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Израиль (599) ракеты (473) Хамас (23)

Появилось видео момента, когда палестинская ракета ушла с курса и взорвалась рядом со стартовой площадкой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В сети появилось видео момента, когда палестинская ракета ушла с курса и взорвалась возле стартовой площадки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Военный Осведомитель", на котором обнародовано видео от 14 мая.

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Топ комментарии
+32
Так это российская ракета!!! Они такие же запускают!

Появилось видео момента, когда палестинская ракета ушла с курса и взорвалась рядом со стартовой площадкой - Цензор.НЕТ 4393

Появилось видео момента, когда палестинская ракета ушла с курса и взорвалась рядом со стартовой площадкой - Цензор.НЕТ 8203

Появилось видео момента, когда палестинская ракета ушла с курса и взорвалась рядом со стартовой площадкой - Цензор.НЕТ 3795
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17.05.2021 12:26
+21
Появилось видео момента, когда палестинская ракета ушла с курса и взорвалась рядом со стартовой площадкой - Цензор.НЕТ 5398
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17.05.2021 12:23
+16
Це ж кацапська з "непредсказуемай траекторией".
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17.05.2021 12:30
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Появилось видео момента, когда палестинская ракета ушла с курса и взорвалась рядом со стартовой площадкой - Цензор.НЕТ 5398
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17.05.2021 12:23 Ответить
Так это российская ракета!!! Они такие же запускают!

Появилось видео момента, когда палестинская ракета ушла с курса и взорвалась рядом со стартовой площадкой - Цензор.НЕТ 4393

Появилось видео момента, когда палестинская ракета ушла с курса и взорвалась рядом со стартовой площадкой - Цензор.НЕТ 8203

Появилось видео момента, когда палестинская ракета ушла с курса и взорвалась рядом со стартовой площадкой - Цензор.НЕТ 3795
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17.05.2021 12:26 Ответить
Из около 5000 имеющихся в секторе Газа ракет ( по данным специалистов) на вчерашний день выпущено уже 3100.. на остатке 1900 ( возможно не самых лучших..)
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17.05.2021 12:29 Ответить
Це ж кацапська з "непредсказуемай траекторией".
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17.05.2021 12:30 Ответить
Не, это новая разработка - ракета шахида
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17.05.2021 12:41 Ответить
Дымилась, падая, ракета,

И от нее бежал расчет,

Кто хоть раз в жизни видел ЭТО,

Тот хрен в ракетчики пойдет! Появилось видео момента, когда палестинская ракета ушла с курса и взорвалась рядом со стартовой площадкой - Цензор.НЕТ 7583
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17.05.2021 12:31 Ответить
Кто, хоть, однажды...
Соблюдай размер...
Пушкин.
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17.05.2021 13:11 Ответить
Ой ***...
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17.05.2021 19:54 Ответить
Ну как тупин и заявлял: по непрогнозируемой траектории. А на срасии только так и делается все.
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17.05.2021 12:36 Ответить
Made in РФ З'явилося відео моменту, коли палестинська ракета відхилилась від курсу і вибухнула поруч зі стартовим майданчиком - Цензор.НЕТ 5144
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17.05.2021 12:38 Ответить
Мабуть не врахували кривизну Землі....
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17.05.2021 12:51 Ответить
За картинки вернувшегося к запускателям Пэтриота банят. Зато давайте погыгыкаем над несчастными палестинцами.
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17.05.2021 13:00 Ответить
***

Хамас: Алло, Израиль? Чё, празднуете там? Мы сейчас херанем по Иерусалиму.
Израиль: Добрый день. Спасибо. Включаем железный купол.

***

Хамас: Здравствуйте, Израиль. Теперь мы херанем по центру. Мы вчера плохо херанули, нам бы хотелось отмщения. И вообще нас тут всех ущемляют.
Израиль: Добрый день. Да, простите. Мы Вас понимаем. Включаем железный купол. Во сколько херанете?
Хамас: в 9 вечера. Рамадан у нас, нам ещё пожрать надо успеть.
Израиль: Приятного аппетита.
Хамас: Спасибо.

***

Хамас: Ну что, вы уже обосрались?
Израиль: Конечно. Предупредите жителей, мы через час снесём вам высотку. Пусть уходят.
Хамас: Сволочи!
Израиль: Ещё раз извините.

Хамас: У нас тут жертвы! Да Вы ******!

Израиль: Мы же заранее всех предупреждали...
Хамас: А это военная хитрость! Учитесь, идиоты. Вот мы сказали, что в 9 начнем палить, а начали в 9:15. А потом сказали, что всех выведем, а не вывели! Военная хитрость! Умно?
Израиль: Очень!
Хамас: Учитесь. А сейчас нет времени разговаривать, мы должны сообщить всему миру, как мы несчастны. До свидания.
Израиль: До свидания.

***

Хамас: Алло, Израиль? Вы там совсем нюх потеряли? Сказали, вводите сухопутные войска, а сами разнесли наши бесценные тоннели? Это как называется?
Израиль: Военная хитрость... Мы приносим свои извинения. Вы же сами рекомендовали учиться.
Хамас: Пошли в жопу!
Израиль: Приятного вечера.

***

Хамас: Алло, Израиль?
Израиль: Да, на проводе. Ну как вы там? Вас не смущает, что вы херачите по собственным деревням?
Хамас: Так было задумано! Мы рады, жители деревни рады. И вообще, не лезьте в наши стратегические планы!
Израиль: Извините...
Хамас: И вообще, не звоните сюда больше. Вы нам Аль Джазиру снесли, где мы теперь будем транслировать, как мы несчастны? Оккупанты сраные.
Израиль: Но мы же всех предупреждали...
Хамас: Предупреждали они! Не звоните сюда больше!
Израиль: Но это Вы все время звоните.
Хамас: Не важно! Никогда сюда не звоните!
Израиль: Хорошо.

***

Хамас: Алло, Израиль. Срочно! Мы тут по вам запустили 100500 ракет, но случайно разнесли себе все электричество. Срочно приезжайте и чините, а то мы не видим, куда по вам стрелять. Очень темно, знаете ли.
Израиль: Какой ужас.К вам немедленно выезжает специалист.
Через час:
Израиль: Нам очень жаль, но эта система не подлежит восстановлению. Вы очень неудачно ее разнесли...
Хамас: Идиоты! Элементарно электричество починить не могут. Это просто вы не хотите за наше электричество платить, все поэтому!
Израиль: Но вы же сами его разнесли... Мы платим, и приносим свои извинения...
Хамас: Платят они! У нас вон ракеты заканчиваются! Больше надо платить! И не звоните сюда больше, звонят они каждый день, достали уже. Мы сейчас по Вам херанем!
Израиль: Спасибо. Своих не заденьте, а то темно. Включаем железный купол.

Так и живём.

‐----------

Автор Татьяна Фойеринг
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17.05.2021 13:11 Ответить
они там сотнями падают в самой Газе
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17.05.2021 13:49 Ответить
ракеты горизонтального взлета
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17.05.2021 13:57 Ответить
Арабы = кацапы, одни зае..али со своим "арабским миром", "притесняемым исламом" и срочно отдайте им древнюю столицу Израиля - Иерусалим, т.к. он для них "Аль-Кудс"(Святое место), у вторых же, скрепных, таже херня "русский мир", "гундяевское кривославие" которое срочно нужно защитить, ну и конечно же нужен Киев - "мать городов русских"!!!
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17.05.2021 14:14 Ответить
десь вже таке бачив. мабуть виробник один і пуск проводив лі-сі-ц-ін
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17.05.2021 14:55 Ответить
 
 