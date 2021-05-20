Зеленский об увольнении Степанова: Больше было невозможно работать в таком режиме. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Максима Степанова с поста главы Минздрава.
Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Премьер-министр больше не смог работать с министром здравоохранения Степановым. Я не вмешивался в эту ситуацию длительное время, потому что боялся дестабилизации ситуации именно во время ковида. Достаточно долго я был против именно из-за дестабилизации. Все же министр здравоохранения несет полную ответственность за борьбу с ковидом, вакцинацию населения и т.д", - отметил Зеленский.
По словам президента, в этой ситуации он был полностью на стороне премьер-министра.
"Больше было невозможно работать в таком режиме. Это дестабилизировало полностью атмосферу в министерстве, в отношениях между министром и правительством. И в принципе сложная ситуация между работающими депаратментами в министерстве, и сложная ситуация между министром и главным санитарным врачом", - добавил Зеленский.
Глава государства заявил, что выбор нового министра здравоохранения был очевидным.
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Да и зебилов не смог убедить колоться индийским и китайским шмурдяком.. вот и уволили эту "жертву вакцинации"..
А так на него огромные планы у зеленского были - распил очередного "фонда ковид" на летнем "большом деребане"
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Это Зеле задали вопрос о российской паспортизации в ОРДЛО... -- и его, как понесло, по всем ямам, да канавам! -- как раз в моём присутствии... *)