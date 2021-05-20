Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский. ВИДЕО

Если окажется, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета безосновательно длительное время находились в следственном изоляторе, у президента будет много вопросов к главе МВД Арсену Авакову.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

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"Что касается Авакова, это сложный вопрос. Если засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с министром (Аваковым. - Ред.), сможет ли он остаться на должности. В такой ситуации - нет, и он это знает", - сказал Зеленский.

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