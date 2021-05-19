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Патрульные в Киеве жестко задержали подростка: в полиции начали расследование. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве патрульные полицейские жестко задержали несовершеннолетнего. В полиции начали расследование применения физической силы к гражданину. Правоохранители рассказали, что, по словам заявителя, который обратился в полицию, компания из 8 человек распивала алкогольные напитки и слушала громкую музыку с нецензурными текстами. В ответ на замечание они, по словам заявителя, угрожали ему физической расправой.

По словам свидетелей, группа подростков, в том числе и пострадавший, не отреагировали на замечание косившего траву мужчины выключить громкую музыку, пишет Магнолия ТВ, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина сказал выключить музыку, на что ребята отказались, он угрожал облить их бензином, который у него был в канистре для косилки, на что ребята все равно не выключили музыку. Мужчина подошел и вырвал колонку из рук 14-летней девушки, сумку с личными вещами парня и закрыл их в своей машине и вызвал полицию", – рассказывает издание.

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Свидетели утверждают, что полицейские во время задержания не реагировали на слова прохожих. Во время выяснения обстоятельств происшествия один из полицейских жестко схватил нарушителя за шею и поволок вниз.

Как рассказывает Магнолия-ТВ инцидент произошел 15 мая у станции электрички "Вышгородская". Как рассказал 16-летний Денис Литвинчук, он вместе с друзьями слушал музыку. Вдруг к ним подошел неизвестный, который представился сотрудником станции, и сказал, если они не выключат звук, то он обольет их бензином. Подростки не послушались. Тогда мужчина вырвал колонку у 14-летней девушки и вызвал полицию.

Кроме того, прозвучала информация, что патрульные якобы подбросили задержанному что-то, однако, как оказалось, они вернули ему выпавшие из кармана деньги.

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В патрульной полиции Киева подтвердили факт вызова по заявке мужчины, что компания из 8 человек распивала алкогольные напитки, громко слушала музыку с нецензурными текстами. В управлении ответили, что начали служебное расследование действий своих сотрудников.

"Недавно в социальных сетях появилась видеозапись, где видно, как полицейские применили физическую силу к гражданину. Предварительно, патрульные получили вызов на улицу Вышгородскую, где заявитель сообщил, что компания из восьми человек распивала алкогольные напитки и слушала громкую музыку с нецензурными текстами. После того, как гражданин сделал им замечание, компания начала ему угрожать физической расправой. Сейчас начато служебное расследование", - рассказали в полиции.

Патрульные в Киеве жестко задержали подростка: в полиции начали расследование 01

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Топ комментарии
+36
правильно применили, а что на них нужно молиться если они подростки дебилы
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19.05.2021 15:51
+31
Правильно полицейские поступили. Теперь этот подросток подумает прежде, чем пить и материться на улице. Во всяком случае, надеюсь на это.
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19.05.2021 16:01
+24
ментов не оправдываю , но .. с беспредельщиками так и и надо ..это уже далеко не детки , а полноценные ублюдки .. а прохожие такие правильные и сердобольные пока сами не столкнутся с такой "малолетней" пьянью ...
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19.05.2021 16:10
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Ни хрена себе малолетка.......мальчик переросток.
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19.05.2021 18:31 Ответить
не понятно почему это чмо в форме падало два раза? это тоже нужно выяснить. может под коксом или пьяный был. там же никаких предпосылок для падения не было, он запутался в собственных ногах. а за удар, увольнять и под статью...
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19.05.2021 19:05 Ответить
Полиция постуцпила как в рф поступают или беларуси. Если это будет преподносится как норма, как куча ботов из рф тут делает, то будет очень нехорошо всем в итоге.
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19.05.2021 19:16 Ответить
Граждане может и не правы но:
1) неоправданное применение силы - на видео удар по человеку уже скованному наручниками.
2) заламывание рук не сопротивляющемуся человеку.
3) полиция судя по показаниям НЕ УВЕДОМИЛА родителей о задержании детей(!)
4) словесные угрозы "потерпевшего" облить бензином и подпалить детей, т е угроза убийством, за это есть статья УК.
Тут вообще иском в ЕСПЧ пахнет.
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19.05.2021 19:18 Ответить
Наверное именно потому ботофермам дали команду фас.
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19.05.2021 19:25 Ответить
та это не дети !зачем оправдывать это дерьмо собачье ?
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19.05.2021 20:18 Ответить
Та надо было применить бросок с прогибом, он бы быстро успокоился Патрульні в Києві жорстко затримали підлітка: в поліції почали розслідування - Цензор.НЕТ 2256
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19.05.2021 19:21 Ответить
Забавно как набежали ботофермы, отмазывающие произвол полиции.
После Кагарлыка, видать, на это дело спец отдел сделали.
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19.05.2021 19:23 Ответить
Причем палятся не по-деццки. Да адекватному человеку и в помине не придёт отмазывать полицию вообще, и в данном эпизоде, в частности. Что самое интересное, такие полицаи сцутся под себя, когда их начинают строить серьезные дяди на дорогих тачках.

