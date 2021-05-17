"Окопная война": "Если начнутся активные боевые действия, я только сам смогу собрать несколько сотен настоящих воинов, имеющих опыт войны с российскими оккупантами", - офицер ВСУ Богдан Гарнага. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Украинский офицер с позывным Бахмат фигура в украинском обществе яркая. Свой статус он завоевал не пустыми картинками в социальных сетях, а жестокими боями с московским агрессором.
Именно с Богданом нам удалось поговорить в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ. Он немного рассказал о сегодняшней войне и прошлых боях.
Богдан Гарнага - это настоящий украинский офицер, который вырос на войне, в прямом и переносном смысле этого слова. Некоторые его воины за глаза называют Богдана: "Полностью наш командир, без штабной короны", рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
То что Богдан - наш, оценили не только его подчиненные. Буквально перед этим интервью, Богдан встречался на передовой с лидером украинской рок-группы "Бумбокс" - Андреем Хлывнюком и украинским кинорежиссером - Олегом Сенцовым. Гости внимательно слушали Бахмата, который рассказывал им о суровых фронтовых буднях текущего и прошлых лет. Как следствие, Андрей Хлывнюк от имени группы подарил Богдану подарки.
Бахмат принадлежит к когорте тех офицеров, которые знают цену настоящей дружбе и цену потерь. Богдан дружил с другим героем российско-украинской войны - Андреем Кизило (Орел), который погиб в боях под Авдеевкой.
На счету Богдана Гарнаги - десятки удачных боев с врагом. Он с нетерпением ждет своего главного боя за Украину, чтобы прогнать оккупантов и уже в мирное время, на мирной территории, обучать личный состав, как быть сильными.
Об этом и не только, смотрите в нашей рубрике "Окопная война".
Пожалуйста, подождите...
Не списывайте нас в небытие!
Мы боремся! Мы все ещё живые!
Хотя, друзья, нас всех похоронили!
И жизнь солдата стала ни по чём!
Не списывайте нас в небытие!
Нас... призраков, для вас войны далёкой!
И пусть судьба бывает к нам жестока!
Врагу своих позиций не сдаём!
Не списывайте нас в небытие!
Не рушат «грады» окна в вашем доме!
И детки в колыбели спят спокойно!
За это свои жизни отдаём!
Не списывайте нас в небытие!
Мы рядом!...Верим... мы воскреснем!
И в день Победы нашей соберёмся вместе!
И " Ще не вмерла в Україні..." запоем.
Автор: Олег Федоров
С Зеленским (Ермаком), высшим военным командованием, генералами, откормленными на коррупции РФ сможет договориться о сложении оружия и капитуляции. А вот с такими, как Бахмат с его сотнями - никогда. Они будут воевать с врагом до конца, приносить ему огромный вред и многочисленные потери.