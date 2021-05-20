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Азербайджан (476) Армения (504) граница (1815) демаркация (17)

Демаркация границы: азербайджанские солдаты гонят с горы армянских солдат. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В сети появилось видео отхода армянских солдат под Басаркечаре (Вардени) на линию установленных границ с Азербайджаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на A.R.X.E.

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Топ комментарии
+46
не гуманно как то, надо же было в глаза посмотреть сначала
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20.05.2021 10:02
+41
Ну шо Макакяни,допоміг вам ваш Ху"ло?Отак і з Крима будемо гнати кацапів по Кримському мосту.
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20.05.2021 10:04
+31
в болота московские гнать до союзников
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20.05.2021 10:04
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не гуманно как то, надо же было в глаза посмотреть сначала
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20.05.2021 10:02 Ответить
Как говорил Швондер : " Это позор какой то ".
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20.05.2021 11:43 Ответить
хотелось, что бы когда то мы погнали так же кацапов, но думаю еще пару лет зеленого пи@ора на троне, и боюсь наших будут так гонять.
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20.05.2021 12:03 Ответить
в болота московские гнать до союзников
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20.05.2021 10:04 Ответить
Ну шо Макакяни,допоміг вам ваш Ху"ло?Отак і з Крима будемо гнати кацапів по Кримському мосту.
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20.05.2021 10:04 Ответить
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100%! Ща, только пожалуемся ОБСЕ, что РФ нас лазерами слепит возле Станицы Луганской и сразу погоним.
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20.05.2021 10:35 Ответить
Заглохни, казламордае... Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 3556
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20.05.2021 12:40 Ответить
Это аргумент. Аргументище! Причем используемый в основном упоротыми орками.
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20.05.2021 13:44 Ответить
да,да,да... уже 7 лет гоним... кацапы за эти 7 лет уже там основательно укрепились,и отдать крымс не собираються,да нашим и забрать его нечим,только остаеться мечтать о том как во снах мы будем гнать кацапов по крымскому мосту с голыми жопами )
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20.05.2021 11:21 Ответить
Карабах был 30 лет под окупациеей.
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20.05.2021 11:42 Ответить
Кілька "нептунів" по по "вялікому "мосту, причалах сечостополя, електростінції і най собі сидять.
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20.05.2021 12:31 Ответить
Ай красота,Яшасин Азербайджан!!
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20.05.2021 10:05 Ответить
В свете этого видео просто умилительно звучит обращение Макрона на армянском языке к азербайджанцам с призывом покинуть азербайджанским солдатам армянскую территорию.
Как это по путински месье Макрон.
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20.05.2021 10:38 Ответить
Шо азеры шо и армяны - это союзники московии

