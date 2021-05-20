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Зеленский (16493) пресс-конференция (313) ГП "Антонов" (76) ГП Антонов (66)

Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему выбрал именно ГП "Антонов" площадкой для проведения большой пресс-конференции.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Почему мы здесь, на территории легендарного завода ГП "Антонов". Это ответ на вопрос, что было сделано за эти 2 года. Сзади меня самолет Ан-Руслан, справа от меня - недостроенная "Мрия" Украины, слева - новый фюзеляж Ан- 178 - один из трех самолетов, которые впервые за годы независимости страна заказала для нужд ВСУ", - отметил Зеленский

По его словам, вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а построить страну мечты, "поднять ее на крыльях высоко вверх". 

 "Мы строим сегодня страну, где все будут равны перед законом, ...мы строим, страну, которая строит, много всего, и самолеты также, страну, где земля принадлежит народу", - отметил он.

Читайте также: Приоритет №1 - страна без олигархов. Страна для 40 миллионов, а не для сотни Forbes, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Когда клоун неспроможний, ему остаётся только мечтать...
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20.05.2021 12:16
+5
страна Зе-мечты:
...
Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты - Цензор.НЕТ 1291
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20.05.2021 12:18
+5
У мене теж є Мрія: щоб кловун повернувся на поперднє місце роботи, чим скоріше це станеться - тим краще для всіх. ЗІ Але зворотній шлях лежить через тюремний термін.
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20.05.2021 12:21
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Когда клоун неспроможний, ему остаётся только мечтать...
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20.05.2021 12:16 Ответить
"Мечтать,надо мечтать,детям орлиного племени" !!!))
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20.05.2021 12:18 Ответить
Мечты, мечты, где ваша сладость?
Мечты прошли, осталась...
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20.05.2021 12:20 Ответить
Не дай Бог опинитися в світі мрій клоуна-наркомана. Яких потвор може народти безмозгла уява?
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20.05.2021 12:22 Ответить
зачотне місце
колись у цьому ангарі юрій фальоса розкручував міку ньютон....
а до того ані лорак і не розручував, а натурально вєртєл
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20.05.2021 12:22 Ответить
"...а натурально вєртєл". Ну счас мы наблюдаем то же самое.
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20.05.2021 12:25 Ответить
А он под чем?
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20.05.2021 12:33 Ответить
Оно ж анализы так и не сдало, так что хз. Може там комплекс препаратов.
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20.05.2021 12:34 Ответить
Два роки країни пройшли в побрехеньках якогось наркомана.
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20.05.2021 12:16 Ответить
Як не звіздьож,то імітація бурхливої державної діяльності !!!!)))
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20.05.2021 12:20 Ответить
И за два года прекрасно видно чьей именно мечты
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20.05.2021 12:16 Ответить
Ты баран зелёный скоро вообще без страны останешься
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20.05.2021 12:16 Ответить
Лучше, конечно, наоборот, чтоб страна осталась без этого вiслюка...
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20.05.2021 12:19 Ответить
Т.е. ЗЕ собрал пресс-конференцию, шоб обсудить свои кокаиновые приходы, а не реальность.
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20.05.2021 12:17 Ответить
Игорь Валерич с Ринат Леонидычем и не мечтали, а Вовочка сделал
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20.05.2021 12:17 Ответить
Ага... ЗЕ=ПЕ=ЯНИК!
Мрії впопуредників здійснился...Мовчу вже про Куманоїдів та Бжоляра ...
))
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20.05.2021 12:32 Ответить
Пись пись пись в глазоньки. Вопрос только какой страны?
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20.05.2021 12:18 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему выбрал именно ГП "Антонов" площадкой для проведения большой пресс-конференции.

