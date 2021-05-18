Кличко выложил запись "маски шоу" под его квартирой с камер наблюдения (обновлено). ВИДЕО

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видео с камер наблюдения, на котором правоохранители пришли именно в ту квартиру, где он проживает. Эта запись опровергает версию СБУ, что обыски должны были состояться в другой квартире.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответсвующиее видео мэр Киева опубликовал в Фейсбуке.

"Сегодня утром в подъезд зашла группа вооруженных правоохранителей. Когда я пришел домой с тренировки, спросил, что происходит. Они ответили, что пришли, якобы, в квартиру двумя этажами ниже моей. Но камера установлена на моем этаже зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и стучали в дверь моей квартиры. Соседка сказала, что ей звонили и спрашивали, где Кличко. Поэтому версия, о, якобы, какой-то масштабной операции против контрабандистов, живущих двумя этажами ниже в моем подъезде, выглядит неубедительной", - подчеркнул Кличко.

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Комментируя визит правоохранителей, он отметил, что ОП давит на столичную власть, потому что их раздражают городские инициативы.

"То, что произошло сегодня, иначе, как психологическим давлением я назвать не могу. Не секрет, что в Офисе Президента происходят постоянные совещания по Кличко. Потому что кому-то не нравится, что Кличко, делает заявления о введении локдауна, когда у нас больницы переполнены. Не нравится, что Кличко призывает всех мэров объединиться. Кого-то очень раздражают городские инициативы. Я исключительно с этим связываю те абсурдные события, которые сегодня происходят. Такого не было даже во времена Януковича. Местное самоуправление запугиванием и силами правоохранителей свернуть не удастся. И за такие незаконные действия и режиссерам, и исполнителям придется отвечать по закону", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что информация об уголовных делах, по которым идут обыски в коммунальных предприятиях и департаментах столицы, является манипулятивной.

"Когда обвиняют коммунальные предприятия, что подрядчики не уплатили налоги - это не что иное, как манипуляция с официальных источников. Если подрядчики не уплатили, это к ним вопрос. Наша задача, как городской власти - получить качественный сервис или продукт и заплатить самую низкую цену за это. И коммунальные предприятия налоги платят. Мы всегда сотрудничаем с правоохранительными органами. Всегда предоставляем все материалы по результатам финансовых проверок, осуществляемых регулярно", - подытожил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что к дому Кличко подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов.

По словам мэра Киева, правоохранители заявили ему, что пришли к жителям квартиры, которая находится этажом ниже.

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