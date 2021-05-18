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Раду не устраивает практика назначения Кабмином и.о. министров, - Разумков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховную Раду не устраивает практика назначения исполняющих обязанности министров.

Об этом в эфире ICTV заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению председателя ВР, таким образом ряд чиновников избегает ответственности за свои действия на посту.

 "Глава министерства, согласно Конституции, должен быть утвержден Верховной Радой. Люди работают в качестве и.о., а потом переходят на другие направления – в том числе НАК Нафтогаз. Но избиратели при этом не разбираются, они знают, что министров должен назначать парламент", — подчеркнул Разумков.

Разумков также отметил, что необходимо понимать, кто конкретно займет должности министров, после увольнения действующих чиновников.

Также читайте: Верховная Рада в пятницу заслушает Шмыгаля, - Разумков

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Топ комментарии
+3
ну мало шо кому не нравиться )))) нам шапито тоже уже до.. блевать...а шо делать? )))
радуемся за паприколистов и абынеПорох...у них столько эмоций (у остальных одни матюки)))
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18.05.2021 08:14
+2
ого!.. сепаратистский мятеж в зеленом болоте..
мне Разумков напоминает упитанного Гитлера.. Раду не устраивает практика назначения Кабмином и.о. министров, - Разумков - Цензор.НЕТ 1608
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18.05.2021 00:23
+2
Не, ну как шутовской балаган устраивать во времена выборов и до сегодняшнего дня-Разумков - участник из зеленых и веселых. Как пена идиотизма докатилась до кресла и полномочий самого Разумкова, оказывается "не так"!
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18.05.2021 00:51
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ого!.. сепаратистский мятеж в зеленом болоте..
мне Разумков напоминает упитанного Гитлера.. Раду не устраивает практика назначения Кабмином и.о. министров, - Разумков - Цензор.НЕТ 1608
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18.05.2021 00:23 Ответить
Пора відправляти Верховну Раду у відставку!
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18.05.2021 00:36 Ответить
Так знову клоунів наобиаєте! У вас же розуму не додалося?! Судячи з даних опитувань - таки не додалося! 😊
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18.05.2021 08:42 Ответить
разумков тоже хоче продавати посади міністрів. нічого другого гламурне чючєло не вміє.
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18.05.2021 00:46 Ответить
Не, ну как шутовской балаган устраивать во времена выборов и до сегодняшнего дня-Разумков - участник из зеленых и веселых. Как пена идиотизма докатилась до кресла и полномочий самого Разумкова, оказывается "не так"!
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18.05.2021 00:51 Ответить
Ви одне моношобло.
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18.05.2021 07:02 Ответить
Голос прорезался , - А в Украине Парламенско Президенская Республика , = А не Офисно - Президенская.Ты что раньше не Знал.
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18.05.2021 07:16 Ответить
ну мало шо кому не нравиться )))) нам шапито тоже уже до.. блевать...а шо делать? )))
радуемся за паприколистов и абынеПорох...у них столько эмоций (у остальных одни матюки)))
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18.05.2021 08:14 Ответить
Так в чому проблема? Відправте у відставку Шмигаля. Разом з усім Кабміном. Проголосуйте за нових і притомних! Але у вас дві проблеми - ви без волі Зєлєнского (читай - Єрмака) цього не зробите. І не зробите ще й тому, що нових у вас дофіга, а з притомними якось не склалося.
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18.05.2021 08:52 Ответить
А разве на ВР приняло закон по ио?
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18.05.2021 13:13 Ответить
Разумков чем-то напоминает Литвина. Скользкостью, наверное.
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18.05.2021 16:32 Ответить
 
 