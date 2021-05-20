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Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Шеремета Дугарь: Знаю, что происходит, и мне не все равно. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход дела об убийстве Павла Шеремета.
Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и в деятельность суда. Но я знаю детально, что происходит. И мне не все равно. Если незаконно были осуждены эти люди, мне не все равно. Доказательств 100%-ных нет, что они виновны или невиновны. Не знаю, простит ли он человек меня", - отметил Зеленский.
По словам президента, он переписывается с Яной Дугарь.
Также Зеленский продемонстрировал журналисту переписку с Дугарь.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект об олигархах появится на следующей неделе, большой бизнес убивать не будут, - Зеленский
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