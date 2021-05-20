Демаркация границы: азербайджанские солдаты гонят с горы армянских солдат. ВИДЕО

20754 91
Демаркация границы: азербайджанские солдаты гонят с горы армянских солдат. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В сети появилось видео отхода армянских солдат под Басаркечаре (Вардени) на линию установленных границ с Азербайджаном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на A.R.X.E.
Топ комментарии
+46 multissstar .
показать весь комментарий20.05.2021 10:02
+41 Саша Симпсон
показать весь комментарий20.05.2021 10:04
+31 Aleksandr Ermak
показать весь комментарий20.05.2021 10:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Как это по путински месье Макрон.
Вакцинацию "Спутником V" в Азербайджане начнут с 18 мая
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Азербайджане с 18 мая начнется использование вакцины "Спутник V" при вакцинации населения, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
а айзера их за шкирку и нах . они что Скабееву и Соловьева не смотрят
Усрались и попрятались, айзеров боятся.
Они руснявую военную базу на свою территорию пустили, русне продали свою железную дорогу, газопровод, все электросети, все заводы и карьеры - и всё это шоб русня их защитила от айзеров.
А когда айзера пришли - русня в сторонке стоит и гыгыкает.
По крайней мере, я так вижу кремлёвскую логику в этом конфликте.
Иди ,гуля досвидания!
Иди ,гуля досвидания!
Империя Тиграна II Великого.
Оранжевым цветом - собственно Великая Армения