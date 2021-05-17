РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16215 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
6 437 36
конкурс (1128) САП (1948) Татаров Олег (350)

Конкурс на должность главы САП: Татаров связан с некоторыми членами комиссии, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине выбирают руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. К конкурсу имеет отношение заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, а некоторые члены комиссии помогали бороться с коррупцией Януковичу и его окружению.

Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты обнаружили связи Татарова с членами комиссии, которая избирает председателя САП. С двумя из них замглавы ОП сотрудничает в комиссии, созданной Владимиром Зеленским (Вячеслав Навроцкий и Роман Куйбида), с другими - ранее работал в одной рабочей группе при Министерстве юстиции и общественном совете при МВД времен президентства Виктора Януковича (председатель комиссии Екатерина Коваль), один из членов комиссии был научным руководителем Татарова, а с некоторыми Татаров писал совместные статьи (Алексей Дрозд).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть затягивает проведение конкурса на должность главы САП, потому что боится, что его выиграет порядочный человек, - нардеп "Голоса" Железняк

При этом в комментарии журналистам несколько членов комиссии, в том числе глава, свое знакомство или сотрудничество с Татаровым отрицают.

Журналисты программы "Схемы" также выяснили, что двое членов комиссии - Богдан Романюк и Елена Бусол - ранее работали в одном аналитическом центре по борьбе с коррупцией при СНБО, когда его секретарем была Раиса Богатырева. Также в период президентства Виктора Януковича вместе с ним они издали книгу на антикоррупционную тематику. Закон о прокуратуре запрещает участвовать в конкурсе на руководителя САП тем, кто боролся с коррупцией при президенте Януковиче, однако в отношении членов комиссии, которые избирают главного антикоррупционного прокурора, таких запретов нет.

Антикоррупционщики напоминают, что глава САП может одним своим решением или дать ход расследованию, или "похоронить" его.

Напомним, 15 февраля закончился прием документов от претендентов на три должности: заместителя генпрокурора - руководителя САП, заместителя руководителя САП и начальника пятого отдела управления процессуального руководства поддержания государственного обвинения и представительства в суде САП. Конкурс по выбору главы САП стартовал 25 января.

Также читайте: "Буду реагировать только на письма", - Арахамия о потере безвиза из-за конкурсной комиссии САП

Конкурсная комиссия во время заседания 11 марта утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
В слове "хунта" у вас две ошибочки закралось. У нас сейчас не хунта, а хуцпа.
показать весь комментарий
16.05.2021 20:41
+14
Понимаю что спрошу глупость, но тем не менее: если в Украине "хунта" то почему таких организмов как "татаров", "ермак", "медведчук" и т.п. нельзя просто расстрелять?
показать весь комментарий
16.05.2021 20:37
+12
Конкурс на должность главы САП: Татаров связан с некоторыми членами комиссии, - СМИ - Цензор.НЕТ 7158
показать весь комментарий
16.05.2021 20:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Понимаю что спрошу глупость, но тем не менее: если в Украине "хунта" то почему таких организмов как "татаров", "ермак", "медведчук" и т.п. нельзя просто расстрелять?
показать весь комментарий
16.05.2021 20:37 Ответить
В слове "хунта" у вас две ошибочки закралось. У нас сейчас не хунта, а хуцпа.
показать весь комментарий
16.05.2021 20:41 Ответить
Або змінити "н" на "є" !!!)))
показать весь комментарий
16.05.2021 20:46 Ответить
Татарову бы сейчас с винтовкой защищать свою Обетованную ЗХемлю если посмотреть на 5 пункт его биографией и истинно арийско нордическо рабов Египта выражение рожи...
показать весь комментарий
16.05.2021 20:52 Ответить
...не хунта, а хуцпа...

