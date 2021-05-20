Мы строим страну без войны. Мир зависит от мощности нашей армии, - Зеленский. ВИДЕО

Самый главный приоритет для действующего главы государства Владимира Зеленского - построение страны без войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

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"Самый главный приоритет - мы строим страну без войны. И это правда, сложный путь, не очень быстрый. По кирпичам собирая этот мир. Мы понимаем, что мир должен быть прочным, мир навсегда, и это зависит от мощности нашей армии. Она должна быть мощной везде - на суше, на воде, а сегодня, как видим, и в киберпространстве", - добавил он.

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