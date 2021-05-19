РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
54265 посетителей онлайн
Видео Политика Украины
1059 19
акция (946) ВР (9407) отставка (1008) пикет (318) Степанов Максим (1982)

Активисты требовали под Радой отставки Степанова: "Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации". ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 17 мая, под зданием Верховной Рады, где проходит Согласительный совет, состоялась акция пациентских организаций с требованием отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Вместе с тем, на акцию пришла группа мужчин, которые не смогли объяснить их цель участия в акции. Организаторы заявили о провокации с целью дискредитации акции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под зданием Верховной Рады прошла акция пациентских организаций с требование отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Активисты разложили на площади Конституции перед парламентом траурные ленты и зажгли свечи в память о погибших в результате COVID-19 гражданах Украины. Также перед собравшимися выступили родственники умерших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" поддержит кадровые изменения по министрам экономики и инфраструктуры, по министру здравоохранения – будет дискуссия, - Гетманцев

"46 987 (человек умерли от COVID-19. - Ред.) - эта цифра равна населению Белгород-Днестровского, Ирпеня или Фастова. Вся вина за эту страшную и большую цифру, которая ежедневно растет, лежит на Степанове. Именно министр здравоохранения привел к кризису в медицинской сфере. Когда людям нет места в больницах и они умирают, потому что не дождались своей очереди на кислород. Когда люди хотят прививаться, но не знают, как это сделать, потому что вакцин недостаточно. Украина занимает первые места в рейтинге по количеству смертей от COVID-19 и последние места по темпам вакцинации в Европе. У каждого из этих 46 987 человек была семья, были свои планы и мечты на будущее, было желание жить. Это все оборвалось просто потому, что Степанов только рассказывает, как он мужественно борется с коронавирусом. В реальной жизни ничего из этого не происходит. Мы, пациентские организации, требуем от Верховной Рады услышать нас и безотлагательно включить в повестку дня сессии проект постановления об отставке Максима Степанова и по результатам рассмотрения принять его", - заявили организаторы акции.

Вместе с тем, на акцию пришли неизвестные мужчины, которые не смогли объяснить с какой целью они принимают участие в пикете. Организаторы акции заявили о провокации с целью дискредитации акции.

Активисты требовали под Радой отставки Степанова: Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации 01
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации 02
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации 03
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации 04
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации 05
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации 06
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации 07
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации 08
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации 09
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации 10
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации 11
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации 12
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+4
А мастера спорта по борьбе с ковидом никому не интересно спросить???
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: "Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации" - Цензор.НЕТ 6445
показать весь комментарий
17.05.2021 12:19
+4
зато не Супрун.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:22
+3
Ну уйдет скот степашка....на его место придет точно такой же скот ляшко...что изменится?? И то и то из зеленого стада....а значит тупое и жадное по определению...
показать весь комментарий
17.05.2021 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А мастера спорта по борьбе с ковидом никому не интересно спросить???
Активисты требовали под Радой отставки Степанова: "Украина в Европе на первых местах по количеству COVID-смертей и на последних - по вакцинации" - Цензор.НЕТ 6445
показать весь комментарий
17.05.2021 12:19 Ответить
Сенс питати власну думку у балаганної лялькі ???)))
показать весь комментарий
17.05.2021 12:23 Ответить
А то така забавка. Замість Степанова прийде умовна Скалєцкая, чи умовний Степанов-2, з приходом яких абсолютно нічого не зміниться. Змінювати потрібно всю зелену владу, починаючи з голови цієї зеленої риби.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:29 Ответить
Ну уйдет скот степашка....на его место придет точно такой же скот ляшко...что изменится?? И то и то из зеленого стада....а значит тупое и жадное по определению...
показать весь комментарий
17.05.2021 12:19 Ответить
Ексчендж,міняют шило на мило,Степашку на шЛюшка !!!
показать весь комментарий
17.05.2021 12:21 Ответить
зато не Супрун.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:22 Ответить
Це річ принципова !!! )))
показать весь комментарий
17.05.2021 12:24 Ответить
поки президент зеленський робив все що міг і навіть більше, скотина степанов так його підвів.
Добре що у влади з`явились зайві гроші на флешмоб і активісти роз`яснили що винуватий у всьому виключно стєпанов.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:29 Ответить
шоу по отводу вины зе-гниды от разворовывание ковидного фонда.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:32 Ответить
КОЗЛА АТПУЩЄНІЯ стєпашку перед пресухой тільця у мапмперсах замінять іншим, а прем"єр Ахмєтки й далі буде розкрадати бюджет на користь олігархічній шоблі
показать весь комментарий
17.05.2021 12:32 Ответить
СТЄПАШЦІ звєзду хероя за те, що протримався до ПРЕСУХИ ВОВИ НОМЕР 2
показать весь комментарий
17.05.2021 12:33 Ответить
шоу по отводу вины зе-гниды от разворовывание ковидного фонда.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:32 Ответить
Я еще почти год назад говорил.. Сольют весь негатив на Степанова и отправят в нужный момент в отставку, а на его места ( тоже заранее было ясно) придет Ляшко ( ну не тот с вилами конечно, хотя разницы.. ну вы поняли) Эта рокировка была спланирована давно. И возможно пришло время привести ее в действие. Ничего неожиданного. Как у нас обычно " кто вср-вся - попередники" ( в данном случае " попередник".)
показать весь комментарий
17.05.2021 12:34 Ответить
Это случайно не те же люди, которые набиваются в маршрутки битком, не носят масок в скоплениях людей и возмущаются локдаунам?
показать весь комментарий
17.05.2021 12:37 Ответить
А скільки було вилито бруду на Супрун.А причина одна--вона хотіла хоть не побороти,так зменшити корупцію в медицині,наступила на мозоль богатирьовій іі іже з нею.Брехнею знищували людину,яка дійсно щось робила для покращення роботи в області медицини і здоровья людей. Через тупих проплачених ідіотів потерпають всі.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:56 Ответить
Все правильно.Лично видел,как Степанов ездит в маршрутках и срывает маски с людей.И по базарам тоже ходит и срывает.Отака ****...
показать весь комментарий
17.05.2021 13:24 Ответить
Ковид-экстремисты требуют крови.Поскольку стараниями 30 летнего правления мафий всех мастей Украина до сих пор не член Нато и ЕС ,можно только локти отгрызть бэушникам.Одна шайка -лейка 90х.До сих пор ФСБ во рту у них пасется.Дорогу молодым! Но не сыночкам мафиози!
показать весь комментарий
17.05.2021 13:35 Ответить
При чем тут Степанов? Он не распоряжается финансами и не может сам за и посмотрите какие функции выполняет данный министр, потом выступайте, но по существу. Буря в стакане воды
показать весь комментарий
17.05.2021 14:22 Ответить
Не то что я за Степанова, но вы не думали на счет того, куда идут деньги с ковидного фонда?
показать весь комментарий
17.05.2021 15:43 Ответить
 
 