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"Окопная война": "Если начнутся активные боевые действия, я только сам смогу собрать несколько сотен настоящих воинов, имеющих опыт войны с российскими оккупантами", - офицер ВСУ Богдан Гарнага. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Украинский офицер с позывным Бахмат фигура в украинском обществе яркая. Свой статус он завоевал не пустыми картинками в социальных сетях, а жестокими боями с московским агрессором.

Именно с Богданом нам удалось поговорить в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ. Он немного рассказал о сегодняшней войне и прошлых боях.

Богдан Гарнага - это настоящий украинский офицер, который вырос на войне, в прямом и переносном смысле этого слова. Некоторые его воины за глаза называют Богдана: "Полностью наш командир, без штабной короны", рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Я разговаривал с украинскими воинами на передовой, и они благодарны, что к ним приезжают из "мирной" части страны, поддерживают и не забывают" - лидер рок-группы "Бумбокс" Хлывнюк. ВИДЕО

То что Богдан - наш, оценили не только его подчиненные. Буквально перед этим интервью, Богдан встречался на передовой с лидером украинской рок-группы "Бумбокс" - Андреем Хлывнюком и украинским кинорежиссером - Олегом Сенцовым. Гости внимательно слушали Бахмата, который рассказывал им о суровых фронтовых буднях текущего и прошлых лет. Как следствие, Андрей Хлывнюк от имени группы подарил Богдану подарки.

Бахмат принадлежит к когорте тех офицеров, которые знают цену настоящей дружбе и цену потерь. Богдан дружил с другим героем российско-украинской войны - Андреем Кизило (Орел), который погиб в боях под Авдеевкой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Меня так воспитывали, что нужно защищать слабых. Когда россияне пошли войной на Украину, я пошел защищать свое государство", - воин ВСУ с позывным Ронин. ВИДЕО

На счету Богдана Гарнаги - десятки удачных боев с врагом. Он с нетерпением ждет своего главного боя за Украину, чтобы прогнать оккупантов и уже в мирное время, на мирной территории, обучать личный состав, как быть сильными.

Об этом и не только, смотрите в нашей рубрике "Окопная война".

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Топ комментарии
+6
***

Не списывайте нас в небытие!
Мы боремся! Мы все ещё живые!
Хотя, друзья, нас всех похоронили!
И жизнь солдата стала ни по чём!

Не списывайте нас в небытие!
Нас... призраков, для вас войны далёкой!
И пусть судьба бывает к нам жестока!
Врагу своих позиций не сдаём!

Не списывайте нас в небытие!
Не рушат «грады» окна в вашем доме!
И детки в колыбели спят спокойно!
За это свои жизни отдаём!

Не списывайте нас в небытие!
Мы рядом!...Верим... мы воскреснем!
И в день Победы нашей соберёмся вместе!
И " Ще не вмерла в Україні..." запоем.

Автор: Олег Федоров
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17.05.2021 11:24
+3
Ти вже поміняв Порошенка на укуреного клоуна. До речі, а чому б на війну не відправити Гриценко?
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17.05.2021 12:38
+3
Смогут кацапа, не сомневайся!
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17.05.2021 13:12
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Собрать наверняка можно людей, но вопрос смогут ли противостоят и сохранить границы.
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17.05.2021 11:12 Ответить
Успішно протистояти армії терористів може тільки армія України, а не окремі групи озброєних людей! Тому потрібен нормальний Начальник Генштабу та Головнокомандувач ЗСУ! Поки є час потрібно міняти нікчемних генералів на талановитих полковників!
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17.05.2021 12:15 Ответить
Ти вже поміняв Порошенка на укуреного клоуна. До речі, а чому б на війну не відправити Гриценко?
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17.05.2021 12:38 Ответить
Смогут кацапа, не сомневайся!
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17.05.2021 13:12 Ответить
***

Не списывайте нас в небытие!
Мы боремся! Мы все ещё живые!
Хотя, друзья, нас всех похоронили!
И жизнь солдата стала ни по чём!

Не списывайте нас в небытие!
Нас... призраков, для вас войны далёкой!
И пусть судьба бывает к нам жестока!
Врагу своих позиций не сдаём!

Не списывайте нас в небытие!
Не рушат «грады» окна в вашем доме!
И детки в колыбели спят спокойно!
За это свои жизни отдаём!

Не списывайте нас в небытие!
Мы рядом!...Верим... мы воскреснем!
И в день Победы нашей соберёмся вместе!
И " Ще не вмерла в Україні..." запоем.

Автор: Олег Федоров
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17.05.2021 11:24 Ответить
портнов и зеленский одобряют, им так проще всех запаковать ...
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17.05.2021 11:27 Ответить
спасибо за интервью. Единственное - плохо слышно Богдана. Ему бы микрофон с другой стороны навесить.
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17.05.2021 11:55 Ответить
И..и....это называется несогласованные действия. Надо не просто набрать, а место, задача, локализация, сбор. Все,..абсолютно фсье должно быть расписано по планам..план А, план Б, план С и варианты действий при изменении этих же планов.
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17.05.2021 12:00 Ответить
В РФ вызывает большое раздражение совершенствование в Украине системы тер.обороны и руху опору.
С Зеленским (Ермаком), высшим военным командованием, генералами, откормленными на коррупции РФ сможет договориться о сложении оружия и капитуляции. А вот с такими, как Бахмат с его сотнями - никогда. Они будут воевать с врагом до конца, приносить ему огромный вред и многочисленные потери.
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17.05.2021 14:28 Ответить
Зачем подсказывать рашинской разведке людей которых они уберут первым делом?
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17.05.2021 16:27 Ответить
Это ловля на живца для контрразведки! "Окопна війна": "Якщо почнуться активні бойові дії, я тільки сам зможу зібрати кілька сотень справжніх воїнів, які мають досвід війни з російськими окупантами", - офіцер ЗСУ Богдан Гарнага - Цензор.НЕТ 3134
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17.05.2021 18:49 Ответить
Соберется толпа и что дальше? Вилами и граблями разгонять кацапские танки? Может лучше делать ставку на регулярную армию?
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17.05.2021 18:34 Ответить
 
 