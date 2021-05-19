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паспорт (1134) Турция (3229) Харьков (6510) Геращенко Антон (1438)

Гражданке Инне П., устроившей показательную "расправу" над паспортами, вручен протокол об админправонарушениях, - Геращенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Сегодня утром в аэропорту Харькова правоохранители вручили гражданке Инне П., устроившей показательную "расправу" над паспортами, протокол об административных правонарушениях.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях в Харькове произошел брутальный случай - женщина с тремя детьми устроила "перфоманс" с порчей заграничных паспортов. Она и ее дети оскорбительно высказывались в адрес Украины и бросали паспорта на землю, показывая свое неуважение к документу Украинского гражданина. Конечно, это видео быстро стало вирусным в социальных сетях не без помощи пропагандистов из РФ и их приспешников в Украине", - отметил Геращенко.

"А суровая правда такова: законодательство Украины прямо устанавливает требование согласия отца или матери детей на их выезд за пределы Украины. Согласия отца среди представленных для погранконтроля документов не было. И поэтому пограничники выполнили свой долг и не допустили нарушения Закона. И правильно сделали. Ведь незнание Закона не освобождает от обязанности его выполнять!" - добавил он.

Геращенко также посоветовал гражданке Инне П. "не валить с больной головы на здоровую, а просто знать и соблюдать Закон".

"За оскорбления в адрес государства и народа Украины у нас ответственность не предусмотрена. К сожалению...А вот за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по нормальному воспитанию детей, ответственность пусть и не большая, но есть. Сегодня утром гражданке Инне П. во время вылета из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей, полицией был вручен протокол по статье 173 КУпАП - мелкое хулиганство и 184 КУаАП за уклонение от нормального воспитания детей. Мы никому не позволим издеваться на украинским паспортом!" - добавил он.

Читайте также: "Украина, спасибо, иди-ка ты в жопу. Не смогли улететь в Стамбул из-за гребаного законодательства", - в Харькове женщина с детьми устроила показательную "расправу" над паспортами. ВИДЕО

Кроме этого, Геращенко также обнародовал видео, на котором зафиксирован факт правонарушения и факт вручения протоколов об административных правонарушениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Устроившая показательную "расправу" над паспортами женщина не имела разрешения от отца детей на их выезд за границу, - спикер Госпогранслужбы Демченко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
ЧОМУ ??????
За оскорбления в адрес государства и народа Украины у нас ответственность не предусмотрена.
Джеоело: https://censor.net/ru/v3266189
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19.05.2021 10:34
+21
Вот как, за табличку и зеленский-лох - ст296п4 - хулиганство с применением оружия, и внеочередное заседание ВР, потому что там тризуб. А за тризуб на паспорте - админ статья и 51грн штрафа, потому что донецких сепаров трогать нельзя, свои люди.
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19.05.2021 10:39
+15
Антонина, засунь той прОтокол в ..........! Подібні дії повинні каратися УПК. Кастрати...
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19.05.2021 10:37
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ЧОМУ ??????
За оскорбления в адрес государства и народа Украины у нас ответственность не предусмотрена.
Джеоело: https://censor.net/ru/v3266189
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19.05.2021 10:34 Ответить
хіба що символічна

