз уже в 20 веке снова припершись на чужую Арабскую землю. Почитайте цитаты Талмуда и вы поймете что Евреи это нацисты,настоящине нацисты презирающие другие народы. И вы предлагаете Украинцам их жалеть?
https://www.checheninfo.com/2017/02/11/328/
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17.05.2021 01:32 Ответить
Израиль, страна средне европейского уровня. Евреи Европу дотянули до ее нынешнего мах. уровня и затем за чем то уронили . Смотрим как это сказывается на нашей Украине.
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19.05.2021 14:37 Ответить
Израиль не враг Украины. Израиль любит ИЗраиль. И поэтому поддерживает Россию,не признает Голодомор,и не уважает УПА,у которой они учились любить свою родину.Все было бы хорошо ,но халявный гешефт,это вторая по значимости черта обыкновенного 73% еврейского населения.
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19.05.2021 14:42 Ответить
Представьте если Украина официально не признает Холокост-я думаю из Израиля будет море визга и евреи тут-же запишут Украину во враги. Я Украине тоже предлагаю любить Украину и те страны котрые поддерживают ОРУЖИЕМ Украину в войне против России. Турция например. И мне плевать на то что Турция ненавидит Израиль. По этойй-же причине не похер сколько израильтян умрет в этом конфликте. Израильтяне не уважают наши жертвы Голодомора ,не осуждают агрессию России в Украине(и 15 млн убитых)-почему украинцы должны уважать еврейские жертвы в 2 мировой и в сегодняшнем конфликте?
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19.05.2021 16:46 Ответить
Посол Израиля надеюсь не возражал?
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17.05.2021 10:36 Ответить
Я до 2017 года ненавидел всех евреев. Эту ненависть мне преподала моя бабушка ,которая в 1930....годах видела голимую действительность и рассказала мне ,но к сожалению не поняла ее развитие. Кстати я честно не понимаю .но говорю как есть.Фильм с еврейским актером меня напрягает,даже если я не знаю,что актер -еврей.Наверно в прошлой жизни меня младенцем евреи кровотролили .
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19.05.2021 14:53 Ответить
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