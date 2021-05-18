Потерял обувь и валялся на асфальте: пьяный водитель в Виннице просил очевидцев не вызывать полицию. ВИДЕО

В Виннице заметили в хлам пьяного водителя, который даже не стоял на ногах.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Магнолия ТВ".

Читайте также: Более чем у 7 млн украинцев есть родственники и друзья с алко- и наркозависимостью, - "Украинский институт будущего"

"Вот такого водителя заметили в Виннице Он припарковался на территории одного из предприятий на улице Героев Крут. Человек очень просил очевидцев, чтобы они не вызывали полицию. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался", - сказано в сообщении.