Меркель и Макрон в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России, - Зеленский. ВИДЕО

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в последнее время ослабили свои позиции в отношении России. Это происходит по нескольким причинам.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции на ГП "Антонов", передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский заявил, что 6-7 месяцев была более-менее стабилизированная ситуация на Донбассе.

"В 10 раз было уменьшено количество выстрелов, ранений и самое главное, в 10 раз меньше смертей", - отметил президент.

"Сегодня заболело 5 тыс. коронавирусом, 16 тыс. - выздоровели и сегодня ни одного летального случая. Я слежу за этим каждый день", - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, дальше будет несколько направлений.

"Мы пониманием, что будем идти дальше в нормандском формате. ... У меня была встреча с президентом Макроном, по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Чувствую их поддержку, считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мое мнение. Считаю, что они в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России", - добавил президент.

По его словам, это связано с экономической ситуацией и с давлением внутри их стран, давлением бизнеса из-за санкцией.

"В Германии такж связано с тем, что есть давление из-з санкционной политики в отношении "Северного потока - 2". Очень сложный выбор, но пока-что я знаю, что они поддерживают Украину. Есть согласованные кластеры между Германией и Францией. Согласования нет со стороны РФ", - отметил президент.

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