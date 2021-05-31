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Данилюк-Ярмолаева (227) Буткевич Богдан (317)

"Без цензуры" в прямом эфире: 5 вопросов к Зе. Ответка Банковой из США. Степанова - на мыло. Чей борщ?. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные политические события - от острых на язык Богдана Буткевича и Марины Данилюк-Ярмолаевой.

Сегодня в 20:45 в эфире - "Без цензуры", специальный проект Цензор.НЕТ.

5 вопросов к Зе

Король, то есть президент, говорит. Большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, как и в прошлом году, состоится 20 мая - теперь уже во вторую годовщину его инаугурации. Что можно и нужно было бы спросить у Зеленского?

Степанова - на мыло!

Наконец-то! Мы уже устали об этом говорить, и тут вдруг случилось. Верховная Рада почти единогласно отправила Максима Степанова в отставку.

Однако радоваться рано, как и надеяться на скорую нормализацию процессов в системе здравоохранения. Почему? Все объясним.

Чей борщ?

Вопрос, конечно, из серии тех, ответ на которые нам всем давно известен. Однако попытки россиян украсть все (и даже украинское национальное блюдо) не прекращаются. И на этот раз загребущую лапу на наш борщ положил икона либералов Андрей Макаревич.

Поэтому сегодня подробно объясним, чей борщ и почему россиянам не стоит пытаться его заграбастать.

Будет жарко, включайтесь! 🔥🔥🔥

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Топ комментарии
+9
Так була Українська но вам по Г+Г розповіли що це погано а ви і повелись!
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19.05.2021 20:50
+7
Питання лише одне-Коли в Україні з"явиться українська державна влада ????)))
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19.05.2021 20:48
+6
Ну тебе штиріт,не по дєцкі,це передоз!!! Не журись,ідіотизм це не на довго,це назавжди !!!))
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19.05.2021 20:53
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"Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ? - Цензор.НЕТ 6795
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19.05.2021 20:47 Ответить
Питання лише одне-Коли в Україні з"явиться українська державна влада ????)))
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19.05.2021 20:48 Ответить
Так була Українська но вам по Г+Г розповіли що це погано а ви і повелись!
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19.05.2021 20:50 Ответить
Перепрошую,я ТБ не дивлюсь взагалі,що таке Г+Г ???)))
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19.05.2021 20:54 Ответить
Хороша річ з Г не починається. "Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ? - Цензор.НЕТ 4097
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19.05.2021 20:57 Ответить
Це канал власника Зеленского який при Україньский владі переховувався то в Ізраілі то в Швейцарії. По якому вам розповідали якя погана українська влада!
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19.05.2021 20:59 Ответить
Ще раз перепрошую,я не дивлюсь ТБ,зовсім !! І якщоб в Україні ,бодай на рік,чи два була реально українська влада ,то реванш кремлівських гнид вже б ніколи не відновився,бо гнид би знищили !!!)))
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19.05.2021 21:32 Ответить
Розумієш що в ********* світі методи Пол-Пота та Сраліна не діють. Якщо робити як Сралін то від тебе отвернеться увесь світ. Та і не допомагає це! Сралін знищувал все українське голодомолом та розстрілами однак совку це не допомогло!
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19.05.2021 21:56 Ответить
Хто заважав проводити реальні реформи??? В першу чергу судової і правоохоронної систем,чи не було імітацій???)))
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19.05.2021 22:05 Ответить
Брак кадрів та пята колонна за яку ви теж проголосували. Памьятаю як псевдопатріоти на лайно ісходили коли Порох ставив факівців із цивілізованних країн!
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19.05.2021 22:08 Ответить
Я на Майданах з 1989 р.,з робітничих страйків ,потім Рух,потім УНА_УНСО,тому не треба мене агитувати Україну любити!! Я завжди вважав і вважаю, що Україна, без зовнішньої допомоги ,в першу чергу США та ЄС, не впорається,тому ніколи не критикував Пороха чи Юща за залучення до справ західних фахівців !!! А в 2019 р. в другому турі голосував за Порошенко ))))
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19.05.2021 22:20 Ответить
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Вона вже тут і прийшла разом з народним президентом Зеленським!
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19.05.2021 20:50 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ? - Цензор.НЕТ 8864 ....
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19.05.2021 21:00 Ответить
тоді, коли зявиться відповідальне за себе та Державу критичне Суспільство - тобілш , критична рушійна більшість...- так як сьогодні , окрім явних сепаро- маргіналів прокацапських в 20 % -му прошарку..., ще е понад порядка 60-70 % пофігістів шлункових ....- так що ще не скоро...((((
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19.05.2021 21:46 Ответить
Критичне суспільство , це занадто,простіш ,коли "мудрий нарід" припинить швендяти по граблях як по асфальту !!! Тому впевнен,що я до тих світлих часів не доживу,але це не привід складати зброю !!!)))
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19.05.2021 21:53 Ответить
Богу виднішше- можливо доживем )))
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25.05.2021 21:15 Ответить
Когда у нашего президента будет фамилия СМЕШКО
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20.05.2021 08:24 Ответить
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Ми за Зеленського!
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19.05.2021 20:49 Ответить
Ну тебе штиріт,не по дєцкі,це передоз!!! Не журись,ідіотизм це не на довго,це назавжди !!!))
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19.05.2021 20:53 Ответить
Бигус следак тупой вбросил очередное дерьмо в инет.... "Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ? - Цензор.НЕТ 1848
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19.05.2021 20:51 Ответить
Бигус за свои фейки уже в Миротворец попал.
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19.05.2021 20:57 Ответить
Стілець для конференції вже приготували. "Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ? - Цензор.НЕТ 1908

"Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ? - Цензор.НЕТ 2464
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19.05.2021 20:58 Ответить
Угу.Актуально.
Депутат ОПЗЖ Кузьмін,що перебував у розшуку до 5 вересня 2019 за злочини під час Революції гідності,тепер буде розслідувати ті злочини.
Добивається атомна енергетика імпортом з рф
Український "Руслан" перевозив винищувачі з підсанкційної Білорусі до Сербії через територію ЄС

а в них Стєпанов у борщі...
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19.05.2021 21:29 Ответить
Главные (майские !) тезисы смешливого булавоносца : 1. Конечно плохо ,но у других еще хуже ,даже знаю у кого.2 Виновен главный (и единственный) олигарх ,которого отчаянно хочу посадить ,а нерадивые сыщики никак не найдут за что.3. Зато мы развели большое строительство и дорога на кладбище будет без ухабов. 4. Да. Блинкин ругал и грозил ,но деньги я выпросил ,потому всем кварталным будет премия.5 Обещаю что, если у вас хватит ума ,я еще вас повеселю, придумаю новый праздник и поздравлю с ним жителей кибуц.
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19.05.2021 21:37 Ответить
Друзья, а почему , при трактовке второго вопроса не прозвучала фамилия комбата Семенченка ? Которому на суде просто нагло сказали, что он будет сидеть потому. что посадить его успели, а собрать факты доказывающие вину - не успели.... Почему МЕрвечук с изменой родине дома, а Семенченко без жодного подтвержения подозрения сидит....А вы об этом ни запятой не говорите ? Нельзя ? Запрещенный персонаж ? Узник замка Иф ?
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20.05.2021 00:52 Ответить
"Чи має понести ХТОСЬ відповідальність?" А я таки знаю. За всю клоунаду, що зараз в Україні МУСИТЬ відповідати головний клоун.А чи відповість?
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20.05.2021 08:43 Ответить
+++++++++++++++++++++++++++++Злісно плюсую за характеристику по Макароничу!!! "Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ? - Цензор.НЕТ 1792
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20.05.2021 17:08 Ответить
 
 