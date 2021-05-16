Десятки тонн нефти вылились в реки на севере России и приближаются к Баренцовому морю. ВИДЕО

В республике Коми в результате аварии на трубопроводе компании "Лукойл" в почву и реку Колва попало около 90 тонн нефти. Сейчас она продолжает течь реками в Баренцево море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новая газета", со ссылкой на местные власти, сообщение "Лукойла" и слова местных жителей.

Об утечке стало известно 11 мая, но тогда его объем оценили в шесть-семь тонн. Уже 16 мая в "Лукойл" признали, что в почву и реку попали 90 тонн нефти.

По данным местных властей, в акваторию Колвы попали 9 тонн нефти. 12 мая на месте происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации. Собирать нефть взялись 230 работников "Лукойла", а также более 70 единиц техники.

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Российские правоохранители говорят, что открыли уголовное производство из-за нарушения правил охраны окружающей среды.

Впоследствии нефть в реке заметили местные жители. По сообщениям экоактивистов с Greenpeace, там пахло нефтепродуктами.

В то же время власть 13 мая отчиталась, что на ликвидацию загрязнения может понадобиться 2-3 недели.

Уже 15 мая нефть спустилась вниз по течению на 180-200 километров и начала загрязнять большие реки - Усу и Печору.