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Российская пропагандистка Скабеева рассказала, что на Донбасс движутся "колонны украинских гомосексуалистов". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В эфире государственного телеканала "Россия 1" пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что президент Украины Владимир Зеленский якобы направил на Донбасс "колонны украинских гомосексуалистов".

На это обратили внимание представители движения Kyiv Pride, сообщает Цензор.НЕТ.

Скабеева заявила, что США якобы посоветовала Зеленскому "провести гей-парад на Донбассе". При этом она уточнила, что такой совет якобы дал лично американский лидер Джо Байден.

"Гей-парады врываются на восток Украины и это никакая не шутка. Американцы посоветовали Зеленскому провести гей-парад на Донбассе, совет лично дал Байден", - утверждает Скабеева.

Она добавила, что "это никакая не шутка".

"Без агентства США по международному развитию подобная гей-атака или гей-инициатива на Донбассе была бы невозможна. Теперь американцы дали зеленый свет и на Донбасс отправляются колонны украинских гомосексуалистов", - заявила пропагандистка

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+55
Дура даже по рабсеянским меркам.
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19.05.2021 00:00
+51
Понимаете, в чём вопрос : дура как раз не она - она прекрасно понимает, что несёт пургу, и понимает, зачем она это делает (за большие деньги). Дураки те, кто её на полном серьёзе смотрят и слушают . . . И таких очень много за поребриком.
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19.05.2021 00:36
+46
Да она в дебелизме уже переплюнула даже саму себя.
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19.05.2021 00:00
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Где-то когда-то видел статистику запросов по одному известному видео-ресурсу. Так там рассея впереди планеты всей по запросу "анальный секес". Естественно, в такой стране тема пиаарасов будет муссироваться регулярно.
Так что -- ничего нового и удивительного: у кого чего болит, тот о том и говорит.
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19.05.2021 10:36 Ответить
Кто как обзывается, тот так и называется
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19.05.2021 10:45 Ответить
Эту фразу надо брать в кавычки -- недавняя дословная цитата одного ***** Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 266
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19.05.2021 10:53 Ответить
Бедные ополченцы, уж лучше был бы Правый Сектор!
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19.05.2021 10:46 Ответить
Кривили носа від "Правого Сектору" - то хай мають таке. Самі винні! За чьто баролісь, на то і напаролісь.
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 988
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19.05.2021 18:10 Ответить
Скабеева может быть не очень хорошо информированной о делах в Украине, поэтому украинский МИД должен представить достоверную информацию, где и сколько украинских гомиков дислоцировано и куда они движутся.
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19.05.2021 10:59 Ответить
якщо ця вбога рашистська матрьоха погано інформована на рахунок українських справ,чому тоді вона відкриває свій писок та про що тоді вона гавкає кожного дня на своїх гівно-шоу для рассєянського генетичного сміття?
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19.05.2021 22:51 Ответить
Говорят, всем в колоне выдали монтажную пену.... Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 1000
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19.05.2021 11:02 Ответить
Що БендерФошизди вже не діють на обдроченців та рашаватаноїдів ?).....
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19.05.2021 11:05 Ответить
Блин, я прям аж уважать начинаю отечественных гомосеков, если от них у расисянов выпадение матки начинается Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 6101
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19.05.2021 11:05 Ответить
Совсем крыша поехала.
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19.05.2021 11:06 Ответить
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 8095 Стелс-пихота (Lurkmore)

Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 8693
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19.05.2021 11:11 Ответить
Why "death", "enjoyment" would be much better... Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 1042
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19.05.2021 12:49 Ответить
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 1098 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 1098 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 3692

