Гражданке Инне П., устроившей показательную "расправу" над паспортами, вручен протокол об админправонарушениях, - Геращенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Сегодня утром в аэропорту Харькова правоохранители вручили гражданке Инне П., устроившей показательную "расправу" над паспортами, протокол об административных правонарушениях.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"На днях в Харькове произошел брутальный случай - женщина с тремя детьми устроила "перфоманс" с порчей заграничных паспортов. Она и ее дети оскорбительно высказывались в адрес Украины и бросали паспорта на землю, показывая свое неуважение к документу Украинского гражданина. Конечно, это видео быстро стало вирусным в социальных сетях не без помощи пропагандистов из РФ и их приспешников в Украине", - отметил Геращенко.
"А суровая правда такова: законодательство Украины прямо устанавливает требование согласия отца или матери детей на их выезд за пределы Украины. Согласия отца среди представленных для погранконтроля документов не было. И поэтому пограничники выполнили свой долг и не допустили нарушения Закона. И правильно сделали. Ведь незнание Закона не освобождает от обязанности его выполнять!" - добавил он.
Геращенко также посоветовал гражданке Инне П. "не валить с больной головы на здоровую, а просто знать и соблюдать Закон".
"За оскорбления в адрес государства и народа Украины у нас ответственность не предусмотрена. К сожалению...А вот за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по нормальному воспитанию детей, ответственность пусть и не большая, но есть. Сегодня утром гражданке Инне П. во время вылета из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей, полицией был вручен протокол по статье 173 КУпАП - мелкое хулиганство и 184 КУаАП за уклонение от нормального воспитания детей. Мы никому не позволим издеваться на украинским паспортом!" - добавил он.
Кроме этого, Геращенко также обнародовал видео, на котором зафиксирован факт правонарушения и факт вручения протоколов об административных правонарушениях.
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За оскорбления в адрес государства и народа Украины у нас ответственность не предусмотрена.
Джеоело: https://censor.net/ru/v3266189
Наруга над державними символами - злочин, передбачений 338 статтею КК України, що полягає у публічній нарузі над державними символами.
https://www.facebook.com/100002305693349/videos/3976554855764665/
Наразі її ймовірний обліковий запис lyudmila.chmulyova у Facebook також заблоковано.
Людмила Чмулева
Этот шоколад в Польше или Ху@лостане?
Женщину не поддерживаю, но понимаю ее эмоции от этой узаконенной обдираловки!
Сидела бы без паспорта дома - не пришлось бы тратиться
З.Ы. и как так быстро она получила согласие на вывоз своих выкомышей ? или система прогнулась..
Пока в Украине они не будут бристатья кровью от страха, будут нас убивать и дальше. И не только нас, но и наших детей и внуков!
резче.
К сожалению, Украина очень добрая, слшком добрая, всепрощающая, слишком добра и к своим врагам...очень, очень зря. Учитесь у израильтян.