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Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Если окажется, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета безосновательно длительное время находились в следственном изоляторе, у президента будет много вопросов к главе МВД Арсену Авакову.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается Авакова, это сложный вопрос. Если засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с министром (Аваковым. - Ред.), сможет ли он остаться на должности. В такой ситуации - нет, и он это знает", - сказал Зеленский.
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+25 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий20.05.2021 13:05
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+22 Valery Greff
показать весь комментарий20.05.2021 13:05
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В нормальному світі за подібне відставка-суд-тюрма.
... и это тоже будет незаконно...
Аваков - чорт!
А разве можно допустить, чтобы продолжения спины Самвелов и Гургенов блестели на Солнце, как сросшиеся макушки Кивы и Гордона?
...
пись-пись вам в очи.
умывайтесь зебилы
Що воно меле ?Зеленський ось кого треба судити.
Надо сделать расследование их коррупционных схем из за которых страдала страна
И поторм судить !
Аваков = БАНДИТ
Зеленский = ВОР