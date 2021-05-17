Постановление Кабмина №321 делает невозможным качественное протезирование тяжелораненых защитников. Требуем его отмены, - ВИДЕОобращение воинов и волонтеров. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Раненые на войне воины и волонтеры требуют от Кабинета Министров отмены 321-го постановления, которое делает невозможным качественное протезирование тяжелораненых защитников.
Об этом говорится в видеообращении воинов и волонтеров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Оксаны Корчинской.
"Изменения приведут к очень плохим последствиям...Увеличился срок использования протезов, и при этом ремонт протезов - 1 раз на 4 года. На личной практике знаю, что ремонт может понадобиться 3-4 раза на полгода. Я выступаю против 321 постановления. Здесь перед нами стоят ветераны, которые своим здоровьем заслужили, чтобы государство о них заботилось", - отметил ветеран войны на Донбассе.
К нему присоединились и другие военнослужащие. Среди них есть нуждающиеся в ремонте и обслуживании участники АТО/ООС. Данное обращение поддержали и ряд волонтеров.
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Просто по городу куда попадут-туда попадут?
Дураки - это украинцы выбравшие "Янелоха" в 2019ом. Все.
Дальше вас можно хоть как клопов давить.
Лише дебіли могли такий документ готувати.
поэтому прежде чем что-то такое мутить - проконсультируйтесь с теми, для кого принимаются эти законы (я имел ввиду не медицинскую мафию)