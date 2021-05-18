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Винница (702) пьянство (867)

Потерял обувь и валялся на асфальте: пьяный водитель в Виннице просил очевидцев не вызывать полицию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Виннице заметили в хлам пьяного водителя, который даже не стоял на ногах.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Магнолия ТВ".

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"Вот такого водителя заметили в Виннице Он припарковался на территории одного из предприятий на улице Героев Крут. Человек очень просил очевидцев, чтобы они не вызывали полицию. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался", - сказано в сообщении.

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+22
В таком состоянії ходить ніззя. Токо єхать.
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18.05.2021 15:01
+6
Автівка не їхала, він сидів мало не лежачи. То могли би йому поспівчувати.
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18.05.2021 14:55
+4
Не. Не депутат. Этого гавна как грязи и они надолго. А вот министров точно не хватает. Меняют каждый месяц. Уже все артисты мз 95-го закончились. Начинают зрителей назначать. Уже первый ряд зрительного зала пошёл в министры и чиновники.
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18.05.2021 16:00
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Автівка не їхала, він сидів мало не лежачи. То могли би йому поспівчувати.
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18.05.2021 14:55 Ответить
ну подбухнул мужик)) с кем не бывает? главное что бы никому не мешал, ну и не помер от цорроза прямо на улице, как то не эстетично))
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18.05.2021 14:56 Ответить
красавчэг ! всё таки дополз до руля.. Потерял обувь и валялся на асфальте: в хлам пьяный водитель в Виннице просил очевидцев не вызывать полицию - Цензор.НЕТ 3565
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18.05.2021 14:59 Ответить
Ну забрали б ключі. А потім ще й бабла з нього можна було б поімєть... Потерял обувь и валялся на асфальте: пьяный водитель в Виннице просил очевидцев не вызывать полицию - Цензор.НЕТ 3979
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18.05.2021 15:00 Ответить
В таком состоянії ходить ніззя. Токо єхать.
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18.05.2021 15:01 Ответить
Не ругайте строго-вдруг будущий депутат,САМ,сказал-кадровый голод.Кива то же не всегда ученым был... Потерял обувь и валялся на асфальте: пьяный водитель в Виннице просил очевидцев не вызывать полицию - Цензор.НЕТ 3932
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18.05.2021 15:02 Ответить
Не. Не депутат. Этого гавна как грязи и они надолго. А вот министров точно не хватает. Меняют каждый месяц. Уже все артисты мз 95-го закончились. Начинают зрителей назначать. Уже первый ряд зрительного зала пошёл в министры и чиновники.
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18.05.2021 16:00 Ответить
Хрен тебе! Отвечай по полной!
Когда я "спал" на территории базара в машине, то торгаши вызвали ментов. 200 евро как и не бывало у меня...

Во столько мне обошёлся ментовский завоз меня домой. (примерно 2003 год) Потерял обувь и валялся на асфальте: пьяный водитель в Виннице просил очевидцев не вызывать полицию - Цензор.НЕТ 3249
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18.05.2021 15:02 Ответить
Так а как бы он в таком состоянии дошел???
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18.05.2021 15:06 Ответить
Знайомого так виймали колись з авто. Чуємо: сигналить та сигналить. Припаркувався біля під"їзду, заїхав по вузеньких доріжках. Там тверезому важко під"їхати, а цей у доску бухий, з машини вийти не міг.
Буває і таке. Алкоголь по різному діє на людей. І везіння не останній фактор.
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18.05.2021 15:07 Ответить
Пьют не только водители из Винницы. Тут товарищи бухают не слабее.
"Местный житель отметил, что в кафе Päts ели восемь или десять солдат, из которых, возможно, двое не дрались. «Я также слышал, что за день до этого солдаты подрались между собой рядом с магазином Grossi. Честно говоря, в Тапа больше нельзя выходить поесть в выходные дни, поскольку после обеда в четыре часа дня британские солдаты уже пьяны в стельку и цепляются к местным», - рассказал он."
https://rus.postimees.ee/7250659/svidetel-draki-v-tapa-soldaty-napali-na-treh-zhenshchin
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18.05.2021 15:08 Ответить
Я представляю как тебе тяжело живётся…
Имея полный рост дерьма, и не знать на кого плюнуть
Наверное что бы не фамилия Порошенко, ты бы захлебнулся
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18.05.2021 15:27 Ответить
файл с видеообращением Чауса, который загружен в Телеграм-канал, называется "привет Петр Алексеевич". Так что порохоботы, меняйте хозяина шоколад на зелень? Загубив взуття і валявся на асфальті: п'яний водій у Вінниці просив очевидців не викликати поліцію - Цензор.НЕТ 1377
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18.05.2021 15:41 Ответить
Модератор видалив мій жартівливий допис, а нормальні дописувачі відправили у спам якогось надмірно серйозного дописувача, якому мій допис був "не в нюх".
От і виникла така незрозумілість.
Наші політичні уподобання - це ніщо у порівнянні з тим, до чого вони призводять.

Сайт "цензор нет" мене вже понад 16 років приваблює інформативністю та своєю аудиторією - і не стільки нею як її ставленням до будь-яких новин.
Отаке
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18.05.2021 15:52 Ответить
Загубив взуття і валявся на асфальті: п'яний водій у Вінниці просив очевидців не викликати поліцію - Цензор.НЕТ 5760 Александр Лихошва Ты бы сидел в своей Германиии и слушал Рашатудей,тут и своей ваты хватает которая даже юмора не понимает как ты!
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18.05.2021 15:36 Ответить
Воді́й - особа, яка керує транспортним засобом! Де відео керування? Ху"ня якась, як на мене.
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18.05.2021 15:46 Ответить
Это не алкоголь, его штырит.
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18.05.2021 15:50 Ответить
как раз тот момент когда уже переколбасило и начало плющить
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18.05.2021 17:48 Ответить
Вот, что с человеком(хотя это вряд ли) делает бокал шампанского.
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18.05.2021 17:50 Ответить
Солдат НАТО уже стал бы нагло цепляться к девушкам!
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18.05.2021 17:59 Ответить
Пиячить лише худоба
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18.05.2021 18:41 Ответить
животное конченое потом из-за такого горе людское
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18.05.2021 19:00 Ответить
Так он просто Волк с Уолл-стрит ...
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18.05.2021 21:21 Ответить
Таких водил надо лишать прав минимум лет на десять, хотя эти мрази и без прав будут вышивать в таком же духе. Значит, тогда надо лишать прав с конфискацией автомобиля.
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18.05.2021 23:54 Ответить
 
 