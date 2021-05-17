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Видео Происшествия
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дети (2753) Одесса (3253)

Женщина под действием неизвестных веществ гуляла с младенцем в Одессе, положив ребенка сверху люльки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Одессе заметили женщину, которая в неадекватном состоянии гуляла с ребенком по парку. Женщина качалась и едва не падала с ног.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, видео родительской прогулки выложили в Сети.

"В сквере на Старосенной площади заметили странную маму с коляской. Она отключалась на ходу, как бывает после приема наркотиков. При этом ребенок лежал опасно — ногами сверху люльки, а не внутри", — подписали видео авторы.

На видео видно как женщина, скорее всего, находясь под действием каких-то препаратов, повисла на детской коляске и едва держится на ногах. Причем видно, что малыш в коляске лежит на животе, а ноги выглядывают из люльки.

По словам авторов видео, неравнодушные одесситы вызвали на место правоохранителей.

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Пользователи сети высказывали предполжение:

"Может не выспалась", "Я тоже обратил внимание, что ребенок лежит пятками вверх", "Боже, почему никто не подошел и не помог ребенку перевернуться и не вызвал службу, ужас..."

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Топ комментарии
+22
Надо в таких случаях не снимать и ржать, а вызывать ментов- ребёнок в опасности. А снимающему статью за неоказание помощи.
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17.05.2021 18:26
+18
вже два роки таке саме кудись тягне Неньку...

Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 1833
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17.05.2021 18:31
+17
Дехто роками чекає народження дитинки. А дехто навіть не у курсі яке це щастя.
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17.05.2021 18:28
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"Мамо, мамо, вічна і кохана..."...... пздц
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17.05.2021 18:25 Ответить
може, серце чи наслідки, того ж таки, ковіду...ще довго даватиметься взнаки
ніби, порядна, з коляски макет т34 не робить
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17.05.2021 19:52 Ответить
будем надеется что ты прав а не иначе....
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17.05.2021 19:54 Ответить
Надо в таких случаях не снимать и ржать, а вызывать ментов- ребёнок в опасности. А снимающему статью за неоказание помощи.
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17.05.2021 18:26 Ответить
вроде нет такой статьи. это не автокатастрофа
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17.05.2021 18:32 Ответить
ст.136 ККУ "Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані"
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17.05.2021 18:37 Ответить
Максик, почитай внимательно статью о "неоказании помощи" .
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17.05.2021 18:37 Ответить
ну к примеру мужик бы подошел и толкнул ее от коляски, а она умерла = в любом случае сидеть, но за убийство больше, так шо автор все правильно сделал.
что за уроды придумали "неоказание" то? и вдвойне уроды эту в новости ситуацию приравнивают к тюремному сроку, ибо автор чет там ДОЛЖЕН был сделать - схера ли? дикари бл.
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17.05.2021 19:48 Ответить
Так вызвали. Неравнодушные одесситы вызвали на место правоохранителей. Читайте текст внимательно.
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17.05.2021 19:33 Ответить
расстрелять снимающего, ведь он должен был - вырубить мамашу, поменять подгузник, сбегать за молоком, оградить место происшествия и позвонить тебе с вопросом что делать дальше.

охренеть, мона тупо себе сидеть и вернуться домой через 5 лет ибо \\\Grigorij Ar\\\\ завизжал шо ты сидя в парке заработал се срок.
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17.05.2021 19:46 Ответить
Дехто роками чекає народження дитинки. А дехто навіть не у курсі яке це щастя.
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17.05.2021 18:28 Ответить
о да, особенно круто разродиться в таком месте где не знаешь что будет завтра и даже если ты коммерс, то завтра можешь ночевать с этим рабенком на улице, ибо какой-то крутой тупо все отжал. прикольно когда ребенок проклянет таких чекунов рождения со словами: Где вы бл., меня родили то? еще бы в гулаге додумались
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17.05.2021 19:51 Ответить
Моя покійна бабця змогла навіть під час другої світової бійні своїх дітей не втратити. Важко їй було. Але моя мати та дядько - вижили. Шаретівка. 1942-1944.
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17.05.2021 20:00 Ответить
это типо 10 мужиков выпили денатурата, один выжил.
ну и хорошо шо смогла, тов. Сталину рабские руки требовались для пр-ва оружия шоб освободить Англию и прочих тяготящихся капитализмом)
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17.05.2021 20:02 Ответить
Ви хворі. Вибачайте.
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17.05.2021 20:04 Ответить
Чому хворі? Якщо розум бере верх над інстинктами - це обов'язково хвороба?
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17.05.2021 21:48 Ответить
Молодая мамочка по приколу закинулась бодрящими веществами, а государство потом платить будет?
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17.05.2021 18:28 Ответить
С большей долей вероятности через год ее не станет, ребенок останется сиротой.
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17.05.2021 18:51 Ответить
Дура солевая. что тут скажешь. Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 1366
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17.05.2021 18:31 Ответить
Не соли это. Что-то медленное.
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17.05.2021 20:04 Ответить
Ну, я не спец в этих делах. Но от медленной ганджи так не заворачивает. Ну и хрен с ней.
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17.05.2021 22:23 Ответить
вже два роки таке саме кудись тягне Неньку...

Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 1833
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17.05.2021 18:31 Ответить
комментарий отмечен как спам
изобретательность соевой ботвы не знает границ
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17.05.2021 19:22 Ответить
не зовсім таке саме - наш приймає явно щось бодрящє на кшталт кокаінуму
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17.05.2021 21:50 Ответить
Уничтожают украинский генетический код опаснейшим наркотиком "соль" как в орде. Срок жизни после начала приема в среднем 1 год.
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17.05.2021 18:31 Ответить
А ум зачем?
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17.05.2021 20:57 Ответить
не уничтожают, а улучшают)
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17.05.2021 21:26 Ответить
Где пруфы? При каком интенсивном употреблении? Вы не пугайте народ, там сейчас знайте сколько наркоманов обосрется Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 8057
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17.05.2021 22:50 Ответить
А как она звучала, эта мамаша. И чем это приключение продолжилось?
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17.05.2021 18:31 Ответить
Люде! А ви люди, чи вже зовсім "обсмартфонились"?!!!!! Сто чортів вам у ........., там же дитина ! А ви "відосики" .... Тьху ...
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17.05.2021 18:33 Ответить
Ты ещё про «палермо» в 90 х не слышал.... и не видел...
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17.05.2021 21:00 Ответить
Дрянь "крокодил" называется. Ужаснейший наркотик, присадка 100%, человек за год сгнивает, мясо от костей отслаивается...
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17.05.2021 18:37 Ответить
это другой наркотик но тоже не менее опасный чем так называемые "соль для ванн", хотя клиническая картина похожа. она может быть и на "крокодиле".
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17.05.2021 18:42 Ответить
Типичный зе-электорат
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17.05.2021 18:42 Ответить
"Как бросить употреблять, Лечение солевой зависимости

Лечение зависимости от соли куда сложнее, чем он героина и кокаина. Так, как это вещество не метаболизируются в организме, сохраняется оно там на протяжение нескольких лет. Соответственно для того, чтобы его вывести, нужно долгое лечение и специальные препараты. У наркомана, который прекратил прием соли, здоровый сон возвращается еще очень не скоро. Такой процесс бессонницы, может длиться до нескольких месяцев. Все зависит от качества лечения и его эффективности.
Степень зависимости и серьезности ситуации, должен устанавливать врач - нарколог. Если у человека начался процесс нарушения интеллектуальной системы, то ничего сделать уже будет нельзя. Возможно, спустя некоторое время вещество удастся вывести из организма, но те процессы которые были нарушены - останутся. Более того, половина синтетических наркоманов, даже после излечения становятся шизофрениками."
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17.05.2021 18:45 Ответить
не по теме вообще.
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17.05.2021 21:28 Ответить
Соли соли, насыпьте ей в жопу соли)
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17.05.2021 18:54 Ответить
Знаючі кажуть, ото коли вони так зависають то у них повна ейфорія, оргазм Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 1341
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17.05.2021 18:59 Ответить
Може то няня куме?
-Так.В очiкуваннi инвестора
Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 5291 Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 3249
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17.05.2021 19:02 Ответить
Накрыло тётку не по-детски😁😁😁😁
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17.05.2021 19:05 Ответить
Ну мало ли?Может девчёнка действительно не спала,а закидывалась бодрящими таблетками.Действие таблеток прошло и организм вырубился.Сам такое набдюдал.Когда ребёнок болел, девчёнка не спала двое суток сидя на таблетках кофеина и энергетиках.А потом резко бац и упала.Як вариант Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 1944
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17.05.2021 19:11 Ответить
двое молодых людей как то видели что какойто мудень выясняет отношения со своей женщиной в грубой форме, вмешались - в итоге одному пять лет тюрьмы ,другому три ...ото таке
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17.05.2021 20:14 Ответить
"Пусть мама услышит,пусть мама придет,пусть мама меня непременно найдёт..")
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18.05.2021 00:08 Ответить
 
 