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Зеленский (16483) КГГА (2931) Киев (24526) Кличко (4510) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры"| Двойной УДАР: Клички против Зеленского. Кому надо бояться? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Что не поделили президент Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко? Почему силовики резко и придирчиво заинтересовались столичным главой в том числе и работой КГГА в целом? Иными словами, для чего Зеленский давит на Кличко?

Сегодня в "Без цензуры" Богдан Буткевич раскладывает по полочкам конфликт между Зеленским и Кличко.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Напомним, 13 мая правоохранители провели обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена. Обыски начаты на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов. Также в ГФС заявили об обысках в "Киевпастрансе", КП "Киевавтопутьмост" и прочих городских структурах.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что расценивает обыски на коммунальных предприятиях и в департаментах КГГА как давление на столичную власть и на него лично.

По данным прокуратуры, по результатам обысков на коммунальных предприятиях и в департаментах Киевской горгосадминистрации следователи сообщили о подозрении 11 лицам.

18 мая к дому Кличко подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов. По словам мэра Киева, правоохранители заявили ему, что пришли к жителям квартиры, которая находится этажом ниже.

Автор: Слава Козир
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А вот, если бы по полочкам конфликт между Беней и Витей! -- ...то я б, всё равно программу не смотрел.

" И так всё ясно..." (с)
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18.05.2021 15:35 Ответить
Почему силовики резко и придирчиво заинтересовались столичным -- а потому что у нас в Украине беззаконие и идиоты в ОП
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18.05.2021 15:38 Ответить
Может Кличко стать следующим президентом?
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18.05.2021 15:51 Ответить
Навряд чи, хоча амбіції можуть бути, бо комік же став) Плюс європейські та американські зв'язки і знайомства Кличків. Але це омана. Президенство то тяжка праця, хрест. До речі Порошенко тягне цей хрест донині. Вхиляюся перед ним.
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18.05.2021 17:17 Ответить
Как показала практика, у зебилов мозгов как у инфузории туфельки. Если большую часть такого "электората" Кличко себе перетянет, например при помощи западных имиджмэйкеров, то все может быть.
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18.05.2021 22:25 Ответить
Богдан будет ныть,, какойплохойпорошенко,, 80 процентов времени любой программы по любому поводу.
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18.05.2021 16:56 Ответить
как вы достали - так ответь - че Мертвечук "трубу" зохавал? че записи были еще тогда, но "кое-кто какой же хороший" их спрятал? и таких вопросов - куча.
это как бы ныть - опять на вел. св. тов. Сталина наезжают что он плохой.(а шо - ДУШКА??)
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19.05.2021 12:58 Ответить
Кирилл Сазонов ·

Мэр столицы Виталий Кличко негодует так, как силовики начали прикрывать его коррупционные схемы в Киеве. Видите ли негоже обыскивать и возбуждать уголовные дела против тех, кто дерибанит местный бюджет!

Виталий Владимирович вместо того, чтобы содействовать правоохранителям в расследовании пытается манипулировать общественным мнением. Во время своих видеообращений он фактически доносит одну и ту же мысль: "Все, що відбувається - це політичний тиск на мене особисто".

Вчера он выдал очередной гениальный месседж. Мол во всем виноваты правоохранители, которые плохо работают. Его месседж на самом деле абсурдный. Только вдумайтесь, он обвиняет силовиков в том, что вместе с подельниками - кумом Артуром Палатным и "смотрящим" Денисом Комарницким - ворует, а полицейские их не ловят.

Как бы Кличко не пытался "выйти сухим из воды" - ему это не удастся. Если раньше журналистские расследования о коррупции в киевской власти еще могли вызывать вопросы, то теперь всё становится на свои места.

Многоуважаемый мэр, вы можете записать еще десятки, сотни видео, но это уже вас не спасет. Я очень надеюсь, что правоохранители, несмотря на давление со стороны Кличко, доведут дела до суда.
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18.05.2021 18:51 Ответить
Хотел бы я посмотреть бой Кличко с зеленским на ринге,вот шоу было бы.
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18.05.2021 23:18 Ответить
хотел бы я посмотреть перестрелку между тобой и снайпером, вот поп-корна бы схавал то(ноль грамм, ибо за 2 секунды не успеть даже зачерпнуть хрючева клешней)
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19.05.2021 13:00 Ответить
На самом деле, выдвижение Кличка в президенты - дело решённое.

И как бы мы ни ругали Кличка, против зеленой нечисти он просто Воин Света.
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19.05.2021 08:02 Ответить
Нехай Кличко поскаржиться на Зелю своєму другові - Рамзанке Кадиркіну.
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19.05.2021 09:56 Ответить
 
 