Отсюда вывод: 1) численность личного состава полиции нужно сокращать вдвое
2) за оставшимися нужно усилить контроль, чтобы занимались делом, а не били малолеток
3) Авакова за все его косяки нужно отправить на пенсию
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19.05.2021 23:00 Ответить
Заяви писати навчилися , а виховувати ні.
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19.05.2021 19:31 Ответить
Даже если они и громко слушали сузыку - это не повод их избивать! И вообще превышение полномочий и силы должно караться строго! а не просто словесный "выговор".
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19.05.2021 19:37 Ответить
Зразу писати заяву, даже якшо неправ
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19.05.2021 19:46 Ответить
какие слова ты слышишь этих отбросов конченых малолетних?это уже неисправимая шваль которая не стыбится бухать орать и ***** посылать
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19.05.2021 20:17 Ответить
товарищ, вы штоле никогда не посылаете? не орёте? и не бухаете? даже когда чугунная болванка падает вам на ногу? не верю.
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19.05.2021 23:02 Ответить
не путайте товарисчь болванку на ногу и то что пьяная толпа охеревших малолетов врубила музыку с матюками и сами ругались -это поведение самого натурального быдла а то как они вели себя с полицией только подтверждает это -вот отсюда и поддержка копов конкретно в этом случае ведь мы знаем что полиция и мусарами зачастую бывает -но тут все по делу молодцы таких тварей потерянных как то пьяное быдло слишком много развелось
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19.05.2021 23:25 Ответить
Смішно, а ще смішніше було як би поліцейські пробачення у малолєток попросили Патрульні в Києві жорстко затримали підлітка: в поліції почали розслідування - Цензор.НЕТ 2066
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19.05.2021 19:42 Ответить
Яке дибало, на таке й надибало...
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19.05.2021 19:48 Ответить
какие-то выродки, вместо того, что бы бороться с реальной преступностью, они прожирают бюджетные деньги и занимаются откровенным садизмом, кого мы содержим? для чего этим садистам электрошокеры???
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19.05.2021 20:04 Ответить
надо было на месте быдло малолетнее пострелять
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19.05.2021 20:15 Ответить
Электрошокеров у них нет,а вот когда эти малолетки тебя будут толпой топтать вот тогда ты и вспомнишь этих ментов.
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20.05.2021 11:43 Ответить
считай, что электрошокеры у них уже есть, Когда тебя эти садисты будут жарить этими электрошокерами и вымагать деньги, подкинув тебе в карман запрещеночку, вот тогда ты и вспомнишь этих малолеток.
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20.05.2021 12:05 Ответить
Что значит считай что есть если их нет. И мне не раз приходилось сталкиваться с полицией и за 7 лет мне даже не нахамил ,может ты про оперов старых говориш эти да ,встречаются среди них садюги ,а вот у патрульных не встречал. Встречал малолеток отморозков ,которые пытаются толпой отмудохать,а получив пи..ды их матери со слезами на глазах рассказывают какие у них сынули хорошие и они никогда и низачто и как они помогают по дому.
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20.05.2021 13:03 Ответить
на счет электрошокеров уточнил, действительно не принят закон, что радует.
"Верховна Рада не прийняла закон про використання електрошокерів, проти якого виступали правозахисні організації України"

