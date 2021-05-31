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Украина вышла в финал "Евровидения-2021". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Шоу-бизнес
Украинская группа "Go_A" вышла в финал песенного конкурса "Евровидение-2021" в нидерландском Роттердаме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Go-A с песней "SHUM" выступили в первом полуфинале Евровидения под номером 15.
В финал также вышли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия. Выбыли из участия в конкурсе Австралия, Ирландия, Румыния, Словения, Хорватия, Северная Македония.
Второй полуфинал запланирован на 20 мая. Финал "Евровидения" состоится 22 мая. Всего в финале выступят 26 стран.
"Мы в финале Евровидения-2021 ❤️ Спасибо за безумную поддержку и веру в нас!" - написали музыканты на странице группы в Фейсбуке.
Объявление квалификации в финал:
Топ комментарии
+48 Денис Герасименко
показать весь комментарий19.05.2021 00:18
+31 Volodymyr Zaiets
показать весь комментарий19.05.2021 01:09
+22 Oksana Kostyuk
показать весь комментарий19.05.2021 01:04
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Пожалуйста, подождите...
Її підмінила статистка - нідерландська вокалістка, яка, УВАГА, за кілька годин вивчила український текст пісні.
Сподіваюсь, багатьом стало соромно за своє неуцтво.
Цей конкурс мабуть тільки в недорозвинених країнах викликає ажіотаж. А між тим він перетворився в якесь дикунство (Лорді та Кончіту Вурст ще хтось пам*ятає? ) порівняно з конкурсами 70-80 років, на яких вигравали Джіньйола Чінкветті, Селін Діон, Тото Кутуньо, Вікі Леандрос, Абба...
Мистецький.
Гарадской... голої дупи вам бракує ?
А про що та та пісня: а про Маріванну, а но то хай буде
МО-ЛОД-ЦЫ!!!
По просмотрам выступления мы вторые, сразу за таджичкой
Європейці цінують самобутню культуру.
Наші обрали неординарних виконавців.
пс: а в том году песняк получше был - про жаворонка, навродь, чи как-то так, и певица похожая была...
Їм би Маньку Распутіну...
Далеко не всі, кому це не сподобалось, є "совкодрочерами".
Я, наприклад.
Мені ця психоделіка не до вподоби.
Це гріх?
Як тепер жити...
Хіба там є файна музика від слова взагалі ?
Переспіви відомих композицій. Таке ж вбрання.
Якщо у Lordi вийшло...
Раптом ви не чули.
Якщо не секрет, то яких виконавців слухаєте ви ?
Воно буває і спотвореним невдалими інтерпретаціями безталанних лабухів.
Нещодавно познайомився з фестивалем "Етно Краків", дуже мені зайшло.
Також подивився і послухав Анушку Шанкар, натрапив на неї, розшукуючи Led Zeppelin - Stairway To Heaven, щоб ще раз послухати Роберта Планта, на концерті якого я був у Києві 10 років тому.
Ще подивився концерт Девіда Гілмора в Помпеї в 2016-му, на який я хотів, але не зміг потрапити.
Може і не варто, але згадую і етнічний музичний проект "Кострома", що був в 90-х у, тоді ще, росіян. Етнічна музика в шикарній ******** обробці, з народними голосами та інструментами.
У мене до сих пір сіді зберігся, але слухати не можу, зараз ріже вухо.
Якось так.
Був на Планті у 2003-у, страшно згадати...
Послухала ту кострому...і чим вона краща ??
У вас повне упередження. Ви навіть не слухаєте української музики.
А українська музика для мене це пісні, які співали в сімейному колі мої бабуся і мама.
Це мій вибір, а ви робіть ваш. Мій вибір не краще вашого, він просто мій.
...хотя, барышня в моём визуальном вкусе...*)
Віталій Барабаненко
@baraban088
Гурт Go_A своїм виступом на Євробаченні змусив пресцентр танцювати
https://twitter.com/baraban088/status/1394775737454972928
то-есть, лес
хорваты переселились с Днепра и Карпат на Адриатику в 5-7 веках н.э.
следовательно, ещё с тех времён хорваты и украинцы называли лес Шумом
Хороші щанси на високе місце, може, навіть, й на перемогу.