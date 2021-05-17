В Нидерландах официально открыли "Евровидение-2021". ВИДЕО

В нидерландском Роттердаме 16 мая прошла церемония открытия песенного конкурса "Евровидение-2021", который пройдет с 18 по 22 мая.

Официальная церемония транслировалась онлайн для поклонников, которые не смогли приехать из-за пандемии коронавируса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Мероприятие началось с общего собрания 34 делегаций из 39 стран-участниц конкурса на берегу реки Ниве-Маас. Отсутствовали делегации из Польши и Исландии из-за того, что у них обнаружили коронавирус, а конкурсантов из Румынии и Мальты отправили на самоизоляцию из-за возможного контакта с поляками и исландцами. Также в мероприятии не участвовала представительница Австралии - певица Montaigne вместо этого прислала видеообращение.

В этом году на конкурсе Украину будет представлять группа Go_A, которая выступит 18 мая с песней "SHUM". Конкурс будет проходить с 18 по 22 мая на арене Ahoy. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая.

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