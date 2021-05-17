Конкурс на должность главы САП: Татаров связан с некоторыми членами комиссии, - СМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине выбирают руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. К конкурсу имеет отношение заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, а некоторые члены комиссии помогали бороться с коррупцией Януковичу и его окружению.
Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.
Журналисты обнаружили связи Татарова с членами комиссии, которая избирает председателя САП. С двумя из них замглавы ОП сотрудничает в комиссии, созданной Владимиром Зеленским (Вячеслав Навроцкий и Роман Куйбида), с другими - ранее работал в одной рабочей группе при Министерстве юстиции и общественном совете при МВД времен президентства Виктора Януковича (председатель комиссии Екатерина Коваль), один из членов комиссии был научным руководителем Татарова, а с некоторыми Татаров писал совместные статьи (Алексей Дрозд).
При этом в комментарии журналистам несколько членов комиссии, в том числе глава, свое знакомство или сотрудничество с Татаровым отрицают.
Журналисты программы "Схемы" также выяснили, что двое членов комиссии - Богдан Романюк и Елена Бусол - ранее работали в одном аналитическом центре по борьбе с коррупцией при СНБО, когда его секретарем была Раиса Богатырева. Также в период президентства Виктора Януковича вместе с ним они издали книгу на антикоррупционную тематику. Закон о прокуратуре запрещает участвовать в конкурсе на руководителя САП тем, кто боролся с коррупцией при президенте Януковиче, однако в отношении членов комиссии, которые избирают главного антикоррупционного прокурора, таких запретов нет.
Антикоррупционщики напоминают, что глава САП может одним своим решением или дать ход расследованию, или "похоронить" его.
Напомним, 15 февраля закончился прием документов от претендентов на три должности: заместителя генпрокурора - руководителя САП, заместителя руководителя САП и начальника пятого отдела управления процессуального руководства поддержания государственного обвинения и представительства в суде САП. Конкурс по выбору главы САП стартовал 25 января.
Конкурсная комиссия во время заседания 11 марта утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов.
Пожалуйста, подождите...
Татаров - корупціонер, явний. Янукович - також, ще більший, якщо не найбільший.
Як Татаров і Овощ боролися з корупцією? Це іронія?
Чи для "Схем" і Сідлецької - показник корупції перевернувся на 180градусів? От такому я не здивуюся...
Батьку, що це було? (с)
Джерело: блог Юрія Бутусова
Оказалось, что слова Зеленского ничего общего с реальностью не имеют
Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский в очередной раз обманул граждан о реальной обстановке на фронте - нет, не сократились обстрелы, нет не прекратили огонь российские снайперы. И просто стыдно заявлять о сокращении обстрелов на специальном форуме по вопросам безопасности и обороны, который президент открыл 11 мая. А 13 мая российский снайпер показал, что обстрелы, к сожалению, не прекращаются. И оказалось, что слова Зеленского ничего общего с реальностью не имеют.
Это неудивительно. Если приезжать на фронт только для короткой фотосессии на какой-то спокойной позиции, зачастую тыловой, то получить реальное представление о войне Главнокомандующий не сможет. К сожалению, вместо того, чтобы работать над настоящей военной доктриной, над оснащением нашей армии современными приборами электронной, акустической и оптической разведки и целеуказания, дронами, приборами оптико-электронного противодействия снайперам и наблюдателям противника, над комплектованием мотивированным личным составом, над поставками нашим воинам управляемых мин и ракет, над поставками джипов для пехоты, чтобы повысить мобильность наших войск, Зеленский просто обманывает общество о мнимом сокращении обстрелов, и о прекращении действий российских снайперов. Но об обеспечении армии на восьмом году войны всеми этими первоочередными приборами по-прежнему думают волонтеры, потому что президент до сих пор не добился хотя бы принятия Гособоронзаказа 2021-го года. В середине мая даже этот весьма скудный план закупок не утвердили, и это несмотря на все маневры Путина! Все никак не попилят бюджетный пирог. Когда же вы его подпишете и откроете финансирование - как в прошлом году 29 декабря?
Была бы совесть, то президент после такого провала провел бы пару дней на передовой на Донбассе, хотя бы один раз без фотографов и телеоператоров, чтобы начать наконец думать о служебных обязанностях, об элементарном оборонном планировании, чтобы снизить потери не своим языком, а своей работой.
Джерело: блог Юрія Бутусова
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
Насрать ему с высокой башни на петиции. Только пуля в голову всевеликому квартальному политику абсолютно точно изменит ситуацию к лучшему.
Об этом заявил заместитель начальника главного следственного управления МВД Олег Татаров в эфире Шустер LIVE.
"Если проанализировать статистику. Я говорю по сотрудникам милиции. У нас в среднем за сутки несут правоохранители 5 тысяч службу в центральном районе города. Ночью это количество уменьшается - 2-2,5 тысячи", - сказал он.
"И для того, чтобы не нарушать нормальный уклад жизни, не мешать проезду транспорта, милиция выполняла операцию по исполнению решения суда именно ночью", - добавил Татаров.
Он также подчеркнул, что милиция не "применила силы и спецсредств". "Милиция выполняла решение суда", - отметил Татаров.
Как известно, 11 декабря примерно в 1 ночи милиция пыталась разрушить баррикады, установленные на Майдане Независимости. Однако эта попытка провалилась.
Утром силовики пытались освободить, занятое митингующими здание Киевской горадминистрации.