"Просто сюда мне на велике намного ближе!"
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20.05.2021 12:18 Ответить
просто там хороший забор.
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20.05.2021 12:21 Ответить
Найгенітальніший державотворець часу ,ні,мабуть всіх часів та "нарідів" !!!)))
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20.05.2021 12:26 Ответить
хорошо излагает собака . шо то качественное сегодня покурил Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты - Цензор.НЕТ 4892
Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты - Цензор.НЕТ 3112
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20.05.2021 12:18 Ответить
страна Зе-мечты:
...
Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты - Цензор.НЕТ 1291
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20.05.2021 12:18 Ответить
Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты - Цензор.НЕТ 5628
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20.05.2021 12:19 Ответить
Мы уже поняли, что у самолётов никаких шансов
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20.05.2021 12:21 Ответить
І як тепер бамбіть? Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты - Цензор.НЕТ 6680
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20.05.2021 12:22 Ответить
З ранку вже в хлам обдовбаний !!!)))
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20.05.2021 12:21 Ответить
Я думаю, его лечащий врач Козырь называет это как-то типа "стимулирующие препараты для оптимирования когнитивной функции мозга".
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20.05.2021 12:25 Ответить
Для оптімірування спочатку треба мати мізки ,але тирса на мислення не спроможна !!!)))
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20.05.2021 12:28 Ответить
У мене теж є Мрія: щоб кловун повернувся на поперднє місце роботи, чим скоріше це станеться - тим краще для всіх. ЗІ Але зворотній шлях лежить через тюремний термін.
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20.05.2021 12:21 Ответить
...в одній камері із шоколадним Баригою. Думаєш, на фоні факапів Блазня забудуться "звитяги" твого соєвого ідола ?
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20.05.2021 13:20 Ответить
Вот только заголовок прочитал, а уже затошнило...
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20.05.2021 12:23 Ответить
У Мене Мрія ОДНА- не треба Мене вчити як Жити..
Тільки не заважайте!!
Лохи та неЛохи ЗЕМЛЮ НЕНЬКИ ПОДЕРИБАНИЛИ, НЭ??!
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20.05.2021 12:24 Ответить
Зебил страна мечты уже построена)) у Ахметова, Бени, Новнского, Фирташа, Порошенко и других олигархов и пока эта страна будет их страной мечты, эта стара будет страной нищеты, для все ЛОХОВ кторые тебя избрали и тебе повертели... Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты - Цензор.НЕТ 3410
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20.05.2021 12:26 Ответить
Наконец в привычном амплуа конферансье. Но успел ляпнуть, что 23 августа будет саммит про « незалежний наш півострів Крим». Про парад «в Дніпрі, в Одесі і в Україні, в Київі». Словесный понос.
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20.05.2021 12:28 Ответить
до чего же тупое быдло этот "мудрый нарид" если им правит такое чмо...
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20.05.2021 12:32 Ответить
Мы cчас здесь тут строим страну мечты, а вы пока ездите на "жигулях". А наxpeнa нам старые иномарки?
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20.05.2021 12:32 Ответить
Марення віслюка у заростях канабісу...

Нас черговий раз найобують. Розходимось.
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20.05.2021 12:37 Ответить
зеленый опарыш брешет про "крылья мечты", загоняя страну ниже плинтуса...
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20.05.2021 12:38 Ответить
CaІеdоnіа@CaIedonia_sI 13 ч

