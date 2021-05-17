Появилось видео момента, когда палестинская ракета ушла с курса и взорвалась рядом со стартовой площадкой. ВИДЕО

В сети появилось видео момента, когда палестинская ракета ушла с курса и взорвалась возле стартовой площадки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Военный Осведомитель", на котором обнародовано видео от 14 мая.

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