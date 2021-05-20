Зеленский об увольнении Степанова: Больше было невозможно работать в таком режиме. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Максима Степанова с поста главы Минздрава.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр больше не смог работать с министром здравоохранения Степановым. Я не вмешивался в эту ситуацию длительное время, потому что боялся дестабилизации ситуации именно во время ковида. Достаточно долго я был против именно из-за дестабилизации. Все же министр здравоохранения несет полную ответственность за борьбу с ковидом, вакцинацию населения и т.д", - отметил Зеленский.

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По словам президента, в этой ситуации он был полностью на стороне премьер-министра.

"Больше было невозможно работать в таком режиме. Это дестабилизировало полностью атмосферу в министерстве, в отношениях между министром и правительством. И в принципе сложная ситуация между работающими депаратментами в министерстве, и сложная ситуация между министром и главным санитарным врачом", - добавил Зеленский.

Глава государства заявил, что выбор нового министра здравоохранения был очевидным.

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