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Десятки тонн нефти вылились в реки на севере России и приближаются к Баренцовому морю. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В республике Коми в результате аварии на трубопроводе компании "Лукойл" в почву и реку Колва попало около 90 тонн нефти. Сейчас она продолжает течь реками в Баренцево море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новая газета", со ссылкой на местные власти, сообщение "Лукойла" и слова местных жителей.

Об утечке стало известно 11 мая, но тогда его объем оценили в шесть-семь тонн. Уже 16 мая в "Лукойл" признали, что в почву и реку попали 90 тонн нефти.

По данным местных властей, в акваторию Колвы попали 9 тонн нефти. 12 мая на месте происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации. Собирать нефть взялись 230 работников "Лукойла", а также более 70 единиц техники.

Также читайте: В Черном море разлилась нефть, Администрация морских портов пыталась это скрыть, - Госэкоинспекция

Российские правоохранители говорят, что открыли уголовное производство из-за нарушения правил охраны окружающей среды.

Впоследствии нефть в реке заметили местные жители. По сообщениям экоактивистов с Greenpeace, там пахло нефтепродуктами.

В то же время власть 13 мая отчиталась, что на ликвидацию загрязнения может понадобиться 2-3 недели.

Уже 15 мая нефть спустилась вниз по течению на 180-200 километров и начала загрязнять большие реки - Усу и Печору.
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Топ комментарии
+30
Воронежу опять удалось отпетлять
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16.05.2021 18:46
+23
Это - антисанкции? Наш ответ Байдену...
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16.05.2021 18:42
+20
Жаль не в Москве
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16.05.2021 18:39
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А якщо підпалити ?
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16.05.2021 18:38 Ответить
Если бы можно было подпалить, то рашисты тут же это сделали бы. Нефть и так сложно зажечь, а то говно, которое они нефтью называют, и того подавно. Так уж и писали бы: "На срасее очередной разлив говна".
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16.05.2021 18:56 Ответить
Кацапи потім ту пожежу гівном гаситимуть і шкода від забруднень збільшиться разів у 100. Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 7572
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16.05.2021 19:10 Ответить
Це не горить..
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16.05.2021 19:42 Ответить
Шкода )
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16.05.2021 19:56 Ответить
Перша думка
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16.05.2021 19:48 Ответить
Тогда уху можно на халяву пожрать Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 9719, не потратив ничего , кроме спички
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16.05.2021 21:31 Ответить
а кто же там подпалит?
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16.05.2021 22:15 Ответить
перевелись лисички в коми, да и спички, походу, тоже
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16.05.2021 22:25 Ответить
Схоже, нарешті, москалям вдалося побудувати комунізьму. В окремо взятому Мухосранську Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 7915 .
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17.05.2021 15:12 Ответить
Жаль не в Москве
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16.05.2021 18:39 Ответить
Работают поправочки в конституцию поребрика!
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16.05.2021 18:39 Ответить
а, шо ж! обнулять, так обнулять фсё
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16.05.2021 22:26 Ответить
Это - антисанкции? Наш ответ Байдену...
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16.05.2021 18:42 Ответить
Воронежу опять удалось отпетлять
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16.05.2021 18:46 Ответить
Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 4201
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16.05.2021 20:37 Ответить
Схоже, скоро смєхдєржава стане одним Великим Воронєжем.
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17.05.2021 15:13 Ответить
Зеля, перелогінься.Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 7468
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16.05.2021 18:52 Ответить
Сколько раз можно повторять таким бестолковым телам. Не палитесь так тупо. У нас не видно рашенских помоек без ВПН.
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16.05.2021 18:57 Ответить
Дебільне відео, вірніше тема цієї видюхи, ну ходить собі хлоп в майці з тризубом по Козлостану і ніхто його не вбиває і що з того ?? І не треба тикати пальцем в сторону України - *там за каларадскую лентачку и расейский трикалор могут пабить и пасадить в тюрьму * - і правильно зроблять (!), бо не Україна напала на Козлостан а Козлостан на Україну, і територію чужу вкрала теж не Україна і більше 14 тисяч загиблих не в Козлостанi а в Україні.
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16.05.2021 19:29 Ответить
засранцы...
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16.05.2021 18:43 Ответить
местных жителей и активистов "гринпис", заметивших разлив, обьявят иностранными агентами! за такие посты, их ждёт стандартное для параши наказание - 10 лет без права переписки, с пожизненным ущемлением в правах всех их родственников до седьмого колена.
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16.05.2021 18:50 Ответить
Боженька, как бы намекает..
Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 9573
