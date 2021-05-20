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Домен с именем Новомиргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Порносайт в учебнике по украинскому языку для десятиклассников нашел один из пользователей TikTok. Опубликовал видео, где показывает эту ссылку на странице 189. За сутки сообщение набрало множество комментариев и распространений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 Канал.

Автором учебника является известный филолог Александр Авраменко. На казус он уже отреагировал: обратился к киберполиции с просьбой заблокировать сайт, однако там передали обращение в одно из районных управлений полиции, где решат открывать ли производство. Он объяснил, что первоначально ссылка вела на сайт Новомиргородской районной администрации, из которого был взят пример текста в учебнике.

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"Я сперва не поверил, что я мог поставить такую ссылку. Когда проверил, то оказалось правдой. Мней было больно, горько и неприятно", - отметил он. Авраменко не исключает вероятности, что это было сделано специально для дискредитации его успехов в популяризации украинского языка.

Сайт Новомиргородской РГА существовал до 2019 года, а в конце 2020-го там появился порноконтент. Вероятно, владельцы не продлили контракт на доменное имя и этот контракт кто-то перекупил.

Как оказалось, офис данного сайта находится в Сан-Франциско.

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+10
Политика дискредитации украинского языка и спецоперация от рф. Больше некому. Сомневаюсь что порносайту из сша нужно доменное имя РГА не имеющего ничего общего с специфичными названиями для лучшего поиска в гугле и других поисковиках.
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20.05.2021 10:50
+9
Нужно было продлевать доменное имя. Там цена вопроса 300 гривен в год. Но эпоха бедности ж закончилась Домен с именем Новомыргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса - Цензор.НЕТ 7949
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20.05.2021 10:45
+9
то есть сначала написали учебник а потом изменился контент по линку?
И вброс пошел от какого-то "пользователяTikTok". По моему "дело раскрыто". Домен с именем Новомиргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса - Цензор.НЕТ 9315
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20.05.2021 10:50
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Нужно было продлевать доменное имя. Там цена вопроса 300 гривен в год. Но эпоха бедности ж закончилась Домен с именем Новомыргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса - Цензор.НЕТ 7949
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20.05.2021 10:45 Ответить
Мней было больно, горько и неприятно", - отметил он. Авраменко не откидает вероятности, что это было сделано специально для дискредитации его успехов в популяризации украинского языка.