а на счет действий полицаев - не нужно их отмазывать, они совершили преступление применив необоснованно грубую физическую силу против несовершеннолетних, явно садисты, которых нужно жестко наказать. Какие бы невоспитанные были малолетки, полицаи совершили преступление.
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20.05.2021 13:23 Ответить
слишком много этогш быдла рано-деградировавшего расплодилось и полиция права на 100 %-эту свору нужно сажать на год-два только так справиться с этой навалой можно ,через чур мразоты безсовестной наглой развелось
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19.05.2021 20:13 Ответить
Мамаші треба сушити сухарі та тримати тривожний чемодан. Коли закриють її синочка, питання часу.
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19.05.2021 20:18 Ответить
Нисчастные падростки!
Сидели, читали мурзилку, а мусорва волки пазорныке на них напали от нухрен снедать!
Все на защиту деток!
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19.05.2021 20:31 Ответить
ну так и водителей без причины останавливают. от нехрен делать, когда деньги нужны. хотя это незаконно. чёб к детям не до*бацца
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19.05.2021 23:04 Ответить
В кадрах съёмки хорошо видно, что в силовом задержании "подростка" ростом около 1 м 80 см вынуждена была активно участвовать и помогать своему коллеге стройная полицейская-девушка с короткой стрижкой. Эта элегантная девушка тоже какой-то особый садист и яростно набросилась на милого подростка просто из-за своего прирождённого патологического садизма? Или же подросток оказал такое жёстское сопротивление первому полицейскому, после чего девушке пришлось срочно бросаться на помощь сослуживцу?
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20.05.2021 01:38 Ответить
Подготовка у мусоров на высоте,какому то сопляку ничего не может зделать,швабра в форме.
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19.05.2021 20:35 Ответить
в полиции добрая половина траву курит, а бухают почти как в армии. И еще раз, на минуточку: вы думаете этот полицай шел в полицию по призванию защищать граждан? или вы думаете, что если переименовать милиционера в полицейского, от этого изменится гнилая суть полиции - органа принуждения?

в полиции, конечно, есть и порядочные люди, но поверьте мне, они этого не показывают.

Проверь любого полицая на детекторе лжи на предмет брал ли взятку, нарушал ли закон или инструкцию - поголовно все брали и нарушали
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19.05.2021 23:10 Ответить
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Быдло мусорское
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19.05.2021 20:43 Ответить
Тут на стороне полиции. Молодые отморозки часто бывают агрессивными. Когда такая шваль вас покалечит то поймёте о чём говорю.
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19.05.2021 20:50 Ответить
ну а если вас полицейский покалечит, то всё норм будет?
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19.05.2021 23:11 Ответить
Они калечили кого-нибудь, или у ментов языков нет, а у малолеток нет родителей?
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20.05.2021 08:58 Ответить
Куетний а не совершеннолетний . Эти малолетки могут откуярить семеро одного это в порядке вещей .Но чуть что писать заяву это в первую очередь по сзади мамы .
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19.05.2021 20:59 Ответить
не всё так просто, у избитых подростков дядя работает в ДБР+ есть видеозапись.

как говорится, и дбр статистика, и за родственника отомстил
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19.05.2021 23:13 Ответить
Бардак в каралєвствє.... Яке законодавство , такі і поліцаї...
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19.05.2021 21:19 Ответить
Ви мамочка тих сцикунів шістнадцятирічних?
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19.05.2021 22:24 Ответить
вы начальник этих серунов в чёрном? Или сержант из киберотдела полиции? Капец, на что Аваков тратит деньги налогоплательщиков.
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19.05.2021 23:16 Ответить
При Совке -- а был я трудным подростком -- до армии. ...потом ещё труднее стало...

Но было волшебное слово, когда к мусарам попадал в залёт, или под раздачу: Я малолетка!
... по крайней мере, рукоприкладство не применялось, или сразу прекращалось...

