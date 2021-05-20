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Меркель и Макрон в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в последнее время ослабили свои позиции в отношении России. Это происходит по нескольким причинам.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции на ГП "Антонов", передает Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что 6-7 месяцев была более-менее стабилизированная ситуация на Донбассе.

"В 10 раз было уменьшено количество выстрелов, ранений и самое главное, в 10 раз меньше смертей", - отметил президент.

"Сегодня заболело 5 тыс. коронавирусом, 16 тыс. - выздоровели и сегодня ни одного летального случая. Я слежу за этим каждый день", - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, дальше будет несколько направлений.

"Мы пониманием, что будем идти дальше в нормандском формате. ... У меня была встреча с президентом Макроном, по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Чувствую их поддержку, считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мое мнение. Считаю, что они в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России", - добавил президент.

По его словам, это связано с экономической ситуацией и с давлением внутри их стран, давлением бизнеса из-за санкцией.

"В Германии такж связано с тем, что есть давление из-з санкционной политики в отношении "Северного потока - 2". Очень сложный выбор, но пока-что я знаю, что они поддерживают Украину. Есть согласованные кластеры между Германией и Францией. Согласования нет со стороны РФ", - отметил президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Дайте ему селедки!
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20.05.2021 12:37
+5
Сегодня заболело 5 тыс. коронавирусом, 16 тыс. - выздоровели и сегодня ни одного летального случая. Я слежу за этим каждый день", - подчеркнул Зеленский

за сутки от COVID-19 умерли 203 человека...
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20.05.2021 12:38
+3
Зразу згадались легендарні рядки класика: "..престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *бала."
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20.05.2021 12:38
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Дайте ему селедки!
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20.05.2021 12:37 Ответить
Ему пися Куйла привычнее.
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20.05.2021 12:53 Ответить
они просто понимают что такой конь как зеля, не сможет прищемить яйца ***** газовой трубой, и согласны строить трубопровод в обход, потому что беспокоятся о благополучии своих стран. чхать они хотели на нас, когда газ пойдет в обход - они даже озабоченость прекратят выражать.
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20.05.2021 12:38 Ответить
Сегодня заболело 5 тыс. коронавирусом, 16 тыс. - выздоровели и сегодня ни одного летального случая. Я слежу за этим каждый день", - подчеркнул Зеленский

за сутки от COVID-19 умерли 203 человека...
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20.05.2021 12:38 Ответить
Как только бубочка взял это под личный контроль и начал следить за Порохом, ну, шоб не мешал рулить найвелычнишому, так сразу люди выздоравливают просто косяками.
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20.05.2021 12:52 Ответить
очень умнО. Кусать тех, кто тебя кормит. У дворового бобика разума на порядок больше, он не будет этого делать. Но нашим зебобам все нипочем, дурным нема ограничений.
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20.05.2021 12:38 Ответить
Зразу згадались легендарні рядки класика: "..престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *бала."
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20.05.2021 12:38 Ответить
То есть это не Украина ослабила свои позиции в отношении к раше начиная с твоего "срока"?
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20.05.2021 12:38 Ответить
Давай, вова, жги! Пнул европейских союзников - переедь еще и Байдена Меркель и Макрон в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2737
Меркель и Макрон в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3935 Меркель и Макрон в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8093
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20.05.2021 12:39 Ответить
Меркель и Макрон в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2872
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20.05.2021 12:40 Ответить
Зебанутый дрыщ бубочка, а шо, опять Порох виноват или ты обосрался?
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20.05.2021 12:48 Ответить
а через кого вони ослабляють позиції ,порошенка вони поважали бо той зупинив російську армію і відбив половину окупованих територій а цього в тюрмах сидять учасники ато волонтери патріоти ,ті хто творив революцію Гідності і визволяв окуповану територію з боями що команді зе не дано,команда боягузів і проросійських політиківі
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20.05.2021 12:48 Ответить
Считаю, что они в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России", - добавил президент.Источник: https://censor.net/ru/n3266457

дык твоими стараниями просрато почти все, уважают и поддерживают тех, кто силен духом, верен принципам, честен
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20.05.2021 12:56 Ответить
Цікаво,чому вони два роки тому ту позицію не послаблювали ?
З якими катаклізмами це пов'язано ?
І я так скажу,:хворіти й помирати легше,коли за цим стежить президент Владімірссанич !
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20.05.2021 12:58 Ответить
"В 10 разів менше смертей"
Квітень 2019-18 загиблих
2020-9
2021-20
(І це ще вони перестали рахувати "небойові" втрати).
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20.05.2021 13:01 Ответить
 
 