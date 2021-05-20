Зеленский об увольнении Коболева: "Нафтогаз" должен наполнять бюджет, а не показывать убытки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Экономика
Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливым увольнение Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.
"Нафтогаз", несмотря на корпоративную реформу, должен наполнять бюджет, согласно их обещаниям и планам работы. "Нафтогаз" показал минус 11 млрд убытков в этом году. Кабмин принял решение как главный акционер сменить главу правления... Я уверен, что убытков таких не будет", - заявил глава государства.
Он акцентировал внимание на том, что государственные компании должны быть прибыльными.
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Но мама обещала купить ему трамвай.
ВВП падає? Ціни зростають? Зелені розкрадають?
То може звільнемо його?