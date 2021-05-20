Домен с именем Новомиргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Порносайт в учебнике по украинскому языку для десятиклассников нашел один из пользователей TikTok. Опубликовал видео, где показывает эту ссылку на странице 189. За сутки сообщение набрало множество комментариев и распространений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 Канал.
Автором учебника является известный филолог Александр Авраменко. На казус он уже отреагировал: обратился к киберполиции с просьбой заблокировать сайт, однако там передали обращение в одно из районных управлений полиции, где решат открывать ли производство. Он объяснил, что первоначально ссылка вела на сайт Новомиргородской районной администрации, из которого был взят пример текста в учебнике.
"Я сперва не поверил, что я мог поставить такую ссылку. Когда проверил, то оказалось правдой. Мней было больно, горько и неприятно", - отметил он. Авраменко не исключает вероятности, что это было сделано специально для дискредитации его успехов в популяризации украинского языка.
Сайт Новомиргородской РГА существовал до 2019 года, а в конце 2020-го там появился порноконтент. Вероятно, владельцы не продлили контракт на доменное имя и этот контракт кто-то перекупил.
Как оказалось, офис данного сайта находится в Сан-Франциско.
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Это 100 % работа Порошенко. Больше некому
И вброс пошел от какого-то "пользователяTikTok". По моему "дело раскрыто".
- Ей, бакланов, лови чортів.
Я думаю дуже простий: мода надавати у паперових підручниках посилання на електронний ресурс повинна пройти, ну, тому що власник доменного ім"я може мінятися, і, відповідно, може змінюватися контент.
Порно не знайшов
1. Во сколько раз выросла посещаемость этого сайта за эти дни?
2. Наложила ли уже РНБО санкции на этот сайт?
3. Новомиргород и Сан-Франциско города-побратимы?
4. Этот учебник читал только один человек?
ну больше конечно на подставу похоже, зачем порносайту такое доменное имя, никоим боком не намекающее на клубничку внутри и самое главное зачем райгосадминистрации доменное имя в зоне .com почему не .gov или не KR.UA на худой конец
http://rada-novomirgorod.gov.ua/ вот райгос арминистрация, все уже приведено в порядок как можно видеть, просто дебил сисадмин работавший ранее на райгосадминистрацию зарегестрировал государственный сайт в зоне ком, которая как правило обозначает коммерцию и количество свободных доменов в этой зоне уже давно стремится к нулю заблокировать доступ из украины к этому сайту наверное не особо сложная задача, не сложнее блокировки одноглазников или контактика
Шах и мат.