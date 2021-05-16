РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
24761 посетитель онлайн
Видео Политика Украины
6469 18
Крым (10842) политзаключенные (754) Чирний (7)

Фигурант "дела Сенцова" Чирний: В ФСБ пытали двое суток - требовали назвать "организаторов украинского сопротивления в Крыму". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Крымчанин Алексей Чирний действительно хотел организовать сопротивление в Крыму и планировал взорвать памятник Ленину в Симферополе, но единолично. Предали его лучшие друзья.

Об этом отбывший наказание в России по обвинению подготовки терактов в Крыму фигурант "дела Сенцова" рассказал в интервью Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

После задержания мужчину почти двое суток пытали, требовали назвать организаторов украинского сопротивления в Крыму.

"Ко мне применяли спецсредства, дубинкой били по ребрам и ногам. Также делали мне "слоника" - это когда внутрь противогаза задувают табачный дым, чтобы задыхался", - рассказал Чирний.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фигурант "дела Сенцова" Чирний вернулся в Украину. ФОТО

На этих допросах Чирния заставляли дать показания против Олега Сенцова и признать его организатором. Алексей говорит, что не наговаривал на Олега. Но позже все же пошел на сделку со следствием оговорив и себя, и других участников так называемой "группы Сенцова".

Из российской исправительной колонии строгого режима в Батайске Чирния освободили 7 мая. Ему пожизненно запрещен въезд в Россию. До российского заключения Чирний получил степень кандидата исторических наук, проводил экскурсии по крымским пещерам и участвовал в военно-исторических реконструкциях. Ближайший месяц будет проходить психологическую и медицинскую реабилитацию. Чем будет заниматься после - пока не решил.

Напомним, в ночь с 8 на 9 мая 2014 года в Крыму российские силовики задержали преподавателя истории Алексея Чирния. Его судили по обвинению в организации терактов на полуострове вместе с ныне освобожденными украинским режиссером Олегом Сенцовым, фотографом Геннадием Афанасьевым и анархистом Александром Кольченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К фигуранту "дела Сенцова" Чирнию впервые за 4 месяца допустили украинского консула

Чирния, в частности, обвинили в попытке подорвать памятник Ленину и вечный огонь в Симферополе. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 21 апреля 2015 года Чирния к 7 годам заключения в колонии строгого режима.

Крымского режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Олег Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги, на севере России. Александр Кольченко находился в колонии города Копейск, на Урале.

7 сентября 2019 года Сенцова и Кольченко освободили из российских колоний в результате большого обмена.

Смотрите также: Бывшие узники Кремля создали совместную платформу "Звільнення в'язнів". ФОТОрепортаж

7 мая омбудсман Украины Людмила Денисова сообщила, что осужденного в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму фигуранта "дела Олега Сенцова", преподавателя истории Алексея Чирния освободили, он вернулся в Украину.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+6
С чего то надо начинать . Обычно с символов начинают.
показать весь комментарий
16.05.2021 00:27
+6
в целом найти свидетеля кацапам можно и без пыток,
подумайте, долго вы бы продержались в его ситуации ?
показать весь комментарий
16.05.2021 13:38
+5
рядовой Засуха - вот истинный организатор украинского сопротивления в Крыму
показать весь комментарий
15.05.2021 23:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот и познались друзья в беде...
показать весь комментарий
15.05.2021 23:31 Ответить
рядовой Засуха - вот истинный организатор украинского сопротивления в Крыму
показать весь комментарий
15.05.2021 23:43 Ответить
ну Я может чегото не понимаю...НО......ланировал взорвать памятник Ленину в Симферополе, но единолично. Предали его лучшие друзья.)))))))))...это 95 Квартал штоли??))))) вот Обьясните Мне Офицере СПНз зачем требовалось Взрывать памятник Членину????шоб Офицерам ихз ФСБ поставить Счет за Бетон??))))))))))
показать весь комментарий
16.05.2021 00:14 Ответить
С чего то надо начинать . Обычно с символов начинают.
показать весь комментарий
16.05.2021 00:27 Ответить
может с Мозга начать?))) Бетон Вам не повредит а вот ИДИОТЫ в Руководстве или Рукоблудение Украины наверняка(((
показать весь комментарий
16.05.2021 00:37 Ответить
в Украине полно кацапского говна, типа дрочера навук кивы и кумов-мертвяков
показать весь комментарий
16.05.2021 13:36 Ответить
Ну это ж не по портрету ***** стрелять.
показать весь комментарий
16.05.2021 01:10 Ответить
В Украине работа найдется.Познал сполна Застенки московского улуса.Не каждому дано.Преклоняюсь.
показать весь комментарий
16.05.2021 08:46 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
показать весь комментарий
16.05.2021 10:34 Ответить
Прекратите его отбелять, он сдал Сенцова, пошел на сделку с окупантами, поєтому Сенцову дали 25 лет, а ему только 7, но судьба распорядилась по другому, Сенцова обменяли и он, который не сдал своих побратимов, вышел на свободу раньше.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:52 Ответить
в целом найти свидетеля кацапам можно и без пыток,
подумайте, долго вы бы продержались в его ситуации ?
показать весь комментарий
16.05.2021 13:38 Ответить
А вы не заметили очевидной вещи, Сенцов оказался это комментировать, но просто не хочет об этом человеке даже вспоминать, ибо он предатель!
показать весь комментарий
16.05.2021 20:07 Ответить
мы тут на русском пишем, тоже предатели, однако
показать весь комментарий
18.05.2021 07:10 Ответить
русские твари!, без слов!, где дела по Кубани?, по коллаборантам на нашей территории???
показать весь комментарий
16.05.2021 15:13 Ответить
Да уж, трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет.
показать весь комментарий
16.05.2021 20:40 Ответить
Треба було казати ,що зеленський і юзик теж були діверсантами. Хай би фсб парилось
показать весь комментарий
16.05.2021 22:08 Ответить
 
 