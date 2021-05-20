24 августа в Украине состоится большой военный парад, - Зеленский. ВИДЕО
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24 августа в Украине состоится большой военный парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.
"24 августа будет военный парад, парад будет большой и на суше, и на воде, на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане", - уточнил он.
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Будет также большой концерт в Оперном театре, на котором будут присутствовать главы государств. Вечером состоится большой концерт на НСК "Олимпийский".
Топ комментарии
+15 Привет
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+12 violator
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+12 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий20.05.2021 12:35
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Пётр узнаёт, курву в тех кто врёт. Курва пропадёт, когда Пётр придёт. Пива ей нальёт, в ухо, в нос и в рот. Сам Петро не пьёт, курвам раздаёт. Курва где живёт? Там где Петин бот. Такой круговорот, йоханый компот!))))
Норм?
хотя,не с нашим,как говорится,счастьем..
"Плохие попередники тратили деньги на ненужньіе парадьі."
2019.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отказаться от проведения военного парада на День Независимости:
"Обычно 24 августа, в День Независимости Украины, у нас проходит военный парад - помпезный и точно недешевый. В этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим Героям."
правильно сказали выше - когда рейтинг в ж*пе... то и про парад вспомнило (и на земле и в фонтане))))))
пафосный идиот-недоросль подражающий ***** плюгавому...