Патрульный Колыняк из Днепра заявил, что его избили двое коллег и начальник Маслюк. ВИДЕО
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Инцидент, по словам Колыняка, произошел в понедельник, 17 мая, в здании Управления патрульной полиции в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеканал D1.
По словам потерпевшего, старшего сержанта Максима Колыняка, после того, как в конце рабочего дня он сдал табельное оружие, начальство решило ознакомить его с каким-то приказом. Он решил зафиксировать это на видео, что, по словам Колыняка, вызвало агрессию со стороны его руководителя Вячеслава Маслюка — замначальника УПП в Днепропетровской области. У старшего сержанта выбили из рук телефон, после чего двое коллег схватили его, а начальник начал наносить удары кулаками по лицу и туловищу.
Колыняк с разбитым лицом вырвался из здания полиции и вышел с помощью телефона в прямой эфир в одной из соцсетей. Он вызвал на место инцидента следственно–оперативную группу.
По словам потерпевшего, он планировал сегодня выехать в Киев с целью донести до руководства страны информацию о коррупции и произволе в органах патрульной полиции Днепропетровской области, так как якобы все обращения в управление внутренней безопасности и в Государственное бюро расследований не дают результата.
Редакция канала пыталась связаться с пресс–службой патрульной полиции, однако официальный комментарий пока не получила. Журналисты продолжают следить за ситуацией.
Пожалуйста, подождите...
- Не, не буду!
- Получай!
- Аййй!!!
Даже скрытая камера заделанная под пуговицу не поможет.
только сатисфакция будет действенной)
И я вот об этом же!!!(((
Парня спасать и защищать нужно!!! Реально и прямо сейчас, иначе твари в погонах с удовольствием похоронят чахлые ростки нормальной полиции(((
Тут все гораздо сложнее, начиная с Закона... заканчивая сугубо социально-экономическим положением работников МВД, но далеть что-то нужно уже вчера... А никто не собирается делать ничего даже послезавтра(((
На помощь другому человеку способны только те, кто не имеет проблем. Остальной народ огрубел под гнётом своих бед. Это то же состояние как и у людей блокадного ленинграда - до войны никто и представить себе не мог, что сможет пройти мимо человека, которому стало плохо... В блокаду граждане умудрялись шмонать упавшего на улице прохожего, который сдыхает от голода на предмет что то у него украсть и выменять на хлеб.
Такова реальность нашей жизни. Чем тебе хуже, тем безсердечнее ты относишься к чужим бедам )
Другое дело, что если общество не поймет, что нужно защищать нормальных ментов от мусоров, то оно просто обречено на пытки в мусарне по любому... да вообще без повода!(
Вот может так до них начнет доходить!!! До них - это до всех вокруг, иначе ничего не будет.
Я ни одного дня не работал в структурах МВД, так на всякий случай.
...
Зато знаю нормальных ментов еще с 90-тых, которые именно эти результаты и описывали! В МВД даже в 90-тые были люди, которые стремились сделать нормальную полицию... Но без нормальной прокуратуры и нормальных судов, да еще и с "отрицательной селекцией" в МВД - это было практически невозможно(((
Если не сейчас, то когда?!?!
По Мертвечуку и Киве, по Портнову не заметили?! Это же просто факт!!! Наблюдаемый факт(((
В армії, поліції, СБУ є таке поняття, як "рапорт". Також можеш звернутися до прокуратури, СБУ, ДБР тощо. Навіщо ці спектаклі із невиконанням наказів та зніманням на сматфон.
Він поліцейський чи блогер.
Стидоба
В чому б не була причина, зрозуміло одне: керівництво патрульної поліції та особисто Аваков докерувались до ручки.
Все, зроблено з початку реформи поліції, розтоптано. Хабарництво, кришування та мордобій стали нормою.
Уривок з тексту новини:
По словам потерпевшего, он планировал сегодня выехать в Киев с целью донести до руководства страны информацию о коррупции и произволе в органах патрульной полиции Днепропетровской области, так как якобы все обращения в управление внутренней безопасности и в Государственное бюро расследований не дают результата. ©
Якщо так, то порядки у Дніпрі нагадують те, що було ще за часів довбаного Совка: якщо люди на місцях не могли знайти правди і покарання місцевих князьків і царьків, то звертались у вищі інстанції - до владних кабінетів (партійних, міліцію, прокуратуру) області, або писали у Київ чи навіть у Москву. Але їхні скарги зазвичай просто пересилали "для реагування"... назад на місця - тим самим царькам, на яких люди і скаржились. Із цілком передбачуваним результатом.
Сделал вид, что пошел на попятную -
"Развяжите!" - кричал, - "да и дело с концом!" -
Развязали, но вилки попрятали.
«Я иду по коридору. Передо мной стоит полицейский, играется в телефоне, пытается снять. Я ему говорю: «Отойди», беру за телефон и отвожу в сторонку, в ответ на что полицейский берёт меня и хватает. Я пытаюсь оттолкнуть его, он начинает говорить, что это нападение на полицейского, и пытается меня задерживать. За что? Что я совершил?» - говорит сотрудник.
На вопрос о драке сказал, что его не били. Со слов сотрудника, началась борьба, когда полицейский пытался его «скрутить», из-за чего подошли еще два сотрудника и начали их разнимать, что объясняет фразу патрульного «держали за руки».
А дальше как у Высоцкого :Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь, Что не буяньте, мол, что разойдитесь! Ну на «разойтись» - я, кстати, сразу согласился, И разошелся, ну, то есть, расходился. Но если я кого ругал - карайте строго! Но это вряд ли - скажи, Серега! А что упал - так то ж от помутненья, Орал - не с горя, товарищ старшина, от отупенья! Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учат, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго! Тут мы согласны - скажи, Серега! Вот он проснется утром - он, конечно, скажет: - Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет! Так отпустите - вам же легче будет! Чего возиться, коль жизнь осудит?