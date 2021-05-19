Ошиблись в одной букве: в учебнике по украинскому языку за 10-й класс обнаружили ссылку на порносайт. ВИДЕО+ФОТО
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Пользователь соцсети TikTok, по всей вероятности ученик 10-го класса, обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь соцсети toxacheep.
Так, парень рассказал о том, что на странице 189 редакторы прикрепили ссылку на сайт, при переходе на который открывается контент с порнографией.
@toxacheep ♬ оригинальный звук - ｃｈｅｅｐ🥀
Линк был в учебнике для 10-го класса издательства "Грамота", автор – Александр Авраменко. Его разместили в конце текста "Школьный дресс-код: нужна ли ученикам форма?".
Стоит отметить, что в электронной версии этого учебника также есть эта ссылка.
Вероятнее всего, редактор учебника перепутал одну букву в ссылке. NovomYrgorod.com – сайт города, а NovomIrgorod – порносайт.
Пожалуйста, подождите...
Не ошиблись, не на оборот, не поддерживают ли?
видно что не Кива. а главное - критическое мышление, не распечатал что там было на том сайте и никому не показал (в реферате) чтобы получить отличную оценку.
а вообще ссылки в интернете в печатной литературе - это всегда "не очень". разве что как уважение авторским правам, типа, "взято с сайта такого-то, подтверждено логикой"
и заводить сайт в домене .com
завели бы как нормальные люди сайт в домене .ua или .gov.ua и подобная описка в ОДНУ букву была бы невозможна.
Больше похоже, что просто попалась ссылка на ЗНАКОМЫЙ ему сайт...
Учебник читали корректоры, редакторы и другие бездельники.
novomirgorod... - назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода...
1 год ·
Друзі, неподобство, яке сталося з моїм підручником "Українська мова. 10 клас" (2018), потребує коментаря. На с. 189 згаданого навчального видання (після тексту про шкільну форму) у дужках зазначено сайт, з якого взято текст статті (з метою дотримання авторського права). novomirgorod... - назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода... Тільки зараз стало відомо про таку метаморфозу. Видавництво "Грамота" два дні тому (17.05.2021) звернулося до Кіберполіції України з проханням заблокувати порносайт, а хура й досі там.
Може це було зроблено навмисно?
Тим більше що у 2019 році до влади прийшли самі знаєте хто