Гражданке Инне П., устроившей показательную "расправу" над паспортами, вручен протокол об админправонарушениях, - Геращенко - Цензор.НЕТ 509
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19.05.2021 10:40 Ответить
так ее Инна или Людмила зовут ?
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19.05.2021 10:46 Ответить
А какая разница!? (с)Громадянці Інні П., яка влаштувала показову "розправу" над паспортами, вручено протокол про адмінправопорушення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 934
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19.05.2021 13:41 Ответить
Геращенко мудозвон ,лизоблюд позорный , подмахивает всем , кто даст
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19.05.2021 10:52 Ответить
Дает ему конкретно Аваков. Поэтому вылизал ему аж до блеска.
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19.05.2021 11:11 Ответить
Оце такі вороже налаштованих до України мамзелі вирощують ворогів із своїх дітей! А ця.... десь же ж робить , живе, воно ж плювало на народ, державу, на сусідів...?! Отаке відношення, як у неї до українського народу, держави, має бути і до неї...?!
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19.05.2021 11:20 Ответить
Чавуса иди ищи Гера, знаимаешься тут понимаешь мелкой хулиганщиной Гражданке Инне П., устроившей показательную "расправу" над паспортами, вручен протокол об админправонарушениях, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9158
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19.05.2021 10:36 Ответить
Антонина, засунь той прОтокол в ..........! Подібні дії повинні каратися УПК. Кастрати...
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19.05.2021 10:37 Ответить
И шо вона, **** подзаборная, так принишкла?
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19.05.2021 10:37 Ответить
Вот как, за табличку и зеленский-лох - ст296п4 - хулиганство с применением оружия, и внеочередное заседание ВР, потому что там тризуб. А за тризуб на паспорте - админ статья и 51грн штрафа, потому что донецких сепаров трогать нельзя, свои люди.
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19.05.2021 10:39 Ответить
+💯 % , какие же мрази « слуги»
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19.05.2021 10:55 Ответить
ПОХОЖЕ ЗЕЛЕНІ КРИШУЮТЬ СЕПАРІВ.
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19.05.2021 12:15 Ответить
ой блин, событие.
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19.05.2021 10:39 Ответить
Е алльо! На паспорті державний символ і над тим символом група осіб вчинила публічну наругу.
Наруга над державними символами - злочин, передбачений 338 статтею КК України, що полягає у публічній нарузі над державними символами.
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19.05.2021 10:40 Ответить
Напишіть Антону у Фейсбук
https://www.facebook.com/100002305693349/videos/3976554855764665/
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19.05.2021 10:54 Ответить
Нанесение государственных символов, не превращает предмет в государственный символ.
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19.05.2021 12:16 Ответить
что за ирина П... полностью ФИО адресс проживания!!
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19.05.2021 10:41 Ответить
Як повідомляють користувачі соцмереж, жінку звати Людмила, вона мешкає у Дружківці Донецької області.
Наразі її ймовірний обліковий запис lyudmila.chmulyova у Facebook також заблоковано.

Людмила Чмулева

Громадянці Інні П., яка влаштувала показову "розправу" над паспортами, вручено протокол про адмінправопорушення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6811
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21.05.2021 20:19 Ответить
Інка-каструля теж з Харкова. Совпадєніє?
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19.05.2021 10:42 Ответить
что вы делаете тогда в этом государстве если такие нормы как оскорбление а адрес государства и народа Украины до сих пор не существуют?
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19.05.2021 10:42 Ответить
Потому вы в г...е постоянно и находитесь, без перспектив европейскеого будущего. Как ЗЕбильника оскорбили , так суды и расследование над двумя волонтёрками. А как саму страну оскорбить, так нет наказаний. Потому ваш президент вас и назвал хохлами, а страну порноактрисой. Но вы же его выбрали. Чего скулите теперь?
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19.05.2021 10:52 Ответить
Выбрали быдлюки недоразвитые , а возмущаются здравомыслящие !
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19.05.2021 10:58 Ответить
Пока что скулишь ты петушок, причём сидя на бутылке
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19.05.2021 11:00 Ответить
а ты, якушев, я так понимаю, в шоколаде находишься?
Этот шоколад в Польше или Ху@лостане?
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19.05.2021 11:00 Ответить
Не видавати нових закордонних паспотрів, якнайменше, до повноліття найменшої дитини. Хай сидить. Чи отримує ватне громадянство і валисть на ПМЖ в мордор.
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19.05.2021 10:45 Ответить
Этот пункт законодательства является просто жирной кормушкой для нотариусов. Справка про согласие стоит от 500 грн в Киеве и выдается не более чем на 1месяц.
Женщину не поддерживаю, но понимаю ее эмоции от этой узаконенной обдираловки!
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19.05.2021 10:45 Ответить
это ее проблемы
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19.05.2021 10:48 Ответить
Її чоловік іноземець, а вона, як часто буває у нас, не вказала його як батька дітей в свідоцтвах про народження, така собі багатодітна мати-одиначка.
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19.05.2021 10:55 Ответить
Так и билет стоит денег, и паспорт стоит денег.