Вакцинацию "Спутником V" в Азербайджане начнут с 18 мая
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Азербайджане с 18 мая начнется использование вакцины "Спутник V" при вакцинации населения, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
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20.05.2021 10:06 Ответить
в Азербайдажне идет вакцинация Sinovac и AstraZeneca про спутник сообщение ТОЛЬКО на сайте сру
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20.05.2021 10:35 Ответить
Тоесть пресс служба минздрава АЗ это уже .сру? Запрос в гугль и там миллион источников про это. К тому же давно про подарок раше спутника говорили... А вообще всеравно люди там сами пусть решают
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20.05.2021 10:55 Ответить
Власник AstraZeneca, індус, позавчора був в Чернівцях, просто прилетів до свого друга( мого кума) в гості, пообідав, подивився місто, так що нехай вакцинуються Спутніком всі долбодятли світу.
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20.05.2021 11:34 Ответить
что-то Вы привираете про индуса...
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20.05.2021 13:08 Ответить
Ну и что? Кремлю захватчиков сказали да для атмазки, А НИКТО И НЕ ПРИВИВАЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНО.В Баку священный огонь на горе ЯнЭрДаг(Горящего мужа гора) из гл.11км.Он и спас город от искуств.землятресения 7 -ми бального(25ноября 2010гв 10ч04м.Взамен Россия получила 54 гр.мороза на 1\3 своей территории) ,он и от вируса спасает. Слава Кавказу!
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20.05.2021 11:56 Ответить
Так же само понаехавшие в крысм лапти будут тикать в краснодарский край по керченскому мосту. Недвижимость отожмем у тех кто будет сопротевляться и отдадим бандеровцам, которых завезем в Симферопольскую область для наведения там порядка и для репрессий над местной ватой Демаркация границы: азербайджанские солдаты гонят с горы армянских солдат - Цензор.НЕТ 5859
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20.05.2021 10:06 Ответить
только вплавь, мост надо первым уничтожать
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20.05.2021 10:09 Ответить
а унитазы они как переправлять будут ? Демаркация границы: азербайджанские солдаты гонят с горы армянских солдат - Цензор.НЕТ 5006
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20.05.2021 10:12 Ответить
Демаркация границы: азербайджанские солдаты гонят с горы армянских солдат - Цензор.НЕТ 5472
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20.05.2021 10:19 Ответить
только вместо лодки унитаз, не благодарите
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20.05.2021 10:23 Ответить
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Начинай прямо сейчас, билет до новоалексеевки могу купить
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20.05.2021 10:48 Ответить
Джанкойську.
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20.05.2021 12:46 Ответить
Хахахахаахах, как овец. Эх наших попочленцев бы также
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20.05.2021 10:07 Ответить
Язык межнационального общения
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20.05.2021 10:11 Ответить
подсрачники? Демаркация границы: азербайджанские солдаты гонят с горы армянских солдат - Цензор.НЕТ 2502
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20.05.2021 10:14 Ответить
Там ще був -..великий и могучий..-прислухайтесь...
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20.05.2021 15:22 Ответить
Так и я о нём
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20.05.2021 16:09 Ответить
армянская пехота ( по мнению москалей) самая стойкая пехота Демаркация границы: азербайджанские солдаты гонят с горы армянских солдат - Цензор.НЕТ 7849