Малой говорит что и начальство как обычно написдит, как они 100500 самолётов и миллион беспилотников послезавтра сделают, как делают всегда на таких встречах, а потом СМИ разнесет))
А потом на встрече с друзьями/ родственниками:
-о, ты ж на Антонова работаешь. Я читал вы самолёт такой то делаете
-нет -и беспилотники будете выпускать
-нет
-и договор какой то заключили
-не, то декларация
-так а что вы делаете?
-ну вот я тех документацию на АН такой-то менял...
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20.05.2021 13:07 Ответить
ну шо, зебенята, за два года ощутили на себе свои мечты?
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20.05.2021 12:40 Ответить
Как-то непонятно выглядит "Мрія". Если самолет на стадии изготовления и стоит без двигателей, то самолет должен быть лишь покрыт грунтовкой. Потом монтируются двигатели, выполняются пробные газовки двигателей, проверка всех систем. И только потом начинаются испытательные полеты. И в случае положительных результатов производится окончательная покраска. Что-же стоит на заднем плане? Похоже на первый экземпляр без двигателей.
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20.05.2021 12:46 Ответить
Это всего лишь фюзеляж - https://russianplanes.net/reginfo/40653
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20.05.2021 13:01 Ответить
Вы не видите консолей крыла?
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20.05.2021 13:28 Ответить
Иииииии?
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20.05.2021 13:29 Ответить
Я про то, что зачем затевать эту прессуху на заводе где на заднем фоне либо стоит полуразобранный первый экземпляр, либо в нарушение технологий покрашенный второй экземпляр? Специалисты же это увидят и к заводу Антонова отношение явно не улучшится.
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20.05.2021 13:34 Ответить
Та да, специалистов тут много, да таких что часто кровь из глаз начинает идти, когда читаешь их экспертные высказывания. Я не знаю как на заднем плане фото можно увидеть нарушение технологии на там где работы не выполнялись с начала 2000 годов, но на данный момент в Мире есть один АН-225, и у него совершенно другой вид, еще он иногда летает.
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20.05.2021 13:42 Ответить
Так и я о чем, зачем разбирать летающий экземпляр, сняв все шесть двигателей чтобы выдать его за недостроенный второй? Это дебильно выглядит в глазах специалистов и подрывает репутацию завода.
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20.05.2021 13:47 Ответить
И если Вы про то что на заднем плане на фото выше, то обратив внимание на размеры и иллюминаторы, поймете что это не Мрия.
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20.05.2021 13:47 Ответить
Вы точно смотрите эту прессуху. Я говорю об Ан-225 без двигателей.
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20.05.2021 13:53 Ответить
Я такое не смотрю, Вы меня заставили просмотреть ролик, который выше. Там я увидел на заднем плане скорее всего фюзеляж 178, Ан-124 без двигателей и фюзеляж АН-225, который таскают по Гостомелю с 1985 года, но со свежей надписью "Українскій Мрії буті". Зрады нигде не увидел, хотя я не специалист.
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20.05.2021 13:58 Ответить
Я дико извиняюсь, но как можно только глянув фото писать тому кто эту фуфлоконференцию смотрит. И при этом намекать на кровь из глаз?
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20.05.2021 14:07 Ответить
Я ж написал уже что не специалист....
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20.05.2021 14:08 Ответить
Добре, разобрались, тут за репутацию единственного авиастроительного завода страны обидно. Да еще и с подачи гаранта.
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20.05.2021 14:28 Ответить
Если я правильно понял что Вы имели в виду, то скорее всего Вы правы и все именно так и было. Фюзеляж Мрии долгие годы гнил под забором, однако команда президента каким то образом узнала о его существовании. Какому то гению пришла в голову оригинальная мысль и было принято решение использовать его для пиара, но т.к. этот фюзеляж имел далеко не презентабельный вид, антоновцам дали стратегическую задачу покрасить его и нанести лозунг в стиле "Светлое будущее коммунизма". Позор? Думаю да... Могу себе только представить чувства людей, которые исполняли эту задачу. Думаю что раньше они ничего подобного в своей жизни не делали... Потом затянули его в ангар и устроили шоу опять таки в стиле КПСС. Если Вы обратили внимание на стиль трансляции то это было как раз в стиле шоу а не конференции президента... Плюс, снималось это все так, что бы у людей возникло ощущение что в стране развивается авиа отрасль. Однако строящийся фюзеляж АН-178 строится уже не один год, АН-124 - скорее всего на плановом регламенте а с Мрией мы разобрались. Так что не думаю что к антоновцам могут быть какие то претензии так как в этом случае они заложники ситуации и уверен что абсолютно всем противно было быть участниками этого театра абсурда.
Написанное мною выше имеет место быть, однако к Вам не имеет отношения. Прошу прощения если чем то задел Ваши чувства.
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21.05.2021 09:49 Ответить
Почему на Антонова? Да потому что забор каменный с колючей проволокой. Ссышься Сиплый, что народ набежит "поблагодарить".
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20.05.2021 12:58 Ответить
На Банковой нет колючей проволоки и как то народ не сильно "благодарит"....
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20.05.2021 13:13 Ответить
Открытый рот Сиплого - дополнительный фактор раздражения. Да и на Банковой он за десятком дверей прячется.
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20.05.2021 14:04 Ответить
По справах треба судити, а не по словах. Зєля - ліквідаційна комісія для України. Інвестори втікли, малий і середній бізнес вбив, олігархи стали казково багатшими, корупція розквітла, українці в злиднях і животіють в нестерпних умовах. Через місяць Зєля продасть українську землю і з українцями можна кінчати. Бо вони ж тільки скиглять, відставку не вимагають
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20.05.2021 13:03 Ответить
какое отношение он вообще имеет ко всему этому непонятно, понятно только, что не пропускает не одной возможности на холяву попариться.
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20.05.2021 13:37 Ответить
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН Мрія,
Як сяде за кермо дурак,
То поховає всі надії.

Інструкторів багато є,
Коли він не в повітрі,
В його руках життя твоє,
Як взнати, що в його макітрі?

Бо президент є той пілот
Великого літака «Мрії»,
Якого вибере народ
За його обіцянки й дії.

І підійме він цей літак,
Сам керувати буде у повітрі,
Та, якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі.

Тож думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо «Мрії»
19.01.2019
Анатолій Березенський
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20.05.2021 15:08 Ответить
Вот я сижу в Омане, в Катаре и строю страну своей мечты где то на берегах Днепра. Когда перееду в Объединённые Емираты - большое строительство закончится
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21.05.2021 06:35 Ответить
"Мрія" є, була і буде! Гідний сюжет дизайну для історичної поштової марки України!
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19.05.2022 23:29 Ответить
 
 