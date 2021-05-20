Мы строим страну без войны. Мир зависит от мощности нашей армии, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Самый главный приоритет для действующего главы государства Владимира Зеленского - построение страны без войны.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.
"Самый главный приоритет - мы строим страну без войны. И это правда, сложный путь, не очень быстрый. По кирпичам собирая этот мир. Мы понимаем, что мир должен быть прочным, мир навсегда, и это зависит от мощности нашей армии. Она должна быть мощной везде - на суше, на воде, а сегодня, как видим, и в киберпространстве", - добавил он.
Топ комментарии
+13 Small Jerboa
показать весь комментарий20.05.2021 12:24
+13 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий20.05.2021 12:24
+4 Oleg Mamont
показать весь комментарий20.05.2021 12:25
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Пожалуйста, подождите...
Но, Зеленскому это УДАЕТСЯ уже второй год подряд!
- А я и не сплю!
А куди вона поділася? Хоча, ти ж саме казало, що в тебе в голові війна вже скінчилася...
"И это правда, сложный путь, не очень быстрый" Источник: https://censor.net/ru/n3266455
А як же стадіонне "Пачему вайна до сіх пор нє окончєна"? Куди поділося "війна не закінчується тому, що це вигідно Порошенку" чи "тому, що на ній заробляють"?
Обісрався, то так і скажи. Може хоч хтось поважати почне... Хоча, після того що ти накоїло в країні, навряд
Вот поэтому должна быть реформа ООН и ее функции должны быть шире. И принцип должен быть реализован по идее великого Теслы: Если война станет слишком дорогим удовольствием для агрессора, то сами войны скоро прекратятся. Вам фсьем осталось слегка покуривая реализовать просто уже продуманную идею.
Пойми, дрыщ, чем раньше ты убежишь в свой квартал, тем меньше срок в итоге получишь. Прикупи себе хатынку на земле обетованной, к тебе в гости будет приезжать Куйло, вылижешь ему анал. Главное, не будешь сидеть в Украине.
Без сомнения,вы выберете "мир".
"ВАС", курва, колбасіт вже 2 роки, мабуть драп кльовий регулярно "підганяють".
КАК можно построить страну без войны во время ВОЙНЫ?
Это просто вынос мозга!!!!
Ой чувствую журналисты и комики это бла бла бубочки на цитаты разберут....
До следующего "интервью " хватит.