Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему выбрал именно ГП "Антонов" площадкой для проведения большой пресс-конференции.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.
"Почему мы здесь, на территории легендарного завода ГП "Антонов". Это ответ на вопрос, что было сделано за эти 2 года. Сзади меня самолет Ан-Руслан, справа от меня - недостроенная "Мрия" Украины, слева - новый фюзеляж Ан- 178 - один из трех самолетов, которые впервые за годы независимости страна заказала для нужд ВСУ", - отметил Зеленский
По его словам, вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а построить страну мечты, "поднять ее на крыльях высоко вверх".
"Мы строим сегодня страну, где все будут равны перед законом, ...мы строим, страну, которая строит, много всего, и самолеты также, страну, где земля принадлежит народу", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Мечты прошли, осталась...
колись у цьому ангарі юрій фальоса розкручував міку ньютон....
а до того ані лорак і не розручував, а натурально вєртєл
Мрії впопуредників здійснился...Мовчу вже про Куманоїдів та Бжоляра ...
))
"Просто сюда мне на велике намного ближе!"
...
Тільки не заважайте!!
Лохи та неЛохи ЗЕМЛЮ НЕНЬКИ ПОДЕРИБАНИЛИ, НЭ??!
Нас черговий раз найобують. Розходимось.
Малой говорит что и начальство как обычно написдит, как они 100500 самолётов и миллион беспилотников послезавтра сделают, как делают всегда на таких встречах, а потом СМИ разнесет))
А потом на встрече с друзьями/ родственниками:
-о, ты ж на Антонова работаешь. Я читал вы самолёт такой то делаете
-нет -и беспилотники будете выпускать
-нет
-и договор какой то заключили
-не, то декларация
-так а что вы делаете?
-ну вот я тех документацию на АН такой-то менял...
Написанное мною выше имеет место быть, однако к Вам не имеет отношения. Прошу прощения если чем то задел Ваши чувства.
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН Мрія,
Як сяде за кермо дурак,
То поховає всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не в повітрі,
В його руках життя твоє,
Як взнати, що в його макітрі?
Бо президент є той пілот
Великого літака «Мрії»,
Якого вибере народ
За його обіцянки й дії.
І підійме він цей літак,
Сам керувати буде у повітрі,
Та, якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі.
Тож думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо «Мрії»
19.01.2019
Анатолій Березенський