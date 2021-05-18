Проект "Без цензуры"| Двойной УДАР: Клички против Зеленского. Кому надо бояться? ВИДЕО
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Что не поделили президент Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко? Почему силовики резко и придирчиво заинтересовались столичным главой в том числе и работой КГГА в целом? Иными словами, для чего Зеленский давит на Кличко?
Сегодня в "Без цензуры" Богдан Буткевич раскладывает по полочкам конфликт между Зеленским и Кличко.
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
Напомним, 13 мая правоохранители провели обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена. Обыски начаты на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов. Также в ГФС заявили об обысках в "Киевпастрансе", КП "Киевавтопутьмост" и прочих городских структурах.
Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что расценивает обыски на коммунальных предприятиях и в департаментах КГГА как давление на столичную власть и на него лично.
По данным прокуратуры, по результатам обысков на коммунальных предприятиях и в департаментах Киевской горгосадминистрации следователи сообщили о подозрении 11 лицам.
18 мая к дому Кличко подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов. По словам мэра Киева, правоохранители заявили ему, что пришли к жителям квартиры, которая находится этажом ниже.
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" И так всё ясно..." (с)
это как бы ныть - опять на вел. св. тов. Сталина наезжают что он плохой.(а шо - ДУШКА??)
Мэр столицы Виталий Кличко негодует так, как силовики начали прикрывать его коррупционные схемы в Киеве. Видите ли негоже обыскивать и возбуждать уголовные дела против тех, кто дерибанит местный бюджет!
Виталий Владимирович вместо того, чтобы содействовать правоохранителям в расследовании пытается манипулировать общественным мнением. Во время своих видеообращений он фактически доносит одну и ту же мысль: "Все, що відбувається - це політичний тиск на мене особисто".
Вчера он выдал очередной гениальный месседж. Мол во всем виноваты правоохранители, которые плохо работают. Его месседж на самом деле абсурдный. Только вдумайтесь, он обвиняет силовиков в том, что вместе с подельниками - кумом Артуром Палатным и "смотрящим" Денисом Комарницким - ворует, а полицейские их не ловят.
Как бы Кличко не пытался "выйти сухим из воды" - ему это не удастся. Если раньше журналистские расследования о коррупции в киевской власти еще могли вызывать вопросы, то теперь всё становится на свои места.
Многоуважаемый мэр, вы можете записать еще десятки, сотни видео, но это уже вас не спасет. Я очень надеюсь, что правоохранители, несмотря на давление со стороны Кличко, доведут дела до суда.
И как бы мы ни ругали Кличка, против зеленой нечисти он просто Воин Света.