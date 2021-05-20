Год назад на фронте погиб Герой Украины, командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов, - Аваков. ВИДЕО

20 мая 2020 года во время патрулирования линии разграничения в с. Трехизбенка на Луганщине от вражеской мины погиб полковник полиции Сергей Губанов, первый Герой Украины в Нацполиции.

Об этом напомнил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Год назад на фронте во время патрулирования линии разграничения в с.Трехизбенка на Луганщине от вражеской мины погиб полковник полиции Сергей Губанов, первый Герой Украины в Нацполиции, командир добробата Луганск-1.Тепер полицейское подразделение носит его имя. Помним", - рассказал Аваков.

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