Проект "Без цензуры": Как россияне уничтожают Крым. Истории "понаехавших". ВИДЕО

Как "понаехавшие" оккупанты уничтожают Крым бешеным поиском воды, бездумным бурением и другими способами, и превращают украинский полуостров в пустыню?

Богдан Буткевич в проекте "Без цензуры" для Цензор.НЕТ проанализировал, что рассказывают об оккупированном Крыме сами оккупанты. И там все ох как не радужно.

Он посмотрел фильм так называемого либерального российского канала "Редакция". Поэтому сегодня вас ждут самые яркие истории оккупантов для "Без цензуры".

Как Россия меняет этническую карту Крыма и заселяет полуостров русскими с остальной своей огромной территории? Почему эти люди переехали в оккупированный Крым, чего ожидали и что получили взамен? И что нам делать с ними всеми, когда Украина вернет контроль над полуостровом?

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