Конкурс на посаду глави САП: Татаров пов'язаний із деякими членами комісії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5734
показать весь комментарий
17.05.2021 08:23 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Боротьба корупціонерів з корупцією,це циркова вистава "Боротьба нанайських хлопчиків" !!!)))
показать весь комментарий
16.05.2021 20:48 Ответить
Зебілам підсунули загримований під "Голобородька" антимайдан. Їх тупо розвели.
показать весь комментарий
16.05.2021 22:13 Ответить
А що там про олігархів? Ні? Не чули? 😮🤑 Про яку антикорупційу політику лагодить Зєлєнскій?
показать весь комментарий
16.05.2021 20:38 Ответить
Конкурс на должность главы САП: Татаров связан с некоторыми членами комиссии, - СМИ - Цензор.НЕТ 9377
показать весь комментарий
16.05.2021 20:42 Ответить
Конкурс на должность главы САП: Татаров связан с некоторыми членами комиссии, - СМИ - Цензор.НЕТ 7158
показать весь комментарий
16.05.2021 20:39 Ответить
будіт! Конкурс на должность главы САП: Татаров связан с некоторыми членами комиссии, - СМИ - Цензор.НЕТ 1235
Конкурс на должность главы САП: Татаров связан с некоторыми членами комиссии, - СМИ - Цензор.НЕТ 7918
показать весь комментарий
16.05.2021 20:41 Ответить
Який конкурс ? Хто за Зєлєнского за конкурсом обирався ?
показать весь комментарий
16.05.2021 20:41 Ответить
а эта как ее - мендель....)))) она ж по англицки с зеленелохои шпарила и этим его...взяла))))
показать весь комментарий
16.05.2021 20:47 Ответить
В тому конкурсі був один член комісії.
показать весь комментарий
16.05.2021 20:55 Ответить
Просто член
показать весь комментарий
16.05.2021 21:46 Ответить
Немає слів... Просто водорослі...
показать весь комментарий
16.05.2021 20:45 Ответить
для того,что бы дать понять западным портнерам то,что "зе " посылает их рашистским матершиным посылом из 5 букв ,и ведет Украину в обятия рашиста ,достаточно посмотреть прорашистское- региональное,антиукраинское окружение "зе овоща"
показать весь комментарий
16.05.2021 20:46 Ответить
Я не розумію речення "К конкурсу имеет отношение заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, а некоторые члены комиссии помогали бороться с коррупцией Януковичу и его окружению."
Татаров - корупціонер, явний. Янукович - також, ще більший, якщо не найбільший.
Як Татаров і Овощ боролися з корупцією? Це іронія?
Чи для "Схем" і Сідлецької - показник корупції перевернувся на 180градусів? От такому я не здивуюся...
показать весь комментарий
16.05.2021 20:46 Ответить
Проблема в тому що цю локшину не споживають в США та ЄС ,ця локшина суто для "мудрого наріда" !!!))))
показать весь комментарий
16.05.2021 20:50 Ответить
а некоторые члены комиссии помогали бороться с коррупцией Януковичу и его окружению.
Батьку, що це було? (с)
показать весь комментарий
16.05.2021 20:58 Ответить
Зеленский в очередной раз обманул граждан о реальной обстановке на фронте


Джерело: блог Юрія Бутусова

Оказалось, что слова Зеленского ничего общего с реальностью не имеют

Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский в очередной раз обманул граждан о реальной обстановке на фронте - нет, не сократились обстрелы, нет не прекратили огонь российские снайперы. И просто стыдно заявлять о сокращении обстрелов на специальном форуме по вопросам безопасности и обороны, который президент открыл 11 мая. А 13 мая российский снайпер показал, что обстрелы, к сожалению, не прекращаются. И оказалось, что слова Зеленского ничего общего с реальностью не имеют.

Это неудивительно. Если приезжать на фронт только для короткой фотосессии на какой-то спокойной позиции, зачастую тыловой, то получить реальное представление о войне Главнокомандующий не сможет. К сожалению, вместо того, чтобы работать над настоящей военной доктриной, над оснащением нашей армии современными приборами электронной, акустической и оптической разведки и целеуказания, дронами, приборами оптико-электронного противодействия снайперам и наблюдателям противника, над комплектованием мотивированным личным составом, над поставками нашим воинам управляемых мин и ракет, над поставками джипов для пехоты, чтобы повысить мобильность наших войск, Зеленский просто обманывает общество о мнимом сокращении обстрелов, и о прекращении действий российских снайперов. Но об обеспечении армии на восьмом году войны всеми этими первоочередными приборами по-прежнему думают волонтеры, потому что президент до сих пор не добился хотя бы принятия Гособоронзаказа 2021-го года. В середине мая даже этот весьма скудный план закупок не утвердили, и это несмотря на все маневры Путина! Все никак не попилят бюджетный пирог. Когда же вы его подпишете и откроете финансирование - как в прошлом году 29 декабря?

