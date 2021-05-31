Проект "Без цензуры": Как россияне уничтожают Крым. Истории "понаехавших". ВИДЕО
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Как "понаехавшие" оккупанты уничтожают Крым бешеным поиском воды, бездумным бурением и другими способами, и превращают украинский полуостров в пустыню?
Богдан Буткевич в проекте "Без цензуры" для Цензор.НЕТ проанализировал, что рассказывают об оккупированном Крыме сами оккупанты. И там все ох как не радужно.
Он посмотрел фильм так называемого либерального российского канала "Редакция". Поэтому сегодня вас ждут самые яркие истории оккупантов для "Без цензуры".
Как Россия меняет этническую карту Крыма и заселяет полуостров русскими с остальной своей огромной территории? Почему эти люди переехали в оккупированный Крым, чего ожидали и что получили взамен? И что нам делать с ними всеми, когда Украина вернет контроль над полуостровом?
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вельми вдатний концтабір вийшов, хоч і напівприв'язного утримання
Как же задолбали эти делители шкуры неубитого медведя! Может верните сначала. балаболы тупые???
Водночас лише упродовж першого року після анексії 2014 року більше 150 кримських татар були піддані «вибірковому правосуддю», 21 зник без відома або був убитий, а Меджліс позбавлений як будинку, так і можливості вести діалог із державними органами, так званої, «Республіки Крим».