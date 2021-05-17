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Евровидение (765) Нидерланды (1385)

В Нидерландах официально открыли "Евровидение-2021". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В нидерландском Роттердаме 16 мая прошла церемония открытия песенного конкурса "Евровидение-2021", который пройдет с 18 по 22 мая.

Официальная церемония транслировалась онлайн для поклонников, которые не смогли приехать из-за пандемии коронавируса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Мероприятие началось с общего собрания 34 делегаций из 39 стран-участниц конкурса на берегу реки Ниве-Маас. Отсутствовали делегации из Польши и Исландии из-за того, что у них обнаружили коронавирус, а конкурсантов из Румынии и Мальты отправили на самоизоляцию из-за возможного контакта с поляками и исландцами. Также в мероприятии не участвовала представительница Австралии - певица Montaigne вместо этого прислала видеообращение.

В этом году на конкурсе Украину будет представлять группа Go_A, которая выступит 18 мая с песней "SHUM". Конкурс будет проходить с 18 по 22 мая на арене Ahoy. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Евровидении в Нидерландах разрешат присутствовать зрителям с негативным тестом на COVID-19

Автор: Анна Судак
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Конкурс бездарей, на форуме неучей...*)
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17.05.2021 00:55 Ответить
Конкурс молодых талантов.💃👫💃
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17.05.2021 08:29 Ответить
коронавирус в Исландии. Звучит как анекдот )
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17.05.2021 00:55 Ответить
я вам спою романс про нежность и страсть кипящую во мне,

и там в конце немного взвизгну - но это было так задумано. (с)
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17.05.2021 01:10 Ответить
Давно мы не видели на сцене бородатых гермафродитов непонятного пола.
В мире животных.
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17.05.2021 01:22 Ответить
Фриковидение - 2021.
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17.05.2021 03:29 Ответить
А шо, петушок мордовский, ***** ваше тоже на гармошке умеет, али на балабайке шпарит?
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17.05.2021 06:31 Ответить
Ну что, все троляки сбежались? Или ещё нет?
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17.05.2021 08:25 Ответить
Русские наконец-то прислали настоящих русских - с глазом узким?
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17.05.2021 09:50 Ответить
и какошник уже не тот - полумесяц - назад, к истокам чи у петуха гребень упал?
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17.05.2021 09:51 Ответить
Гіршої заставки і не придумаєш… .
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17.05.2021 13:21 Ответить
 
 