Была бы совесть, то президент после такого провала провел бы пару дней на передовой на Донбассе, хотя бы один раз без фотографов и телеоператоров, чтобы начать наконец думать о служебных обязанностях, об элементарном оборонном планировании, чтобы снизить потери не своим языком, а своей работой.

Джерело: блог Юрія Бутусова
показать весь комментарий
16.05.2021 21:01 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
показать весь комментарий
16.05.2021 21:10 Ответить
А куда делись Федина и Моруся Зверобой?.Исчезли из эфира.Зато теперь Татаров очки набирает.Очередная мыльная эпопея.
показать весь комментарий
16.05.2021 21:02 Ответить
треба було вчора дивитися 5-тий і Прямий. Вони вчора були разом з Порохом у Львові. У вівторок, здається, чергове судове засідання.
показать весь комментарий
16.05.2021 21:24 Ответить
Старый ТВ сломался,на новый денег нет.Не смотрю я ТВ ,там невозможно поставить лайк или возразить.Мне очень нравятся баны.Это как медаль Сутулова.Греет душу.Особенно нравится подначивать кремлевских пропагандонов от Затулина.в твиттере.Там у них руки коротки,но банят регулярно.Поэтому ники приходится часто менять. Да и здесь тоже регулярно банят.Причем солидарно.В свое время я очень симпатизировал ЮВТ,почитай с 96 года.Сейчас она деградировала,да и соратники у неё были сплошь предатели.Тот же Портнов,Олейник,кировоградский охотник на людей.Всех не упомнишь.В Слуге Народа у меня полная антипатия приблизительно к 60% депутатов.Группы Дубинского,Сольского,Гетманцева и подобных.Особенно опасны Львовская и Харьковская банды.Опзж -это банальная 5я колонна .Их просто надо обменивать,что меняется,а непотреб щемить материально на потребы ВСУ.
показать весь комментарий
16.05.2021 23:41 Ответить
После слов Бутусова Шлему пора орестовать и отправить на передовую в окопы, чтобы он кровью смыл свой обман 73% украинского совкового быдла.
показать весь комментарий
16.05.2021 23:31 Ответить
Не поможет! Он от рождения такой. Просто хамство,невежество,эгоизм отчётливо начинают проявляться,когда вступаешь в самостоятельную жизнь.Думаю, он для многих стал противен.И таких становится больше. Всё больше тех,которые с брезгливым пренебрежением к нему.
показать весь комментарий
17.05.2021 09:09 Ответить
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
показать весь комментарий
17.05.2021 02:29 Ответить
ЗЕ уже второй год петициями жопу подтирает.

Насрать ему с высокой башни на петиции. Только пуля в голову всевеликому квартальному политику абсолютно точно изменит ситуацию к лучшему.
показать весь комментарий
17.05.2021 02:35 Ответить
Гниди виповзають із всіх щілин...
показать весь комментарий
17.05.2021 10:09 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/12/13/7006811/
показать весь комментарий
17.05.2021 10:34 Ответить
Силовики помогали расчистить территорию центра Киева, где находится митинг недовольных действиями украинской власти, именно ночью, чтобы не мешать проезду транспорта.

Об этом заявил заместитель начальника главного следственного управления МВД Олег Татаров в эфире Шустер LIVE.

"Если проанализировать статистику. Я говорю по сотрудникам милиции. У нас в среднем за сутки несут правоохранители 5 тысяч службу в центральном районе города. Ночью это количество уменьшается - 2-2,5 тысячи", - сказал он.

"И для того, чтобы не нарушать нормальный уклад жизни, не мешать проезду транспорта, милиция выполняла операцию по исполнению решения суда именно ночью", - добавил Татаров.

Он также подчеркнул, что милиция не "применила силы и спецсредств". "Милиция выполняла решение суда", - отметил Татаров.

Как известно, 11 декабря примерно в 1 ночи милиция пыталась разрушить баррикады, установленные на Майдане Независимости. Однако эта попытка провалилась.

Утром силовики пытались освободить, занятое митингующими здание Киевской горадминистрации.
показать весь комментарий
17.05.2021 10:36 Ответить
Зелені риги при владі тягнуть ватних ригів у владу. Що дивного? Ну, не патріотичним же професіоналам їм посади роздавати. Вони ж не дадуть можливості розкрадати і нищити країну.
показать весь комментарий
17.05.2021 10:37 Ответить
честный вор для САП
показать весь комментарий
17.05.2021 13:11 Ответить
 
 