А чого варте лише озброєння цього... чудо-спецназу!
...Вперше в житті мені стало шкода дамбазів...
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19.05.2021 18:19 Ответить
Ага, особливо назва "фістолет" (і його, е-е-еее, бойові параметри) - розірвало на хом'ячків Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 9292
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19.05.2021 19:35 Ответить
Йой, Боже! Бідні дамбази, бідні...
...Але страшно уявити, що вчинить озвірілий після них чудо-спецназ вже на расії. Не даремно ********* волала, як потерпіла, ой недаремно...
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 3643
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19.05.2021 20:38 Ответить
Шкіряні "шмайсери" та трембіти!
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19.05.2021 21:52 Ответить
Скабеева сама (само) гомосексуаліст.
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19.05.2021 11:40 Ответить
пусть лучше о китайских гомосеках беспокоятся, у себя на границе. в китае - 70 миллионов официальных геев, и примерно столько же не сделавших каминг-аут. китайских геев больше чем всего населения в рашке, затрахают досмерти всех, от младенцев до стариков.
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19.05.2021 12:07 Ответить
нi, там нема чим...в них цюцюрки з пiпетку. )
кацапи, до речi, другi у Европi з кiнця...по розмiрам...в основному дуже маленькi. азiопа-с...
та ще й алконавти та iмпотенти здебiльшого вже пiсля 35-ти...
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19.05.2021 14:53 Ответить
ты смотри, как подгорает у *********))

убогая прищуренная матреха-карлица с вЯликай рюзьге Итиль-реки.
и это ничего,кАнечно,шта у самих ********* в Сцарьках лысогном-педофил по мальчикам...
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19.05.2021 12:13 Ответить
как же далеки кацапы от наших либеральных ценностей... Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4449
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19.05.2021 12:24 Ответить
а они что оттуда уходили?
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19.05.2021 12:35 Ответить
Срочно в нумер!
Продавцы сексшопов, АЗС и ГСМ Лугандонии от всей души благодарят ********* за эту передачу благодаря которой в связи с предполагаемым нашествием гомосеков резко возрос спрос на всякого рода лубриканты, интимные гели, вазелин, солидол, нигрол, анальные пробки, расширители и т.п. Даунбасская русскомирская задница срочно приводится в **************-эротическую боевую готовность!
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19.05.2021 12:51 Ответить
вам бы, батенька, книжки писать!
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19.05.2021 13:36 Ответить
Может она только выше пояса Скабеева, а ниже - Зверев.
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19.05.2021 13:32 Ответить
СкабелИна по-моему сама переодетый ****
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19.05.2021 14:25 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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19.05.2021 14:40 Ответить
Ох уж эти сексуальные фантазии ************)))
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19.05.2021 15:49 Ответить
Окремий батальйон гомосексуалістів створений для охорони та допитів плєнних. Я би поширював цей фейк, щоб обдроченці думали, за що випустили з плєна їх коллег. Або родіну предал, або дирявим став.
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19.05.2021 17:00 Ответить
Тут можна згадати про нахили політичного небіжчика Олєжульки Ринатовича Ляшка. Ну і про серлєщову дружину також (це для особливо незламних вдупучленців).
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19.05.2021 18:06 Ответить
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 9090 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 9090 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 9090
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19.05.2021 18:13 Ответить
А распятые мальчики в трусиках со снегирями будут сопровождать?)))
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19.05.2021 17:11 Ответить
Она в той же программе опять вякнула про якобы убитого с дрона мальчика.
Больна она, страдает от недотраха.
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19.05.2021 17:37 Ответить
Хвора... наскрізь хвора!...
І нема на то ради. Бо хто ж у здоровому глузді та при твердій пам'яті спокуситься на таке чепірадло?
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 5958
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19.05.2021 18:02 Ответить
Як хто? Таке ж саме чмо. Поруч з нею стоїть її чоловік Попов. Стоїть і стоїть. І мабуть на цьому його функції закінчено.
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19.05.2021 18:51 Ответить
Він, сарако, певна річ, уже втямив, що колись вліз у необов'язкову халепу Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 8860. Тому стоїть та мовчить. Зовсім як табуретка... Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 8860
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19.05.2021 20:31 Ответить
Сливной бачек ждет не дождется своей монтажной пены, а ее все нет. Отсюда и влажные мечты про колонны геев, которые с даунбаса двинут прямо на масквабад, а скабеева будет их движение комментировать с воплями "Вот они уже входят".
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19.05.2021 17:55 Ответить
Шановні колеги! Тут мені нагадалася гишторія з вояжем серлєщової благовірної на расєю.
Савпадєніє? Нє думаю!
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 3486 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 3486 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 3486
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19.05.2021 17:58 Ответить
Ольга ********* круче доктора Геббельса тем что Мавзолейный ГУЛАГ Сралина оказался слабее Освенцима Гитлера... Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 689 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 689
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19.05.2021 18:01 Ответить
За 20 столетий человечества никогда в плен не попадало такое количество пленных красных армейцев...,5 миллионов зольдатэн за 4 года войны,а за первые 3 месяца аж 3 млн.800 тысч...,дедываевалов,данные из Архива Германии в городе Фрайбург...,которые косвенно подтвердили и Марк Солонин и Виктор Суворов... Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 1161
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19.05.2021 18:07 Ответить
Мне всегда нравится, как наши сайты показывают фото сливного бачка репоедов, с открытым членоприемником. Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4450 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4450 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4450
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19.05.2021 18:20 Ответить
Она что, в порно снялась? Я не представляю, где взяли члены для этого "приемника". скабеева страшнее ядерной войны!
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19.05.2021 21:48 Ответить
На тему кацапів та гейщини. Є такий ресурс - генератор поезії. Іноді неілюзорно смалить, одного разу ось таке вискочило... Сюжет: зкріпоносець-кізяк вирішив "дозволити собі" і поринути в гріховні насолоди нічного життя неонового мегаполісу. Але чи то зп'яну, чи не вміючи читати "не по-нашенски" - замість звичайного клубу забурився до "Блакитної вустриці", і там йому якийсь гей у латексі та шкіряній фуражці поліціянта узяв і встромив. Так встромив, що аж яйця об яйця пошкарябав.
І що тепер робити кізяку? Йти до знайомої кізячки - вона пожаліє, водярою відпоїть і зкріпу зміцнить.
Але аварійний ОДИН РАЗ уже використано - тож тепер слід начуватися... до кадирівців взагалі не підходити... Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4796

Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 8089
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19.05.2021 18:41 Ответить
Интересно: это правда, что перед эфиром Скобеева более часа держит во рту включённый фалоиммитатор?
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19.05.2021 18:48 Ответить
Матір божа!
Мабуть у мокшанських лісах щось сдохло -
саме зараз йде її програма, і я вперше це опудало крашене бачу не в штанях а юбці!
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19.05.2021 18:57 Ответить
Видно рейтинг падає, ще появиться і в бікіні, мужайтеся, якщо ще таке побачите!
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19.05.2021 20:33 Ответить
Знімаю перед Вами капелюха. Попри те, що маю міцні нерви, такі речі дивитися не ризикую - остерігаюся, що може мене перекосити. Разом із телевізором.
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 6428
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19.05.2021 21:38 Ответить
оркам лучше бы рот закрыть на эти темы, вон кто у них вождь уже 20 летРосійська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 8136
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19.05.2021 19:00 Ответить
дамбасню фашистами уже не запугать,поэтому ********* грозит молодым,процветающим республикам-геями.
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19.05.2021 19:47 Ответить
этой лживой , продажной .уке, призывающей языком ненависти проливать чужую невинную кровь - не хватит места даже в аду! Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 2730
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19.05.2021 20:08 Ответить
..."вона оно чаво, Міхалич...."(с)...
Жирік вже виїхав "в красних трусєлях"? Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4924 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4924 Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 4924
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19.05.2021 20:12 Ответить
Обмежаний стінами сауни. Це колись він ще збирався мити чоботи в Індійському океані.
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19.05.2021 20:35 Ответить
Но странное дело: движутся со стороны паршки...
Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів" - Цензор.НЕТ 6312
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19.05.2021 20:12 Ответить
Дна на рассее нет.
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19.05.2021 20:25 Ответить
Хуже, гейское-ВДВ которому в руки живыми сепарам лучше не попадаться.
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19.05.2021 21:21 Ответить
Не переймайся ,скабейка,Донецьку нічого не загрожує,бо всі наші ГЕЇ -підараси вже сидять у вашій думі!Ура,товариші росіянці!
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19.05.2021 21:30 Ответить
Люто плюсую. Я - убежденный гомофоб. Но, если в этот раз Скабеева сказала правду (а вдруг!) , я буду смотреть на них с некоторым пониманием.
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19.05.2021 22:02 Ответить
Прокладка зарабатывает себе деньги.
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19.05.2021 23:08 Ответить
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