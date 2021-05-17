Женщина под действием неизвестных веществ гуляла с младенцем в Одессе, положив ребенка сверху люльки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Одессе заметили женщину, которая в неадекватном состоянии гуляла с ребенком по парку. Женщина качалась и едва не падала с ног.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, видео родительской прогулки выложили в Сети.
"В сквере на Старосенной площади заметили странную маму с коляской. Она отключалась на ходу, как бывает после приема наркотиков. При этом ребенок лежал опасно — ногами сверху люльки, а не внутри", — подписали видео авторы.
На видео видно как женщина, скорее всего, находясь под действием каких-то препаратов, повисла на детской коляске и едва держится на ногах. Причем видно, что малыш в коляске лежит на животе, а ноги выглядывают из люльки.
По словам авторов видео, неравнодушные одесситы вызвали на место правоохранителей.
Пользователи сети высказывали предполжение:
"Может не выспалась", "Я тоже обратил внимание, что ребенок лежит пятками вверх", "Боже, почему никто не подошел и не помог ребенку перевернуться и не вызвал службу, ужас..."
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ніби, порядна, з коляски макет т34 не робить
что за уроды придумали "неоказание" то? и вдвойне уроды эту в новости ситуацию приравнивают к тюремному сроку, ибо автор чет там ДОЛЖЕН был сделать - схера ли? дикари бл.
охренеть, мона тупо себе сидеть и вернуться домой через 5 лет ибо \\\Grigorij Ar\\\\ завизжал шо ты сидя в парке заработал се срок.
ну и хорошо шо смогла, тов. Сталину рабские руки требовались для пр-ва оружия шоб освободить Англию и прочих тяготящихся капитализмом)
Лечение зависимости от соли куда сложнее, чем он героина и кокаина. Так, как это вещество не метаболизируются в организме, сохраняется оно там на протяжение нескольких лет. Соответственно для того, чтобы его вывести, нужно долгое лечение и специальные препараты. У наркомана, который прекратил прием соли, здоровый сон возвращается еще очень не скоро. Такой процесс бессонницы, может длиться до нескольких месяцев. Все зависит от качества лечения и его эффективности.
Степень зависимости и серьезности ситуации, должен устанавливать врач - нарколог. Если у человека начался процесс нарушения интеллектуальной системы, то ничего сделать уже будет нельзя. Возможно, спустя некоторое время вещество удастся вывести из организма, но те процессы которые были нарушены - останутся. Более того, половина синтетических наркоманов, даже после излечения становятся шизофрениками."
-Так.В очiкуваннi инвестора