Сидела бы без паспорта дома - не пришлось бы тратиться
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19.05.2021 11:02 Ответить
А чего это ватопедка с опарышами в Стамбул летит отдыхать, а не в Сочи, на любимую па Рашу?
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19.05.2021 10:49 Ответить
Там дорого і сервіс нікудишній.
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19.05.2021 11:01 Ответить
Она ж не дурная, чтобы ее в Сочах местные алконавты ограбили, побили и изнасиловали.
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19.05.2021 12:41 Ответить
А новость должна была бы звучать так: "правоохранители вручили бывшей гражданке Украины, а ныне лицу без гражданства Инне П., устроившей показательную "расправу" над паспортами, протокол об административных правонарушениях"
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19.05.2021 11:02 Ответить
...и в результате таких дикарских действий Украина получила санкции от всего нормального мира, где гражданства насильно не лишают
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19.05.2021 11:04 Ответить
Якщо цій скотині не подобається Україна, так ніхто ж її та її діточок тут насильно не тримає. Чемодан, вокзал, світле майбутнє.Чеши...
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19.05.2021 11:04 Ответить
Сколько же еще ватной мерзости топчет нашу украинскую землю?
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19.05.2021 11:14 Ответить
Оце такі вороже налаштованих до України мамзелі вирощують ворогів із своїх дітей! А ця.... десь же ж робить , живе, воно ж плювало на народ, державу, на сусідів...?! Отаке відношення, як у неї до українського народу, держави, має бути і до неї...?!
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19.05.2021 11:19 Ответить
Как она вылетела, если паспорта выкинула? Просто дешёвые понты. Раз выкинула, то выкинула, а то потом подобрала и в сумочку. Это серьёзные вещи и должны быть уголовно наказуемы.
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19.05.2021 11:21 Ответить
Переселенка из дыры?
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19.05.2021 11:30 Ответить
почти, из харьковской дырыщи...
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19.05.2021 11:54 Ответить
как минимум эта семейка должна быть невыездная ...
З.Ы. и как так быстро она получила согласие на вывоз своих выкомышей ? или система прогнулась..
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19.05.2021 11:53 Ответить
Лайт-версия распятого мальчика.Но плевок в нас всех... Громадянці Інні П., яка влаштувала показову "розправу" над паспортами, вручено протокол про адмінправопорушення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1249
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19.05.2021 13:12 Ответить
Вот суки сепаратистки!! Как же они могли и как позволили им вылететь если за границу по украинским паспортам если они прилюдно выбросили свои паспорта в .......!! То есть сыграла негатив в пользу российских СМИ и спокойно живёт с украинским паспортом?? хоть бы 15 суток дали бы или , что ли или слабо защитить паспорт Украины от таких сепаратиских ******!!!??
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19.05.2021 13:47 Ответить
да изять их надо было, ну у нас и власть!
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19.05.2021 16:32 Ответить
Жаль что в Украине нет по настоящему карателей, как в их любимой молодой республике! Устроили бы им "Изоляцию" как в Донецке... Там они пердеть громко опасаются, а в Украине не боятся срать на головы и харькать в лицо украинцам.
Пока в Украине они не будут бристатья кровью от страха, будут нас убивать и дальше. И не только нас, но и наших детей и внуков!
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19.05.2021 14:16 Ответить
+30 да дайте по сусалам и паспорта заберите
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19.05.2021 16:23 Ответить
Через таких ми так і живемо. Живуть в країні і ненавидять її. тупорилі
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19.05.2021 16:31 Ответить
Інна П. Чи може Інна - ТП.
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19.05.2021 16:31 Ответить
вот есть видео, сделанное СБУ, на котором видно, что народный депутат бородатый берет взятку, но его не судят, не штрафуют, так как видео снято с нарушением процесуального кодекса. И есть аматорское видео, точнее копия, вытянутая из интернета, по которой составляют админпротокол! по моему, театр студии "Квартал-95" надо увеличить на количество депутатов фракции, которые в нем до выборов не состояли, а составившего протокол отправить на первый курс юракадемии - на контракт естественно.
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19.05.2021 16:32 Ответить
овца ступила... но наверно и на нервах была, но все равно это не оправдание и вздрючить ее можно по полной, без жалости и сострадания. Ватников воспитывает.
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19.05.2021 16:34 Ответить
У моей знакомой, муж палестинец украл их общего ребенка и вывез из Украины в Палестину, она его не видела уже больше 20 лет, вам все еще плевать на законы?
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19.05.2021 16:37 Ответить
эта тварь воспитывает таких же детей. А вот на любимой ею паРаше с ней поступили куда как
резче.

К сожалению, Украина очень добрая, слшком добрая, всепрощающая, слишком добра и к своим врагам...очень, очень зря. Учитесь у израильтян.
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21.05.2021 20:01 Ответить
 
 