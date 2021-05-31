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Крым (10842) оккупация (2821) Буткевич Богдан (317)

Проект "Без цензуры": Как россияне уничтожают Крым. Истории "понаехавших". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Как "понаехавшие" оккупанты уничтожают Крым бешеным поиском воды, бездумным бурением и другими способами, и превращают украинский полуостров в пустыню?

Богдан Буткевич в проекте "Без цензуры" для Цензор.НЕТ проанализировал, что рассказывают об оккупированном Крыме сами оккупанты. И там все ох как не радужно.

Он посмотрел фильм так называемого либерального российского канала "Редакция". Поэтому сегодня вас ждут самые яркие истории оккупантов для "Без цензуры".

Как Россия меняет этническую карту Крыма и заселяет полуостров русскими с остальной своей огромной территории? Почему эти люди переехали в оккупированный Крым, чего ожидали и что получили взамен? И что нам делать с ними всеми, когда Украина вернет контроль над полуостровом?

Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали. И смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+7
Крим відновлює природній стан-соланчакова напівпустеля !!! Крисчане-бережить природу! ))))
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17.05.2021 20:06
+7
то для росіян вони "понаєхавшие", для українців це НАБРОДА!
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17.05.2021 20:42
+5
Если бы только этим. А повсеместными заборами с колючкой? А парк Айвазовский? А Херсонес и т.д.
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17.05.2021 20:06
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и снова на заставке рожи этих крымлёвских мразей...
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17.05.2021 20:05 Ответить
Крим відновлює природній стан-соланчакова напівпустеля !!! Крисчане-бережить природу! ))))
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17.05.2021 20:06 Ответить
...а в пустелі - яма з урлом і воєнщиной за трьома рядами спіралі Бруно
вельми вдатний концтабір вийшов, хоч і напівприв'язного утримання
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17.05.2021 22:07 Ответить
Если бы только этим. А повсеместными заборами с колючкой? А парк Айвазовский? А Херсонес и т.д.
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17.05.2021 20:06 Ответить
Если не секрет. что не так с парком Айвазовский? Туристы гуляют там вовсю. Вход платный, ну и правильно. Капитализм же.
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17.05.2021 21:13 Ответить
Так самі ж москалі дають пораду:громадянином ерефії може бути той хто знає мову, історію та конституцію РФ. Цей же закон до "понаехавших" застосувати. Перший пункт москалі не здолають....
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17.05.2021 20:18 Ответить
Я навіть не уявляю в РФіі держслужбовця який не володіє"вяликим и магучим" !!!)))
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17.05.2021 20:29 Ответить
то для росіян вони "понаєхавшие", для українців це НАБРОДА!
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17.05.2021 20:42 Ответить
Та да... уничтожают Строят сволочи и строят - мечети. дороги, больницы. школы. водохранилища. аэропорты. Жилые комплексы целыми микрорайонами. как когда-то в СССР сразу со всей инфраструктурой. Наводят порядки с шалманами и самостроями...Вбухивают лярды баксов ежегодно из фед. бюджета. Сейчас Крым мне напоминает ГДР и Берлин образца 1990 года - везде сплошная стройка и ремонт. Вон даже достройку гигантской Сборной Мечети в Симфере режили достроить из федерального бюджета... А пропагандоны ишачат только одно - убивают Крым. Детский сад.
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17.05.2021 21:10 Ответить
Что делать, когда Украина вернет Крым?
Как же задолбали эти делители шкуры неубитого медведя! Может верните сначала. балаболы тупые???
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17.05.2021 21:15 Ответить
попробуй высели оттуда базу Черноморского Флота
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17.05.2021 21:37 Ответить
Навіщо його тоді віддавали (без бою)? все (майже)мусора, сбушники нормально так влаштувалися в кацапстане,,,
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17.05.2021 21:24 Ответить
а окупація тепер іменується "гєографічєскіє особєнності"

Проєкт "Без цензури": Як росіяни знищують Крим. Історії "тих, що понаїхали" - Цензор.НЕТ 8200
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17.05.2021 22:24 Ответить
Корме татар там все понаехавшие.
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18.05.2021 02:40 Ответить
У 2014 році російські окупанти Криму вперше в новітній історії заборонила проведення 18 травня традиційного траурного мітингу в центрі Сімферополя, тож 70-і роковини депортації кримські татари були змушені відзначати в місцях компактного проживання в оточенні загонів поліції у супроводі гелікоптерів.
Водночас лише упродовж першого року після анексії 2014 року більше 150 кримських татар були піддані «вибірковому правосуддю», 21 зник без відома або був убитий, а Меджліс позбавлений як будинку, так і можливості вести діалог із державними органами, так званої, «Республіки Крим».
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18.05.2021 07:33 Ответить
Вывсёврёте, вадызалейся, путинабесечилсчястье, дизентериялечицца. Проєкт "Без цензури": Як росіяни знищують Крим. Історії "тих, що понаїхали" - Цензор.НЕТ 6731
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18.05.2021 08:19 Ответить
вместо воды паРашисты пусть сосут у Пуйла и Медведева, денег нет но вы держитесь!!!!!!!!!! Крым для паРаши как для вора чемодан без ручки.... им он для полигона и военных баз и нужен...
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18.05.2021 09:54 Ответить
смерть російським окупантам.
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18.05.2021 11:05 Ответить
відмінно! ХАЙ ВСОХНУТЬ ТАМ ВСІ ДО ОСТАННЬОГО!
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18.05.2021 13:40 Ответить
Ні води у Крим, поки там кацапня править! Коли Крим знову стане українським без здачі тестів української мови та історії - нах.р за парєбрік.
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18.05.2021 20:44 Ответить
 
 