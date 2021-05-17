Антитеррористические учения прошли в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около тысячи силовиков тренировались обезвреживать террористов в городской среде.

Об этом сообщает группа информации и коммуникации Западного теруправления Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

В учениях приняли участие военнослужащие в/ч 3008, сотрудники СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, патрульной полиции.

Всего было задействовано около 1000 человек и 100 единиц техники.

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"По легенде тренировок, группа условных "террористов" прибыла на территорию города для совершения диверсионно-террористических действий на объектах повышенной опасности. Подразделения по борьбе с терроризмом отработали комплекс совместных действий, направленных на выявление и локализацию злоумышленников, освобождение заложников и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций", - сказано в сообщении.

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