Женщина под действием неизвестных веществ гуляла с младенцем в Одессе, положив ребенка сверху люльки. ВИДЕО

В Одессе заметили женщину, которая в неадекватном состоянии гуляла с ребенком по парку. Женщина качалась и едва не падала с ног.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, видео родительской прогулки выложили в Сети.

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"В сквере на Старосенной площади заметили странную маму с коляской. Она отключалась на ходу, как бывает после приема наркотиков. При этом ребенок лежал опасно — ногами сверху люльки, а не внутри", — подписали видео авторы.

На видео видно как женщина, скорее всего, находясь под действием каких-то препаратов, повисла на детской коляске и едва держится на ногах. Причем видно, что малыш в коляске лежит на животе, а ноги выглядывают из люльки.

По словам авторов видео, неравнодушные одесситы вызвали на место правоохранителей.

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Пользователи сети высказывали предполжение:

"Может не выспалась", "Я тоже обратил внимание, что ребенок лежит пятками вверх", "Боже, почему никто не подошел и не помог ребенку перевернуться и не вызвал службу, ужас..."

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