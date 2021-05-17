РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12070 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
5 992 10
Соколенко Наталья (49) Буткевич Богдан (430)

Адский Медведчук: Как власть и оппозиция предателя делили, а еще Кива, Лещенко и дикпики против вируса| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Приветствуем вас, господа! Майские праздники уже точно закончились, поэтому предлагаем традиционную воскресную пищу для размышлений и смеха от "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"! Ударим юмором по фейкам вместе?

Сегодня в меню: адовый Медведчук, битва за него между властью и оппозицией, спецоперация женщины Лещенко против Путина и в поддержку российских геев, ну и, конечно же, ковидиоты недели.

Первый подсвинок достается... нет, не президенту Зеленскому, а Виктору Медведчуку.

Медведчук – человек, который годами показательно работает на Москву и сейчас подозревается в государственной измене, отделался легким испугом. Суд присудил ему пока что круглосуточный домашний арест – в компании Оксаны Марченко и мощей с ее телегастролей по монастырям.

Следующая награда отправляется к Илье Киве.

Такая честь – за неизмеримо феерические описания партийного единения Кивы и Медведчука. Не верите? Посмотрите, какие особые отношения их связывают!

А на десерт - сатирическая "Дума о Медведеве" от нашего автора сценария Юрия Космины!

Подсвинок за фейк недели отправляется к нардепу "Евросолидарности" Владимиру Арьеву за приписывание прежней власти дела о госизмене Медведчука.

Ведь дело о госизмене Медведчука никак не могло быть открыто в феврале 19-го года, потому что сам факт возможной измены и сдача секретного подразделения, произошли через полтора года – в августе 2020-го.

Еще один поросенок уже не впервые отправляется к члену наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергею Лещенко. Он в эфире "4 канала" "спалил" перед Путиным глубоко законспирированную антипутинскую миссию своей жены по поддержке российских геев. Правда, не в правозащитном митинге, а на секс-вечеринке.

А рубрика "Ковидиоты недели" у нас сегодня посвящается игривым украинским гражданам и их фотосессиям в приложении "ДІЙ вдома" на самоизоляции. Они фотографируют детей, животных и даже части тела! Да-да, те самые части, о которых вы сейчас могли стыдливо подумать. Зачем? Риторический вопрос.

Читайте также: Боевой Кравчук, феерический ТВ-тупизм Счастливой, ковидиот Лещенко, фейк от Шмыгаля и судебные Волки | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6. ВИДЕО

Ставьте лайк этому видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дело о госизмене Медведчука никак не могло быть открыто в феврале 19-го года
вообще-то дело действительно было открыто в феврале 19-го по факту каких-то других заявлений медведчука. И похерено после победы бубочки.
Так что тут буткевич может подсвинка присудить лично себе Пекельний Медведчук: Як влада і опозиція зрадника ділили, а ще Кива, Лещенко і дікпіки проти вірусу| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 1057
показать весь комментарий
16.05.2021 15:39 Ответить
Поросенки тижня...
показать весь комментарий
16.05.2021 16:04 Ответить
Кремлёвская крыса.
Пекельний Медведчук: Як влада і опозиція зрадника ділили, а ще Кива, Лещенко і дікпіки проти вірусу| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 5141
показать весь комментарий
16.05.2021 16:24 Ответить
Фото сильно обрезано. Эта сцена повергла Назарбаева в недоумение:
Пекельний Медведчук: Як влада і опозиція зрадника ділили, а ще Кива, Лещенко і дікпіки проти вірусу| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 1305
показать весь комментарий
16.05.2021 21:55 Ответить
- Беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы. ©
Собачье сердце (М.А.Булгаков)
показать весь комментарий
16.05.2021 21:47 Ответить
Хтось із недороблених батьком закидають Пороху його "зговори", " дружі стосунки", "телефонні розмовини" з путлєром. Все лопається,як гнилий Гондон у Гордона, по Пороху. Якщо він не здав Україну в 2014-2019 роках,то все базікання навколо нього ....просто провокація. І за неї він буде судитись,а ми повинні таким "заявникам"... бити морд... Пробачте,не бити, а чистити рил...О,як співпало!?
показать весь комментарий
16.05.2021 23:04 Ответить
а что если испугался: Если сдам, то петлер меня траванет. Че, патлєру тяжело послать Боширова или даже Петрова? потлер еще и не то может - вон, даже Байден обосрался и забрал кусок финансирования и передал Палестине.
сектанты гетьманства противны не меньше чем ватники.
показать весь комментарий
17.05.2021 13:10 Ответить
Все же знают,что главная тема родовой травмы Буткевича -кидать какахами в Порошенко. Поэтому название программы должно быть,,Порошенко,Порошенко,Порошенко и немножЭчко другие,,
показать весь комментарий
17.05.2021 10:03 Ответить
Причем поливание дерьмом под заголовком,,сейчас я буду защищать Порошенко,,-очевидно именно поэтому эта программа ,,юмористическая,,
показать весь комментарий
17.05.2021 10:06 Ответить
 
 