Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему выбрал именно ГП "Антонов" площадкой для проведения большой пресс-конференции.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

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"Почему мы здесь, на территории легендарного завода ГП "Антонов". Это ответ на вопрос, что было сделано за эти 2 года. Сзади меня самолет Ан-Руслан, справа от меня - недостроенная "Мрия" Украины, слева - новый фюзеляж Ан- 178 - один из трех самолетов, которые впервые за годы независимости страна заказала для нужд ВСУ", - отметил Зеленский

По его словам, вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а построить страну мечты, "поднять ее на крыльях высоко вверх".

"Мы строим сегодня страну, где все будут равны перед законом, ...мы строим, страну, которая строит, много всего, и самолеты также, страну, где земля принадлежит народу", - отметил он.

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