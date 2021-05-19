Патрульные в Киеве жестко задержали подростка: в полиции начали расследование. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве патрульные полицейские жестко задержали несовершеннолетнего. В полиции начали расследование применения физической силы к гражданину. Правоохранители рассказали, что, по словам заявителя, который обратился в полицию, компания из 8 человек распивала алкогольные напитки и слушала громкую музыку с нецензурными текстами. В ответ на замечание они, по словам заявителя, угрожали ему физической расправой.
По словам свидетелей, группа подростков, в том числе и пострадавший, не отреагировали на замечание косившего траву мужчины выключить громкую музыку, пишет Магнолия ТВ, передает Цензор.НЕТ.
"Мужчина сказал выключить музыку, на что ребята отказались, он угрожал облить их бензином, который у него был в канистре для косилки, на что ребята все равно не выключили музыку. Мужчина подошел и вырвал колонку из рук 14-летней девушки, сумку с личными вещами парня и закрыл их в своей машине и вызвал полицию", – рассказывает издание.
Свидетели утверждают, что полицейские во время задержания не реагировали на слова прохожих. Во время выяснения обстоятельств происшествия один из полицейских жестко схватил нарушителя за шею и поволок вниз.
Как рассказывает Магнолия-ТВ инцидент произошел 15 мая у станции электрички "Вышгородская". Как рассказал 16-летний Денис Литвинчук, он вместе с друзьями слушал музыку. Вдруг к ним подошел неизвестный, который представился сотрудником станции, и сказал, если они не выключат звук, то он обольет их бензином. Подростки не послушались. Тогда мужчина вырвал колонку у 14-летней девушки и вызвал полицию.
Кроме того, прозвучала информация, что патрульные якобы подбросили задержанному что-то, однако, как оказалось, они вернули ему выпавшие из кармана деньги.
В патрульной полиции Киева подтвердили факт вызова по заявке мужчины, что компания из 8 человек распивала алкогольные напитки, громко слушала музыку с нецензурными текстами. В управлении ответили, что начали служебное расследование действий своих сотрудников.
"Недавно в социальных сетях появилась видеозапись, где видно, как полицейские применили физическую силу к гражданину. Предварительно, патрульные получили вызов на улицу Вышгородскую, где заявитель сообщил, что компания из восьми человек распивала алкогольные напитки и слушала громкую музыку с нецензурными текстами. После того, как гражданин сделал им замечание, компания начала ему угрожать физической расправой. Сейчас начато служебное расследование", - рассказали в полиции.
Пожалуйста, подождите...
1) неоправданное применение силы - на видео удар по человеку уже скованному наручниками.
2) заламывание рук не сопротивляющемуся человеку.
3) полиция судя по показаниям НЕ УВЕДОМИЛА родителей о задержании детей(!)
4) словесные угрозы "потерпевшего" облить бензином и подпалить детей, т е угроза убийством, за это есть статья УК.
Тут вообще иском в ЕСПЧ пахнет.
После Кагарлыка, видать, на это дело спец отдел сделали.
Отсюда вывод: 1) численность личного состава полиции нужно сокращать вдвое
2) за оставшимися нужно усилить контроль, чтобы занимались делом, а не били малолеток
3) Авакова за все его косяки нужно отправить на пенсию
"Верховна Рада не прийняла закон про використання електрошокерів, проти якого виступали правозахисні організації України"
а на счет действий полицаев - не нужно их отмазывать, они совершили преступление применив необоснованно грубую физическую силу против несовершеннолетних, явно садисты, которых нужно жестко наказать. Какие бы невоспитанные были малолетки, полицаи совершили преступление.
Сидели, читали мурзилку, а мусорва волки пазорныке на них напали от нухрен снедать!
Все на защиту деток!
в полиции, конечно, есть и порядочные люди, но поверьте мне, они этого не показывают.
Проверь любого полицая на детекторе лжи на предмет брал ли взятку, нарушал ли закон или инструкцию - поголовно все брали и нарушали
как говорится, и дбр статистика, и за родственника отомстил
Но было волшебное слово, когда к мусарам попадал в залёт, или под раздачу: Я малолетка!
... по крайней мере, рукоприкладство не применялось, или сразу прекращалось...
Правда, моя Бабуля была старшим инспектором детской комнаты милиции... -- но то такэ... -- к делу не относится... *)
Этим роликом можно умывать и москальню и бульбу, но аваковцы стали агрессивнее
Это не работа- стукать его головой о парапет
На 9 секунде подросток держит руки сзади. С какого чуда он бьет ребенка по голове? Это как и куда.
Родители должны подать в суд. Этих полицаев должны посадить, компенсировать материальные растраты, моральные. Как минимум их должны ВСЕХ выгнать. Выгнать и пособников преступления. Отдельно ОНИ должны выплатить компенсации родителям
Да в первом классе детки уже в три этажа заварачивают.
Общество определяет сознание. Если это общество несёт законы зоны,то всё будет зона. Короче полицейские дурни в данном случае. Есть мозги и язык для этого,но у них сила на первом месте.
І що в цьому гарного чи правильного?
Давай педофілів виправдовувати тим, що, судячи з новин, дітей постійно гвалтують.
Похоже на историю о распятом мальчике в трусиках. Правильно сделали что пинды дали малолетним ушлепкам.
Надо гнать в шею Авакова,
только тогда получится пошатнуть прогнившую ментавскую систему.
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