Правда, моя Бабуля была старшим инспектором детской комнаты милиции... -- но то такэ... -- к делу не относится... *)
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19.05.2021 21:37 Ответить
Мне повезло просто попросили выселиться из дома, угрожали расправой и судья Логвина стала одной из соучастник расправы, полиция и суды - выРодки
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19.05.2021 22:06 Ответить
Неправомерное задержание - прекрасный пример гражданского сообщества
Этим роликом можно умывать и москальню и бульбу, но аваковцы стали агрессивнее
Это не работа- стукать его головой о парапет
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20.05.2021 02:09 Ответить
Я все розумію,але що робити з малолітніми,наглючими,агресивними виродками,для яких немає "червоних ліній", встановлених "вихованням" прибацаних дебілів-батьків і яким навіть зауваження зробити-небезпечно для здоров,я? Якщо ці недоліки "виховання" загрожують суспільству,має працювати правоохоронна система, у якої мають бути різні методи впливу на агресивну поведінку.Без цього наші вулиці перетворяться на територію хаосу і безправ,я. Інша річ,що у правоохоронців має бути бездоганна репутація і довіра того ж самого суспільства.
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20.05.2021 06:45 Ответить
А ЧТО мешало адекватно задержать детей? Далее вызвонить родителей, штраф и т.д.?
На 9 секунде подросток держит руки сзади. С какого чуда он бьет ребенка по голове? Это как и куда.
Родители должны подать в суд. Этих полицаев должны посадить, компенсировать материальные растраты, моральные. Как минимум их должны ВСЕХ выгнать. Выгнать и пособников преступления. Отдельно ОНИ должны выплатить компенсации родителям
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20.05.2021 08:28 Ответить
Теперь всем слушать правильную музыку и матом не ругаться...
Да в первом классе детки уже в три этажа заварачивают.
Общество определяет сознание. Если это общество несёт законы зоны,то всё будет зона. Короче полицейские дурни в данном случае. Есть мозги и язык для этого,но у них сила на первом месте.
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20.05.2021 08:36 Ответить
"Да в первом классе детки уже в три этажа заварачивают."

І що в цьому гарного чи правильного?
Давай педофілів виправдовувати тим, що, судячи з новин, дітей постійно гвалтують.
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20.05.2021 12:56 Ответить
Матюкатись на всю вулицю, посилати перехожих подалі, слухати гавнореп свиноросів з матами через слово, натовпом забивати ногами тих, кто зробить зауваження, палити, бухати на дитячих майданчиках, ігнорувати вчителів в школі - вони вже дорослі, але, коли справа доходить до відповідальності - "они же дети". Бити поліціанту не треба було звичайно, але заламати, перцем в обличчя за мати - мають право та вперед би було наукою для цьохо акселерата 15 річного і його гоп-компанії.
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20.05.2021 08:45 Ответить
Во просто сидели и слушали музыку и никого не трогали, а тут злые полицейские их просто начали бить.
Похоже на историю о распятом мальчике в трусиках. Правильно сделали что пинды дали малолетним ушлепкам.
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20.05.2021 08:46 Ответить
Дебилов нужно воспитывать, это понятно. Но того "работника станции", который совершил кражу личного имущества, тоже необходимо привлекать. Что за самоуправство? Что за угрозы? Ему тоже не мешало бы получить люлей. Подошел, сделал замечание, вызвал полицию. ВСЁ. Угрозы облить бензином, а тем более кража личного имущества - уголовные преступления. Ему кто-то мешал косить траву? Подошел бы этот мужик к компании здорового быдла лет по 30, коих в Киеве и так хватает, ему бы аккуратненько пиз*ы дали бы, лещами, чтобы на легкие телесные не тянуло, оставили бы сливу на весь шнобель, траву в рот напихали и порасходились бы
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20.05.2021 08:52 Ответить
Це бидло стане повнолітнім і піде працювати в поліцію ...
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20.05.2021 09:27 Ответить
Сделают вид что ментов поганых накажут, на этом и закончится.
Надо гнать в шею Авакова,

только тогда получится пошатнуть прогнившую ментавскую систему.
[URL=http://vfl.ru/fotos/f8c0cfd334518165.html]Патрульні в Києві жорстко затримали підлітка: в поліції почали розслідування - Цензор.НЕТ 2099http://images.vfl.ru/ii/1621493986/f8c0cfd3/34518165_m.png[/IMG][/URL]
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20.05.2021 10:00 Ответить
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