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Зеленский об увольнении Коболева: "Нафтогаз" должен наполнять бюджет, а не показывать убытки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Экономика

Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливым увольнение Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз", несмотря на корпоративную реформу, должен наполнять бюджет, согласно их обещаниям и планам работы. "Нафтогаз" показал минус 11 млрд убытков в этом году. Кабмин принял решение как главный акционер сменить главу правления... Я уверен, что убытков таких не будет", - заявил глава государства.

Он акцентировал внимание на том, что государственные компании должны быть прибыльными. 

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Автор: Ірина Дашківська
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"Сбитый" Коболев теперь ездит на маршрутке.
Но мама обещала купить ему трамвай. Зеленский об увольнении Коболева: "Нафтогаз" должен наполнять бюджет, а не показывать убытки - Цензор.НЕТ 8768

Зеленский об увольнении Коболева: "Нафтогаз" должен наполнять бюджет, а не показывать убытки - Цензор.НЕТ 181
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20.05.2021 12:47 Ответить
Ну так.він же не лох якийсь їздити на велосипеді.
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20.05.2021 12:50 Ответить
а фирма зеленского не должна наполнять бюджет, вместо того что бы показывать убытки ?
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20.05.2021 12:48 Ответить
Так он и наполнял, пока потерпевший вiслюк не "взял под контроль" Зеленский об увольнении Коболева: "Нафтогаз" должен наполнять бюджет, а не показывать убытки - Цензор.НЕТ 4148
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20.05.2021 12:48 Ответить
Президент повинен наповнювати бюджет?
ВВП падає? Ціни зростають? Зелені розкрадають?
То може звільнемо його?
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20.05.2021 12:55 Ответить
Осн посыл - надо подделывать отчетность и давать баблишки на крадивныцтво!
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20.05.2021 13:00 Ответить
Какого хера этот чувак судит о доходах-убытках Нафтогаз,это не его дело!!!а,типа премьер,в Украине нахера?!
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20.05.2021 15:45 Ответить
правильно. Нафтогаз не банкомат.
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20.05.2021 17:16 Ответить
 
 