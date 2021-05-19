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Отдыхающие в тернопольском аквапарке врачи реанимировали 3-летнюю девочку, лежавшую без сознания в воде. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Трехлетнюю девочку, едва не утонувшую в аквапарке в Тернополе, уже перевели из реанимации в обычную палату.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, ребенка чудом спасли два врача, которые случайно оказались рядом.

В аквапарке с дочкой была мама. Впрочем, она не увидела, как ребенок начал тонуть и обнаружила его только тогда, когда дочь уже лежала на поверхности воды без сознания. Девочку пытались привести в чувство работники аквапарка, но безрезультатно: ребенок не дышал.

Тогда малышку начали спасать два медика — хирург и анестезиолог детской областной больницы, которые отдыхали с семьями в аквапарке.

"Ребенка я уже увидел в состоянии клинической смерти. В тот момент мы с коллегой начали реанимационные мероприятия", — говорит хирург, и.о. руководителя отделения интенсивной терапии и анестезиологии Тернопольской областной детской больницы Сергей Цисарский.

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Топ комментарии
+62
Красавчики. Шоб вы были здоровы!
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19.05.2021 12:05
+42
браво!!! и спасибо медикам, настоящим профи, от Бога, как говорят...
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19.05.2021 12:14
+20
Мамашу отпиздить
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19.05.2021 12:19
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Красавчики. Шоб вы были здоровы!
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19.05.2021 12:05 Ответить
Головне тут відігрівати голову ... проводити комплексне реанімування...
дуже дрібні судини головного мозку, кров перестає рухатися, команд немає для органів...
правила важливі для врятування потопельників або для тих, хто задихнувся від нестачі повітря.
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19.05.2021 12:14 Ответить
Повезло мамаше. В воде с детей нельзя глаз отводить. Какое счастье, что там были врачи. Малышке здоровья,
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19.05.2021 15:20 Ответить
браво!!! и спасибо медикам, настоящим профи, от Бога, как говорят...
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19.05.2021 12:14 Ответить
Мамашу *********
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19.05.2021 12:19 Ответить
иными словами "провести профилактическую беседу" можно ногами
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19.05.2021 12:57 Ответить
Мама звісно винувата... батьки завжди несуть відповідальність. Але це життя і самі гарні, турботливі батьки можуть недогледіти. Слава Богу і слава Лікарям за те, що відпернули біду. А мамі привід задуматися, що не так в її житті і чому з нею це відбулося. Ну і лікарям більше відпочинку.
Видужання і довгих років!
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19.05.2021 12:29 Ответить
Чудово! Рятувальникам респект ! Ну й мабуть що янгол дівчинки був на місці
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19.05.2021 12:31 Ответить
Правильно, зачем рассказывать как именно реанимировать ребёнка в такой ситуации - кому оно нужно, те лишние 30 секунд видео?
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19.05.2021 12:31 Ответить
А чем мамаша занималась? Почему не была рядом с ребёнком? Мамаша бухала в этот момент ? Или уже закусывала? Нужен приличный штраф. чтобы запомнила...
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19.05.2021 12:31 Ответить
Як чим? У телефоні сиділа...
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19.05.2021 13:40 Ответить
Значит, телефон надо прокипятить, чтобы он её не отвлекал от ребёнка...
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19.05.2021 15:20 Ответить
Невероятно повезло девочке и ее мамашке, что там случайно оказались врачи. Это судьба.
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19.05.2021 12:45 Ответить
Тока вот малость недопонял: а разве купаться уже правильно? Не рановато ли?
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19.05.2021 12:54 Ответить
Пощастило.
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19.05.2021 13:39 Ответить
Иногда можно отвлечься всего на минуту, и это не говорит о злонамеренности...
Жысть - она такая!
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19.05.2021 13:46 Ответить
Не обязательно сидеть с маленьким ребёнком в метре от ледяной воды.... Хотя, если нет мозга - сложно вести себя адекватно...
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19.05.2021 15:23 Ответить
Какая "ледяная вода" в аквапарке?
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19.05.2021 19:38 Ответить
Извините, ошибся от возмущения - перепутал аквапарк с гидропарком,где я представил бухую мамашу с ребёнком на берегу ледяного водоёма и компанию врачей, загорающих по соседству....
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19.05.2021 20:29 Ответить
От таким медикам можна аплодувати стоячи!
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19.05.2021 13:49 Ответить
Это девочке круто повезло. А врачам низкий поклон и представить к награде!
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19.05.2021 13:59 Ответить
Цікаво куди маманя дивилася ? Як можна відпустити дитину від себе в аквапарку ?
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20.05.2021 00:06 Ответить
 
 