а айзера их за шкирку и нах . они что Скабееву и Соловьева не смотрят Демаркация границы: азербайджанские солдаты гонят с горы армянских солдат - Цензор.НЕТ 5445
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20.05.2021 10:11 Ответить
арабохайская пехота (по историку А.Величко,главн.редактору самого попул.журнала на Кавказе-"Кавказ" 1895г,который описал их как смесь халдейских племен и арабских цыган) стойкая???? В 1-й карабахской вместо них другие воевали,а в этой несколько тысяч курдов езидов и наемники из России за 300дол.в инете есть.
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20.05.2021 12:03 Ответить
ДыНыРы-ЛыНыРы- смотрите и запоминайте, свалит ваЗЕлин, вернется Порох - и будем гнать вас так же пинками до русской границы тварей!!!!
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20.05.2021 10:11 Ответить
Есть таки Порох в наших порихивницах!
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20.05.2021 11:19 Ответить
Да самай *********** фаприки. Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 3372 Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 7443 Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 7443
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20.05.2021 11:27 Ответить
Красавчик, Рома - мы же все помним, как Порох гнал всех ссаными тряпками от Иловайска и Дебальцево.
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20.05.2021 11:28 Ответить
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Твой Порох опять с Медведчуком будут продавать Украину (слушай записи Медведчука)
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20.05.2021 11:31 Ответить
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Як українці продадуть свою землю, то і з ними так будуть чинити
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20.05.2021 10:15 Ответить
Ну и где все эти мирохтворцы? Почему две только что, воевавшие стороны оказались в такой ситуации. Понятно, что ничего хорошего тут не произойдёт. Это видео посмотрят в Армении и наполнятся ненавистью. "Благодаря" таким видео, там ещё вспыхнет война... рано или поздно.
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20.05.2021 10:18 Ответить
Миротворцы - это имеется в виду русня?
Усрались и попрятались, айзеров боятся.
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20.05.2021 10:33 Ответить
Да организованно, скорей всего, всё через ж@пу. Как обычно у них и бывает- понтов много, а по нормальному сделать ничего не в состоянии.
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20.05.2021 10:38 Ответить
Армяне должны уже шо-то начинать понимать потихоньку.
Они руснявую военную базу на свою территорию пустили, русне продали свою железную дорогу, газопровод, все электросети, все заводы и карьеры - и всё это шоб русня их защитила от айзеров.
А когда айзера пришли - русня в сторонке стоит и гыгыкает.
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20.05.2021 10:46 Ответить
Потому что русня понимает, что теперь они продадут ещё больше(включая все важные полит. посты в стране). Ведь им, выгодна не сама война, а бесконечная подготовка к ней. Тут можно спекулировать как страхом перед вторжением, так и подстрекательством к наступлению. Конечный итог- можно наживаться как финансово, так и политически...
По крайней мере, я так вижу кремлёвскую логику в этом конфликте.
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20.05.2021 10:57 Ответить
Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 5047
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20.05.2021 10:35 Ответить
Tы кто такой ?
Иди ,гуля досвидания!
Иди ,гуля досвидания!
Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 8367
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20.05.2021 10:39 Ответить
Цаб-цабэ!
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20.05.2021 10:41 Ответить
у меня не такой уже и старый компьтер ,проверял на Ютубе 4К ролики возпроизводит ..Вопрос какой формат этого видко может у меня старое железо и пора менять его ?
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20.05.2021 10:45 Ответить
может пора менять руки? Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 89 чтобы не было никаких вопросов с форматами "k-lite mega codec pack" тебе в помощь
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20.05.2021 10:57 Ответить
бесславный конец "великой" армении
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20.05.2021 10:49 Ответить
Велика Вірменія знаходилась завсім в іншому місці.
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20.05.2021 11:36 Ответить
Англоеврейский проект.ЭрМэн?(Муж Я на одэри)=МэнУш(Я сознание)=ПэриУш=ПэриДжан.ВОРОВСТВО др.Персии(их карты они и рисуют,т.е.НАШУ).ХОТЯ переселяли их по указу от 1824 г. как "перес. евреев" Но пришли сильно с арабоцыганами смешанные(в осн.1877г после рускотурец.в.).И ВСЕРАВНО МИРОВОЕ Е-ВО их поддерживает,против нас Базанты ст.Ганаудч=Гянджа=КАнстантинополь(бала).
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20.05.2021 12:14 Ответить
Сношание с кацапьём всегда дурно пахнет.
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20.05.2021 10:53 Ответить
Вон твой гора, давай дасвидания! Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 1308
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20.05.2021 10:55 Ответить
гнали ихними же ссаными портками
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20.05.2021 10:55 Ответить
Баранов в стойло, холодильник в дом!
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20.05.2021 10:55 Ответить
покажите это зеленому идиоту....
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20.05.2021 11:00 Ответить
