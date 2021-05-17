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Постановление Кабмина №321 делает невозможным качественное протезирование тяжелораненых защитников. Требуем его отмены, - ВИДЕОобращение воинов и волонтеров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Раненые на войне воины и волонтеры требуют от Кабинета Министров отмены 321-го постановления, которое делает невозможным качественное протезирование тяжелораненых защитников.

Об этом говорится в видеообращении воинов и волонтеров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Оксаны Корчинской.

"Изменения приведут к очень плохим последствиям...Увеличился срок использования протезов, и при этом ремонт протезов - 1 раз на 4 года. На личной практике знаю, что ремонт может понадобиться 3-4 раза на полгода. Я выступаю против 321 постановления. Здесь перед нами стоят ветераны, которые своим здоровьем заслужили, чтобы государство о них заботилось", - отметил ветеран войны на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Размер помощи на ремонт и обслуживание протезов участникам АТО/ООС увеличили более чем на 100 тыс.

 К нему присоединились и другие военнослужащие. Среди них есть нуждающиеся в ремонте и обслуживании участники АТО/ООС. Данное обращение поддержали и ряд волонтеров.

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Топ комментарии
+13
До чого ж мерзенна зелена влада.
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17.05.2021 13:13
+9
Что ни делает дурак, все он делает не так.
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17.05.2021 13:11
+9
ЗекоМанда .одним словом.
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17.05.2021 13:12
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Что ни делает дурак, все он делает не так.
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17.05.2021 13:11 Ответить
это далеко не ДУРАКИ дураки в состоянии стогнации экономики гиперинфляции и не объявленного по сути дефолта грабежа страны десятки и сотни миллионов и миллиардов в иностранно валюте не богатеют в среднем на 47% как Ахметов в 3 раз-а Коломойский почти на 1 млрд и так далее и главное все ЕРВЕИИ те самые евреи убивающие сегодня палестинцев им иудеям бого-избранным выписан что Особый статус лицензия на убийство НАС Украинцев также убивают и методично и это не дураки это ЕВРЕСКО АРМЯНСКО ГРУЗИНСКО КАЦАБСКО МУСУЛЬМАНСКАЯ Хунта...... которая мечтает зачистить Украину как евреи зачистили Голанские высоты кого не выгнали просто убили... сегодня читаю очередной выстрел от зам министра энергетики Бойко человека Коломойского и Ахметова с 1 июля!!1 КМУ примет Постанову про тарифы на свет в 2-3 раза они уже сегодня в мае знают что как им будет капать гешефт с олигархами с наших карманов с 1 липня Юрий Бойко гарантировано уверен что его не убьют не заберет смерть болячка что в стране не случится военного переворота что Зеленского не повесят или не взорвут банально???НЕ откуда у них уверенность что им ничего не будет??!! Даже Путин НЕ УВЕРЕН ТОМУ И ПРЯЧЕТСЯ БОЛЬШЕ ГОДА в бункере...
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17.05.2021 13:24 Ответить
Ага припиши сюда Люцефера и Теневое привительство. Ты в какой палате лежишь? Могу передачку занести.
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17.05.2021 17:42 Ответить
Ты дебил видел сколько ракет выпустили палестинцы по Израилю??
Просто по городу куда попадут-туда попадут?

Дураки - это украинцы выбравшие "Янелоха" в 2019ом. Все.
Дальше вас можно хоть как клопов давить.
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17.05.2021 17:57 Ответить
ЗекоМанда .одним словом.
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17.05.2021 13:12 Ответить
До чого ж мерзенна зелена влада.
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17.05.2021 13:13 Ответить
Та лише фантомні болі чого варто пережити коли протез гавно - мозолі, рани.
Лише дебіли могли такий документ готувати.
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17.05.2021 13:32 Ответить
Не дебіли, ВОРОГИ, свідомі,
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17.05.2021 13:57 Ответить
здоровый никогда не поймет больного (никогда!!!)
поэтому прежде чем что-то такое мутить - проконсультируйтесь с теми, для кого принимаются эти законы (я имел ввиду не медицинскую мафию)
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17.05.2021 13:37 Ответить
Вот за такие решения можно и нужно смело бить морду! Похоже, что "слуги" окончательно почувствовали себя господами.
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17.05.2021 18:03 Ответить
 
 