Это 100 % работа Порошенко. Больше некому Домен с именем Новомыргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса - Цензор.НЕТ 6694
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20.05.2021 10:46 Ответить
На 95 квартале нужно разыграть такую сценку, вот а Скабеева всему Миру это раздует, аж с репетуз вылезет Домен с именем Новомиргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса - Цензор.НЕТ 148
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20.05.2021 10:56 Ответить
Зато сразу можно пропускать программу по половому воспитанию.
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20.05.2021 10:48 Ответить
Насправді дуже дивна адреса для порносайту.
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20.05.2021 10:49 Ответить
Политика дискредитации украинского языка и спецоперация от рф. Больше некому. Сомневаюсь что порносайту из сша нужно доменное имя РГА не имеющего ничего общего с специфичными названиями для лучшего поиска в гугле и других поисковиках.
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20.05.2021 10:50 Ответить
если бы не "пользователь TikTok" то никто и не узнал
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20.05.2021 12:30 Ответить
то есть сначала написали учебник а потом изменился контент по линку?
И вброс пошел от какого-то "пользователяTikTok". По моему "дело раскрыто". Домен с именем Новомиргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса - Цензор.НЕТ 9315
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20.05.2021 10:50 Ответить
Теперь Новомиргород будет монополистом на рыке порно, эта схема была задумана еще пару лет назад))
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20.05.2021 12:26 Ответить
треба додати що кацапомовного користувача тіктоку.
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20.05.2021 13:09 Ответить
А что такое за зверь - Новомыргород?
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20.05.2021 10:51 Ответить
єто отличное название для порносайта)
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20.05.2021 10:54 Ответить
З офісом у Сан-Франциско, штата Каліфорнія.
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20.05.2021 10:57 Ответить
ага)
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20.05.2021 10:58 Ответить
Опять Девиду Духовны прийдется переежать в Блудливый Новомиргород, а токо совсем недавно он покинул Калифорнию и отправился в Ниву Трудовую Домен з ім'ям Новомиргородської РДА викупив порносайт: подробиці скандалу з пікантним посиланням у підручнику для 10 класу - Цензор.НЕТ 1400
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20.05.2021 11:26 Ответить
а это как на Бырзулову ехать ... со стороны Капитановки Домен с именем Новомиргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса - Цензор.НЕТ 8789 Домен с именем Новомиргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса - Цензор.НЕТ 8789 !!!
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20.05.2021 10:56 Ответить
нытик чёртов! на каждой ветке срать будешь? ставишь "k-lite mega codec pack" и всё!!! любые форматы, видео, аудио Домен з ім'ям Новомиргородської РДА викупив порносайт: подробиці скандалу з пікантним посиланням у підручнику для 10 класу - Цензор.НЕТ 4131
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20.05.2021 11:03 Ответить
может у мамки твоей спросить ?
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20.05.2021 11:38 Ответить
лошара, может ещё через капс напишешь?
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20.05.2021 13:59 Ответить
От пустунчик, мля...
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20.05.2021 10:54 Ответить
Свідома підствава.
- Ей, бакланов, лови чортів.
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20.05.2021 10:55 Ответить
Тепер Сашко нарешті стане всесвітньовідомим і суперпопулярним.
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20.05.2021 11:01 Ответить
Який висновок?
Я думаю дуже простий: мода надавати у паперових підручниках посилання на електронний ресурс повинна пройти, ну, тому що власник доменного ім"я може мінятися, і, відповідно, може змінюватися контент.
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20.05.2021 11:11 Ответить
+100500
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20.05.2021 11:21 Ответить
"Написав заяву до киверполіції..." З яких це пір юрисдикція Української кіберполіціїї поширюється на територію Сан-Франциско де власники подібних сайтів є поважними платниками податків????
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20.05.2021 11:16 Ответить
Думаю повинні дістати на горіхи не поважані платники податків з Сан-Франциско, а місцеві чиновники, які зареєстрували державний ресурс в комерційному домені і продовжують це робити. Чому не вибрали національний домен або ua або gov.ua, де реєстрант повинен надати підтвердження цього імені
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20.05.2021 11:40 Ответить
Брехня - на Nowomirgorod.com - ходив .
Порно не знайшов Домен з ім'ям Новомиргородської РДА викупив порносайт: подробиці скандалу з пікантним посиланням у підручнику для 10 класу - Цензор.НЕТ 2005
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20.05.2021 11:26 Ответить
А так Noмomirgorod.com?
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20.05.2021 12:06 Ответить
Домен з ім'ям Новомиргородської РДА викупив порносайт: подробиці скандалу з пікантним посиланням у підручнику для 10 класу - Цензор.НЕТ 3117 Не туди ходив. Домен з ім'ям Новомиргородської РДА викупив порносайт: подробиці скандалу з пікантним посиланням у підручнику для 10 класу - Цензор.НЕТ 2451 Третю букву переплутав. Там не "w", а "v"
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20.05.2021 12:14 Ответить
Справа в тому, що немає нині ні Новомиргородського району, ні відповідної РДА. Тому за той домен ніхто грошей і не платив. Як кажуть "Это может быть с каждым"
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20.05.2021 12:01 Ответить
Название "Новомиргородская РГА" ассоциируется в Сан-фрранциско с порнухой??
Домен з ім'ям Новомиргородської РДА викупив порносайт: подробиці скандалу з пікантним посиланням у підручнику для 10 класу - Цензор.НЕТ 6518
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20.05.2021 12:34 Ответить
Це підстава і тільки. Неймінг це половина відвідуваності сайту. Як можна наприклад здогадатися що новомиргород пов'язано з порнухою. Я розумію пронхаб або пронолаб, Хвідео, але назва яка 99% світових користувачів інтернету навіть не запам'ятають для чого? Тому що комусь було треба зробити ось таку дискредитацію.
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20.05.2021 13:14 Ответить
Возникает ряд вопросов
1. Во сколько раз выросла посещаемость этого сайта за эти дни?
2. Наложила ли уже РНБО санкции на этот сайт?
3. Новомиргород и Сан-Франциско города-побратимы?
4. Этот учебник читал только один человек?
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20.05.2021 13:20 Ответить
novomirgorod. com
ну больше конечно на подставу похоже, зачем порносайту такое доменное имя, никоим боком не намекающее на клубничку внутри и самое главное зачем райгосадминистрации доменное имя в зоне .com почему не .gov или не KR.UA на худой конец
http://rada-novomirgorod.gov.ua/ вот райгос арминистрация, все уже приведено в порядок как можно видеть, просто дебил сисадмин работавший ранее на райгосадминистрацию зарегестрировал государственный сайт в зоне ком, которая как правило обозначает коммерцию и количество свободных доменов в этой зоне уже давно стремится к нулю заблокировать доступ из украины к этому сайту наверное не особо сложная задача, не сложнее блокировки одноглазников или контактика
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20.05.2021 13:59 Ответить
Новомиргород в отместку покупает порнхаб.
Шах и мат.
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20.05.2021 16:40 Ответить
 
 