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Антитеррористические учения прошли в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Около тысячи силовиков тренировались обезвреживать террористов в городской среде.

Об этом сообщает группа информации и коммуникации Западного теруправления Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

В учениях приняли участие военнослужащие в/ч 3008, сотрудники СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, патрульной полиции.

Всего было задействовано около 1000 человек и 100 единиц техники.

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"По легенде тренировок, группа условных "террористов" прибыла на территорию города для совершения диверсионно-террористических действий на объектах повышенной опасности. Подразделения по борьбе с терроризмом отработали комплекс совместных действий, направленных на выявление и локализацию злоумышленников, освобождение заложников и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций", - сказано в сообщении.

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Нужное дело, наконец-то активно занялись антитеррористической подготовкой в регионах. Несомненно луйк
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17.05.2021 19:03 Ответить
Люблю оптимістів, вони такі як діти.....
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17.05.2021 19:08 Ответить
А якщо по гелікоптеру терористи відкриють вогонь з гранатомету, ПТРК чи ПЗРК з даху будівлі? Ми ж не з лохами збираємось воювати а зі спецназом терористичної росії! Перед висадкою десанту будівлю мають обстріляти з танків та Мі-24, а вже потім штурмувати!
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18.05.2021 00:43 Ответить
Поки вітчизняні МСБ-8 працюють як робочі коняки, аваківські аербаси ціною в 5 Мі-8 бережуть ресурс лопатей, двигуна в ангарах та капонірах. Така вдячність за підтримку від вірмен французам ціною українського платника податків.
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17.05.2021 19:14 Ответить
Помним,помним луцкого Кривоша,там только вертолета не хватало
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17.05.2021 20:28 Ответить
А чому б такі навчання не проводити у Харкові та Одесі?
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18.05.2021 07:42 Ответить
 
 