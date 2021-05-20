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Зеленский (16493) Тимошенко (24576) Яценюк (7983) Гройсман (4830)

Зеленский о возвращении к власти политиков с опытом: Таких людей, как Гройсман, Яценюк и Тимошенко при мне вы там не увидите. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский исключил, что при его президентстве к власти могут вернуться такие люди как Владимир Гройсман, Юлия Тимошенко или Арсений Яценюк

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Новые лица которые были, уже постарели. Таких людей, как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко - таких людей с таким опытом вы не увидите", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос о усилении его команды людьми с опытом и возвращении их к власти.

При этом, он не ответил на вопрос, почему не хочет сотрудничать именно в этими политиками. Также не ответил на вопрос, почему, по его мнению, согласно данным социологической группы "Рейтинг", сегодня большинство украинсцев хотят видеть во власти людей с опытом, а не "новые лица".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
Зеленський про реформування своєї команди: Таких людей, як Гройсман, Яценюк і Тимошенко ви там не побачите - Цензор.НЕТ 3290
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20.05.2021 13:23
+22
Дійсно, Гройсман і Яценюк до гівна не відносяться, вони порядні і серйозні політики і люди.
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20.05.2021 13:25
+17
Да, Ермак ,Татаров и Тищенко, лучше!
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20.05.2021 13:15
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Зате учора побачили ''жопоблок'' з ''майбахом''.
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20.05.2021 13:15 Ответить
Да, Ермак ,Татаров и Тищенко, лучше!
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20.05.2021 13:15 Ответить
это "люди с опытом"
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20.05.2021 13:34 Ответить
Это правильно, три барыги
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20.05.2021 13:19 Ответить
"Таких людей, как Гройсман, Яценюк и Тимошенко при мне вы там не увидите"

Зато как хотел увидеть Тигипка,но даже он мараться об зеленое дерьмо побрезговал. может Азирова дождемся, все таки свежее новое лицо?
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20.05.2021 13:45 Ответить
Зеленський про реформування своєї команди: Таких людей, як Гройсман, Яценюк і Тимошенко ви там не побачите - Цензор.НЕТ 3290
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20.05.2021 13:23 Ответить
Это наверное потому, что ее туда подсадили. Примем те кто удивляется
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20.05.2021 17:39 Ответить
В Вашем выссказывании двойной смысл
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20.05.2021 19:42 Ответить
Дійсно, Гройсман і Яценюк до гівна не відносяться, вони порядні і серйозні політики і люди.
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20.05.2021 13:25 Ответить
Коли твоя влада закінчиться , бидлота ти ЗЕльона , ми їх повернемо до влади . Зеленський про реформування своєї команди: Таких людей, як Гройсман, Яценюк і Тимошенко ви там не побачите - Цензор.НЕТ 6334 .
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20.05.2021 13:27 Ответить
Это говорит балаболка, которая оставила авакяна и в окружении которого куча шлюшек из режима яныка?
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20.05.2021 13:30 Ответить
Быстрее бы тебя,засранца,не видеть.
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20.05.2021 13:32 Ответить
сени спасителя с юлей нам только не хвтатает сейчас
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20.05.2021 13:33 Ответить
а вот это было обидно!!! клювик стули...политическая недоросль! ))))
Зеленський про реформування своєї команди: Таких людей, як Гройсман, Яценюк і Тимошенко ви там не побачите - Цензор.НЕТ 880

...
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20.05.2021 13:33 Ответить
Тогда ждать тигипка с азировым?
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20.05.2021 13:38 Ответить
Смотреть дела и прогрмы кандидатов, а не смотреть в глаза того или иного политика.
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20.05.2021 13:46 Ответить
А пеця будет????????!!!!!!!
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20.05.2021 13:48 Ответить
Яценюк і Гройсман молоді, для них ще може зійти "заря плєнітєльного счастья", але Юля! Вана ЗЄ цієї публічної заяви не пробачить. Знищить! Спопелить!
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20.05.2021 13:50 Ответить
Зато людей Януковича с удовольствием берет.
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20.05.2021 13:52 Ответить
за гройсмана не скажу а вот юлю сразу на газ и нефть, она там оуительный спец, а сеню, заборы строить и тогда мы всех победим. как панда кунгфу
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20.05.2021 14:09 Ответить
На Сеню бочку не катите! Тот запас прочности, с которым Клоун (и мы вместе с ним) продолжаем лететь по инерции, был создан именно Сеней. Фактически он, на то чтобы вытянуть Украину из задницы, поставил свою карьеру (называли себя "правительством самоубийц" отлично понимая, что отгребут весь негатив). И как экономист, я снимаю перед ним шляпу.
А "стена" это конечно дурь - не нужно было с ней завязываться, но пипл хотел (представляя как за копейки отгрохаем стену как в Израиле)....
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20.05.2021 17:51 Ответить
Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба. ДОКУМЕНТ
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20.05.2021 18:08 Ответить
Кто, тебя, дурилка зеленая, будет спрашивать?Кстати, они уже там.
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20.05.2021 14:23 Ответить
а где двигатели от самолета? продали?
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20.05.2021 16:01 Ответить
Ну це й так всім ясно. Ці троє асоціюються з Майданом, а навколо тебе сидять всі з Антимайдану.
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20.05.2021 18:05 Ответить
уважамый Дмитрий. у каждого из нас есть свое понимание происходящего, обоснованное или не обоснованное. назовите хоть одного, за 30 лет, подавшегоне в отставку из за идей. не взирая на какие либо достяжения в моих глазах и глазах подавляющего большинства людей, все они безбожные и бессовестные вор, без исключения. Извините.
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20.05.2021 21:39 Ответить
 
 