Постановление Кабмина №321 делает невозможным качественное протезирование тяжелораненых защитников. Требуем его отмены, - ВИДЕОобращение воинов и волонтеров. ВИДЕО

Раненые на войне воины и волонтеры требуют от Кабинета Министров отмены 321-го постановления, которое делает невозможным качественное протезирование тяжелораненых защитников.

Об этом говорится в видеообращении воинов и волонтеров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Оксаны Корчинской.

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"Изменения приведут к очень плохим последствиям...Увеличился срок использования протезов, и при этом ремонт протезов - 1 раз на 4 года. На личной практике знаю, что ремонт может понадобиться 3-4 раза на полгода. Я выступаю против 321 постановления. Здесь перед нами стоят ветераны, которые своим здоровьем заслужили, чтобы государство о них заботилось", - отметил ветеран войны на Донбассе.

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К нему присоединились и другие военнослужащие. Среди них есть нуждающиеся в ремонте и обслуживании участники АТО/ООС. Данное обращение поддержали и ряд волонтеров.