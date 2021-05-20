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Зеленский (16493) парад (624)

24 августа в Украине состоится большой военный парад, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

24 августа в Украине состоится большой военный парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"24 августа будет военный парад, парад будет большой и на суше, и на воде, на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане", - уточнил он.

Читайте также: Мы строим страну без войны. Мир зависит от мощности нашей армии, - Зеленский

Будет также большой концерт в Оперном театре, на котором будут присутствовать главы государств. Вечером состоится большой концерт на НСК "Олимпийский".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Клоуны и мальчики-зайчики тоже будут??
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20.05.2021 12:31
+12
а на параде железнодорожные войска будут ? 24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6420
24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6321
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20.05.2021 12:34
+12
Два года с пеной у рта кричали, что парад єто плохо, ненужньіе тратьі.
"Плохие попередники тратили деньги на ненужньіе парадьі."

2019.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отказаться от проведения военного парада на День Независимости:

"Обычно 24 августа, в День Независимости Украины, у нас проходит военный парад - помпезный и точно недешевый. В этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим Героям."

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20.05.2021 12:35
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фюзеляж кразом по крещатику провезут ?
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20.05.2021 12:30 Ответить
)))
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20.05.2021 13:55 Ответить
Клоуны и мальчики-зайчики тоже будут??
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20.05.2021 12:31 Ответить
І марш корабельних сосен БСП,батальона сексуальної підтримки !!)))
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20.05.2021 12:36 Ответить
В первой колонне пойдут науковцi:

24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5114
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20.05.2021 13:27 Ответить
І цей обдовбаний торчок і дебіл буде приймати парад?
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20.05.2021 12:31 Ответить
Только, если на несколько кварталов никого не будет, а у военных отберут оружие.
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20.05.2021 12:43 Ответить
Зранку вже обдовбаний в хлам !!!)))
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20.05.2021 12:31 Ответить
"парад будет большой и на суше, и на воде, на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане в фонтане " 24 августа в Украине состоится большой военный парад, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9492
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20.05.2021 12:31 Ответить
О, спец по курвам. Зацени и ты:

Пётр узнаёт, курву в тех кто врёт. Курва пропадёт, когда Пётр придёт. Пива ей нальёт, в ухо, в нос и в рот. Сам Петро не пьёт, курвам раздаёт. Курва где живёт? Там где Петин бот. Такой круговорот, йоханый компот!))))

Норм?
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20.05.2021 13:20 Ответить
В Віслючка загострення словесної діареї !!!)))
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20.05.2021 12:32 Ответить
"С блэкджеком и шлюхами" (с)

24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7155
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20.05.2021 12:32 Ответить
Ну парад в любом случае будет - хоть с тобой а лучше и без тебя.
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20.05.2021 12:33 Ответить
его таки круто вштырило.
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20.05.2021 12:33 Ответить
а Мордка Богров в Оперный не пойдёт ?
хотя,не с нашим,как говорится,счастьем..
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20.05.2021 12:33 Ответить
- Мы, традиционно, пригласили для участия Сердючку В., Лорак А., Повалий Т. и рэпера Баста. К сожалению не сможет участвовать Кобзон И., - добавил осёл оманский.
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20.05.2021 12:34 Ответить
а на параде железнодорожные войска будут ? 24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6420
24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6321
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20.05.2021 12:34 Ответить
24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8004
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20.05.2021 12:37 Ответить
A Monkey Train....))
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20.05.2021 12:39 Ответить
Отака ирония - манки оказались с манями...
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20.05.2021 12:41 Ответить
Degradation.. ))
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20.05.2021 12:46 Ответить
Метро....))
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20.05.2021 12:37 Ответить
Два года с пеной у рта кричали, что парад єто плохо, ненужньіе тратьі.
"Плохие попередники тратили деньги на ненужньіе парадьі."

2019.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отказаться от проведения военного парада на День Независимости:

"Обычно 24 августа, в День Независимости Украины, у нас проходит военный парад - помпезный и точно недешевый. В этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим Героям."

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20.05.2021 12:35 Ответить
Когда рейтинг в жопе и это сойдет
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20.05.2021 12:44 Ответить
30 років, це кругла дата. Можна і парад провести.
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20.05.2021 12:47 Ответить
Він і раніше був не зайвим, на відміну від голодупої могилевської, яка служила Янику.
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20.05.2021 12:51 Ответить
А парад коптеров на которые волонтеры деньги собирают будет или только Сердючка на танке?
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20.05.2021 12:35 Ответить
А че...побавитися ж треба...
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20.05.2021 12:35 Ответить
А в прошлом году парад отменил. И звиздел всё с точностью до наоборот.
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20.05.2021 12:37 Ответить
А шабаш ведьм и трансвеститов в кокошниках будет, как обычно, бубочка?
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20.05.2021 12:38 Ответить
верховне сцикло і парад...грунуеєм навіть не бздітиме
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20.05.2021 12:42 Ответить
состоится большой военный парад/ Шефир недоглядел за шибздиком.А то бы вразумил : Парад хорош для России, у нас в армии все нехорошо по отношению к людям,- Шефир и У меня отец боролся с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, - Шефир.
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20.05.2021 12:45 Ответить
а вот эта лярва гимн споёт в рэп-обработке?
24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2240
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20.05.2021 12:48 Ответить
в прошлом году и без гей-прайда от преЗЕ ветераны спокойно и достойно провели свой парад - шествие - как обозвало его зенелох...
правильно сказали выше - когда рейтинг в ж*пе... то и про парад вспомнило (и на земле и в фонтане))))))
пафосный идиот-недоросль подражающий ***** плюгавому...
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20.05.2021 12:59 Ответить
Хто йому дебільні тєксти пише?
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20.05.2021 13:23 Ответить
воно просто тупеньке і не може завчити. а питанням не володіє. от і городить...
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20.05.2021 14:18 Ответить
Кожному клоуну по тепловозу, на який сядуть без трусєлєй робітниці губами і ногами і будуть гудіти цілий день расєйський шансон?
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20.05.2021 15:20 Ответить
На каблуках и в бикини.
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02.08.2021 19:38 Ответить
 
 