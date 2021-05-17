Адский Медведчук: Как власть и оппозиция предателя делили, а еще Кива, Лещенко и дикпики против вируса| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО

Приветствуем вас, господа! Майские праздники уже точно закончились, поэтому предлагаем традиционную воскресную пищу для размышлений и смеха от "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"! Ударим юмором по фейкам вместе?

Сегодня в меню: адовый Медведчук, битва за него между властью и оппозицией, спецоперация женщины Лещенко против Путина и в поддержку российских геев, ну и, конечно же, ковидиоты недели.

Первый подсвинок достается... нет, не президенту Зеленскому, а Виктору Медведчуку.

Медведчук – человек, который годами показательно работает на Москву и сейчас подозревается в государственной измене, отделался легким испугом. Суд присудил ему пока что круглосуточный домашний арест – в компании Оксаны Марченко и мощей с ее телегастролей по монастырям.

Следующая награда отправляется к Илье Киве.

Такая честь – за неизмеримо феерические описания партийного единения Кивы и Медведчука. Не верите? Посмотрите, какие особые отношения их связывают!

А на десерт - сатирическая "Дума о Медведеве" от нашего автора сценария Юрия Космины!

Подсвинок за фейк недели отправляется к нардепу "Евросолидарности" Владимиру Арьеву за приписывание прежней власти дела о госизмене Медведчука.

Ведь дело о госизмене Медведчука никак не могло быть открыто в феврале 19-го года, потому что сам факт возможной измены и сдача секретного подразделения, произошли через полтора года – в августе 2020-го.

Еще один поросенок уже не впервые отправляется к члену наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергею Лещенко. Он в эфире "4 канала" "спалил" перед Путиным глубоко законспирированную антипутинскую миссию своей жены по поддержке российских геев. Правда, не в правозащитном митинге, а на секс-вечеринке.

А рубрика "Ковидиоты недели" у нас сегодня посвящается игривым украинским гражданам и их фотосессиям в приложении "ДІЙ вдома" на самоизоляции. Они фотографируют детей, животных и даже части тела! Да-да, те самые части, о которых вы сейчас могли стыдливо подумать. Зачем? Риторический вопрос.

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.