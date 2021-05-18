Потерял обувь и валялся на асфальте: пьяный водитель в Виннице просил очевидцев не вызывать полицию. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В Виннице заметили в хлам пьяного водителя, который даже не стоял на ногах.
Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Магнолия ТВ".
"Вот такого водителя заметили в Виннице Он припарковался на территории одного из предприятий на улице Героев Крут. Человек очень просил очевидцев, чтобы они не вызывали полицию. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался", - сказано в сообщении.
Топ комментарии
+22 Іван Геращенко
показать весь комментарий18.05.2021 15:01
+6 рихард зомби
показать весь комментарий18.05.2021 14:55
+4 Oleksandr Yakushev
показать весь комментарий18.05.2021 16:00
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Когда я "спал" на территории базара в машине, то торгаши вызвали ментов. 200 евро как и не бывало у меня...
Во столько мне обошёлся ментовский завоз меня домой. (примерно 2003 год)
Буває і таке. Алкоголь по різному діє на людей. І везіння не останній фактор.
"Местный житель отметил, что в кафе Päts ели восемь или десять солдат, из которых, возможно, двое не дрались. «Я также слышал, что за день до этого солдаты подрались между собой рядом с магазином Grossi. Честно говоря, в Тапа больше нельзя выходить поесть в выходные дни, поскольку после обеда в четыре часа дня британские солдаты уже пьяны в стельку и цепляются к местным», - рассказал он."
https://rus.postimees.ee/7250659/svidetel-draki-v-tapa-soldaty-napali-na-treh-zhenshchin
Имея полный рост дерьма, и не знать на кого плюнуть
Наверное что бы не фамилия Порошенко, ты бы захлебнулся
От і виникла така незрозумілість.
Наші політичні уподобання - це ніщо у порівнянні з тим, до чого вони призводять.
Сайт "цензор нет" мене вже понад 16 років приваблює інформативністю та своєю аудиторією - і не стільки нею як її ставленням до будь-яких новин.
Отаке