Ярко выражено обмундирование Айзерских военных и бомжатские ватники нищеродских кацапо армянских войнов
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20.05.2021 11:01 Ответить
А в глаза посмотреть???????????
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20.05.2021 11:04 Ответить
Зкрутой видосик конечно. Но как драпали азеры в начале 90-х без турецкой помощи. Я бы поддержал всеобщую радость если б азеры это сделали 1 на 1 с армянами, без москалей и турков. Тогда бы увидели кто круче. А так, разборки первокласников- сначала армяшки позвали кацапских друзей, потом азеры позвали турецких. Но глобально- да, поражение армян Украине сейчас выгодно.
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20.05.2021 11:26 Ответить
Хм, а давайте порахуєм драп червоної армії в 1941 і азерів?
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20.05.2021 11:43 Ответить
Амеры сняли тогда фильм, КАК РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ШУШУ(СУЗЫ) БРАЛА,и весь арабский мир с наемниками-неграми был на стороне арабохайев(эр мэн?-воров.слово).А вы не знаете..Даже полухай Арафат лозунги за них говорил,поздравления,как сейчас Аббас палестинский, за них-БРАТЬЕВ СВОИХ ПО ОБЩЕЙ МАТЕРИ, ТОПИТ.
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20.05.2021 12:20 Ответить
ну если вбидь в гугл справедливости ради, то украина сама еще не доконца провела демаркацию и делемитацию границы, и на эти куски совершенно законно открывает венгрия и румыния, так что ...
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20.05.2021 11:35 Ответить
Ню ню, які шматки закриває Румунія, спуне ква, бо я тут живу?
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20.05.2021 11:36 Ответить
рты открывают, венгры и румына а рашей так там вообще что попало, что делали ваши президенты все это время? доили народ как это не прискорбно
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20.05.2021 11:37 Ответить
Ну у нас нема столиці Кравчукград чи Кучмаград, були ви Ордою, стали лакеями бувших холопів.
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20.05.2021 11:45 Ответить
гугл в помощь
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20.05.2021 11:38 Ответить
Нафіг мені гугл, я живу на кордоні з румунами, фігню ви несете.
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20.05.2021 11:42 Ответить
Зрозуміло, Сукбеєва в голову насрала.
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20.05.2021 11:48 Ответить
Чабани і барани!
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20.05.2021 11:49 Ответить
Yaşasın Azərbaycan!
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20.05.2021 11:51 Ответить
Для информации :" Згідно з документами, оприлюдненими WikiLiks, Президент Азербайджану Ільхам Алієв розповів у приватній розмові британському Принцу Ендрю що[63]: «Алієв отримав документ від президента Медведєва, в якому зазначено, що якщо Азербайджан визнає Більшовицький штучний голодомор в Україні "геноцидом" в ООН, "то ви маєте забути про Нагірний Карабах взагалі"». Такі безпрецедентні й ганебні факти втручання російських політиків та урядовців в політичні та міждержавні стосунки країн сусідів - непоодинокі, що й засвідчує Принц Ендрю[64]"
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20.05.2021 11:52 Ответить
Куда у бравых армянских вояк делось оружие, они его сложили и сдались в плен?
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20.05.2021 12:17 Ответить
"Вардени" ето же територия армении по карте
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20.05.2021 12:44 Ответить
Територия армении в Иране... Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 1456 Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 3013
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20.05.2021 12:51 Ответить
Можна вічно спостерігати за тим, як чуреки гризуться. Що айзери, що вірмени - одна і та ж чорнота, нащадки монголо-татар.
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20.05.2021 13:02 Ответить
жывотные из дикого леса. тот хихикает как дятел, тот руцким могучим шлёт нахер, всётаки ватность никуда не делась из голов шо тех, шо тех. напомнило как иваны колонну пленных фошиков шо собаки дергали за рукава. ты солдат и ты солдат имей уважение и не думай что ты чем-то лучше или твоя правда правдивее.
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20.05.2021 13:46 Ответить
Ну вот, а некоторые пытаются утверждать, что кацапский матерный не является языком международного общения.
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20.05.2021 14:16 Ответить
А де ж рузьке миротворчотерористичне військо? Забилося в пещери і тихо пукають, аби їх азербайджанці не побачили? Як хоробро відступають войовничі вірмешки, аж мурашки від їх хоробрості пробігли по тілу. Кожен отримав по 2 підсрачника для впевненості в перемозі.
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20.05.2021 15:47 Ответить
Есть о чём помечтать.
Империя Тиграна II Великого.
Оранжевым цветом - собственно Великая Армения

Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 3134
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20.05.2021 16:19 Ответить
deepfake из глюкогенных снов ашотика

Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 3610
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20.05.2021 21:42 Ответить
Мидия Атропатена=ОдЭрБэйАта=Огня муж Бек Отец( Батя) с одэри(азэри) НА КАВКАЗЕ НАХ_СЯ -карта фальшивая и Бабил(БабаУлу)=Дербенд не показан?? Туфта- Карта сост. сталиняно-микоянами.
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20.05.2021 23:16 Ответить
 
 