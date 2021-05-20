Домен с именем Новомиргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса. ВИДЕО

Порносайт в учебнике по украинскому языку для десятиклассников нашел один из пользователей TikTok. Опубликовал видео, где показывает эту ссылку на странице 189. За сутки сообщение набрало множество комментариев и распространений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 Канал.

Автором учебника является известный филолог Александр Авраменко. На казус он уже отреагировал: обратился к киберполиции с просьбой заблокировать сайт, однако там передали обращение в одно из районных управлений полиции, где решат открывать ли производство. Он объяснил, что первоначально ссылка вела на сайт Новомиргородской районной администрации, из которого был взят пример текста в учебнике.

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"Я сперва не поверил, что я мог поставить такую ссылку. Когда проверил, то оказалось правдой. Мней было больно, горько и неприятно", - отметил он. Авраменко не исключает вероятности, что это было сделано специально для дискредитации его успехов в популяризации украинского языка.

Сайт Новомиргородской РГА существовал до 2019 года, а в конце 2020-го там появился порноконтент. Вероятно, владельцы не продлили контракт на доменное имя и этот контракт кто-то перекупил.

Как оказалось, офис данного сайта находится в Сан-Франциско.