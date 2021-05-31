"Без цензуры" в прямом эфире: 5 вопросов к Зе. Ответка Банковой из США. Степанова - на мыло. Чей борщ?. ВИДЕО

Главные политические события - от острых на язык Богдана Буткевича и Марины Данилюк-Ярмолаевой.

Сегодня в 20:45 в эфире - "Без цензуры", специальный проект Цензор.НЕТ.

5 вопросов к Зе

Король, то есть президент, говорит. Большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, как и в прошлом году, состоится 20 мая - теперь уже во вторую годовщину его инаугурации. Что можно и нужно было бы спросить у Зеленского?

Степанова - на мыло!

Наконец-то! Мы уже устали об этом говорить, и тут вдруг случилось. Верховная Рада почти единогласно отправила Максима Степанова в отставку.

Однако радоваться рано, как и надеяться на скорую нормализацию процессов в системе здравоохранения. Почему? Все объясним.

Чей борщ?

Вопрос, конечно, из серии тех, ответ на которые нам всем давно известен. Однако попытки россиян украсть все (и даже украинское национальное блюдо) не прекращаются. И на этот раз загребущую лапу на наш борщ положил икона либералов Андрей Макаревич.

Поэтому сегодня подробно объясним, чей борщ и почему россиянам не стоит пытаться его заграбастать.

Будет жарко, включайтесь! 🔥🔥🔥