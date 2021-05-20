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Год назад на фронте погиб Герой Украины, командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов, - Аваков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

20 мая 2020 года во время патрулирования линии разграничения в с. Трехизбенка на Луганщине от вражеской мины погиб полковник полиции Сергей Губанов, первый Герой Украины в Нацполиции.

Об этом напомнил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Год назад на фронте во время патрулирования линии разграничения в с.Трехизбенка на Луганщине от вражеской мины погиб полковник полиции Сергей Губанов, первый Герой Украины в Нацполиции, командир добробата Луганск-1.Тепер полицейское подразделение носит его имя. Помним", - рассказал Аваков.

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Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Год назад на фронте погиб Герой Украины, командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов, - Аваков - Цензор.НЕТ 3419
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20.05.2021 09:45 Ответить
Вічна пам"ять полеглим Героям України.
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20.05.2021 09:48 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Рік тому на фронті загинув Герой України, командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов, - Аваков - Цензор.НЕТ 8558
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20.05.2021 10:12 Ответить
Земля пухом!
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20.05.2021 11:05 Ответить
 
 