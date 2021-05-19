Активисты требовали под Радой отставки Степанова: "Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации". ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 17 мая, под зданием Верховной Рады, где проходит Согласительный совет, состоялась акция пациентских организаций с требованием отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Вместе с тем, на акцию пришла группа мужчин, которые не смогли объяснить их цель участия в акции. Организаторы заявили о провокации с целью дискредитации акции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под зданием Верховной Рады прошла акция пациентских организаций с требование отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Активисты разложили на площади Конституции перед парламентом траурные ленты и зажгли свечи в память о погибших в результате COVID-19 гражданах Украины. Также перед собравшимися выступили родственники умерших.

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"46 987 (человек умерли от COVID-19. - Ред.) - эта цифра равна населению Белгород-Днестровского, Ирпеня или Фастова. Вся вина за эту страшную и большую цифру, которая ежедневно растет, лежит на Степанове. Именно министр здравоохранения привел к кризису в медицинской сфере. Когда людям нет места в больницах и они умирают, потому что не дождались своей очереди на кислород. Когда люди хотят прививаться, но не знают, как это сделать, потому что вакцин недостаточно. Украина занимает первые места в рейтинге по количеству смертей от COVID-19 и последние места по темпам вакцинации в Европе. У каждого из этих 46 987 человек была семья, были свои планы и мечты на будущее, было желание жить. Это все оборвалось просто потому, что Степанов только рассказывает, как он мужественно борется с коронавирусом. В реальной жизни ничего из этого не происходит. Мы, пациентские организации, требуем от Верховной Рады услышать нас и безотлагательно включить в повестку дня сессии проект постановления об отставке Максима Степанова и по результатам рассмотрения принять его", - заявили организаторы акции.

Вместе с тем, на акцию пришли неизвестные мужчины, которые не смогли объяснить с какой целью они принимают участие в пикете. Организаторы акции заявили о провокации с целью дискредитации акции.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