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16.05.2021 18:52 Ответить
давай уже, Господи, жги!
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16.05.2021 19:01 Ответить
Все по скрепам сатаната.
Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 2515
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16.05.2021 19:12 Ответить
Неее это складное ноу хау - ибо колесницы дорогие - кожа дизайнерская обивка внутреннего потолка авто
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17.05.2021 13:42 Ответить
разгневали московиты Создателя сильно, пороть будет... Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 2408
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16.05.2021 20:27 Ответить
символично!
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16.05.2021 22:38 Ответить
Россия - это выгребная яма.
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16.05.2021 18:52 Ответить
Пропала кацапская Ривьера...
Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 9624
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16.05.2021 18:53 Ответить
Алярм! Пляжи Баренцевого моря в опасности.
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16.05.2021 18:56 Ответить
Все как обычно у раш. Засрать вокруг себя все.
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16.05.2021 18:53 Ответить
Нет такой земли и воды, которую не могла бы загадить "загадочная русская душа". Если, конечно, иметь глупость ее туда пустить.
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16.05.2021 18:53 Ответить
Ну блин, всё живое подохнет. Чем флора и фауна завинила?
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16.05.2021 18:55 Ответить
касапи, нарешті, отримали частину національного добробуту))))))))
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16.05.2021 18:58 Ответить
Не поїдуть турЬІстЬІ на пляжі південного берега моря Баренца.
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16.05.2021 18:58 Ответить
нефть есть натупродукт Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 117
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16.05.2021 19:03 Ответить
Ачётакова,пля Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 2862 Можемпавтаріть Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 9629
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16.05.2021 19:09 Ответить
кацапня только гадит везде
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16.05.2021 19:18 Ответить
ОТ КОЛИ БУДЕ НОВИНА - еРеФія/ МОСКОВІЯ НЕЗВАЖАЮЧИ НЕ НА ЩО ПРОДОВЖУЄ РОЗВАЛЮВАТИСЬ НА ЧАСТИНИ Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 9949
Ото буде новина на всі віки.
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16.05.2021 19:24 Ответить
Вы что ??? Это всё брихня и госдеп наговаривает. Нет там такого. Баренцового моря у низ нету, и вообще он уже давно не наш.
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16.05.2021 19:34 Ответить
засрали
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16.05.2021 19:35 Ответить
А що не зрозуміло- засранці!!
Засрали в себе ,все , що могли, і шукають/захоплюїть
нові территорії , щоб засрати!!
Прикладів вистачає - КримКриш, наприклад, смивати
вже нічим-попісяв і вмився...
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16.05.2021 19:47 Ответить
Нафтове прокляття паРаші.
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16.05.2021 19:49 Ответить
етта так паруські
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16.05.2021 19:53 Ответить
А там шо, все літо крига плаває?
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16.05.2021 20:04 Ответить
Скажем так, омары там точно не водятся...
Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 8999
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16.05.2021 21:31 Ответить
если лукоил признал 90 тонн, значить там на много больше.
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16.05.2021 20:06 Ответить
Були б кацапи розумними істотами, змогли б швидко вимокати нафту своїми ватніками..
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16.05.2021 20:31 Ответить
Рукосракі.
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16.05.2021 20:33 Ответить
Ну, что сказать, любят кацапы свою родину, ее леса, реки , озера, но особенную любовь они проявляют к северным морям. Так держать , русские фашисты! Пи.дец должен быть полным, всепоглощающим.
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16.05.2021 20:43 Ответить
*********** снова беснуются?
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16.05.2021 20:58 Ответить
А Ви як думали? Пабєдобєсіє на расії триває цілий рік, а 9 травня воно виходить на свій піковий рівень Десятки тонн нафти вилилися у річки на півночі Росії і наближаються до Баренцового моря - Цензор.НЕТ 1741 .
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17.05.2021 15:10 Ответить
так на расії села чи деревні?
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16.05.2021 21:51 Ответить
байден это вам не обама, он по подъездам мелочиться не будет. шагает по взрослому
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16.05.2021 22:28 Ответить
Как-то пофиг.... Пусть сдохнут, оккупанты
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16.05.2021 22:34 Ответить
Росія завжжи була гамном . Нічого дивного . Країна ніщіти і катастроф . В гімні народжуються , в гімні здихають .
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16.05.2021 22:38 Ответить
90 тон ,це півтори залізничної цистерни, як що то так, там би ніхто не пікнув би, мабуть набагато більше, в рази, як що підняли такий кіпеж
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16.05.2021 22:39 Ответить
сатана там правит бал...
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16.05.2021 23:30 Ответить
 
 