Российская пропагандистка Скабеева рассказала, что на Донбасс движутся "колонны украинских гомосексуалистов". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В эфире государственного телеканала "Россия 1" пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что президент Украины Владимир Зеленский якобы направил на Донбасс "колонны украинских гомосексуалистов".
На это обратили внимание представители движения Kyiv Pride, сообщает Цензор.НЕТ.
Скабеева заявила, что США якобы посоветовала Зеленскому "провести гей-парад на Донбассе". При этом она уточнила, что такой совет якобы дал лично американский лидер Джо Байден.
"Гей-парады врываются на восток Украины и это никакая не шутка. Американцы посоветовали Зеленскому провести гей-парад на Донбассе, совет лично дал Байден", - утверждает Скабеева.
Она добавила, что "это никакая не шутка".
Приберіть дітей і чутливих людей від екранів!— KyivPride (@KyivPride) May 17, 2021
Нижче: сенсація р*сійських ЗМІ (якщо їх можна так назвати) (P.S. ні) pic.twitter.com/KgB1dUpTGX
"Без агентства США по международному развитию подобная гей-атака или гей-инициатива на Донбассе была бы невозможна. Теперь американцы дали зеленый свет и на Донбасс отправляются колонны украинских гомосексуалистов", - заявила пропагандистка
Пожалуйста, подождите...
Так что -- ничего нового и удивительного: у кого чего болит, тот о том и говорит.
А чого варте лише озброєння цього... чудо-спецназу!
...Вперше в житті мені стало шкода дамбазів...
...Але страшно уявити, що вчинить озвірілий після них чудо-спецназ вже на расії. Не даремно ********* волала, як потерпіла, ой недаремно...
кацапи, до речi, другi у Европi з кiнця...по розмiрам...в основному дуже маленькi. азiопа-с...
та ще й алконавти та iмпотенти здебiльшого вже пiсля 35-ти...
убогая прищуренная матреха-карлица с вЯликай рюзьге Итиль-реки.
и это ничего,кАнечно,шта у самих ********* в Сцарьках лысогном-педофил по мальчикам...
Продавцы сексшопов, АЗС и ГСМ Лугандонии от всей души благодарят ********* за эту передачу благодаря которой в связи с предполагаемым нашествием гомосеков резко возрос спрос на всякого рода лубриканты, интимные гели, вазелин, солидол, нигрол, анальные пробки, расширители и т.п. Даунбасская русскомирская задница срочно приводится в **************-эротическую боевую готовность!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Больна она, страдает от недотраха.
І нема на то ради. Бо хто ж у здоровому глузді та при твердій пам'яті спокуситься на таке чепірадло?
Савпадєніє? Нє думаю!
І що тепер робити кізяку? Йти до знайомої кізячки - вона пожаліє, водярою відпоїть і зкріпу зміцнить.
Але аварійний ОДИН РАЗ уже використано - тож тепер слід начуватися... до кадирівців взагалі не підходити...
Мабуть у мокшанських лісах щось сдохло -
саме зараз йде її програма, і я вперше це опудало крашене бачу не в штанях а юбці!
Жирік вже виїхав "в красних трусєлях"?