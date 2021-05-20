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Зеленский об увольнении Степанова: Больше было невозможно работать в таком режиме. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Максима Степанова с поста главы Минздрава.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр больше не смог работать с министром здравоохранения Степановым. Я не вмешивался в эту ситуацию длительное время, потому что боялся дестабилизации ситуации именно во время ковида. Достаточно долго я был против именно из-за дестабилизации.  Все же министр здравоохранения несет полную ответственность за борьбу с ковидом, вакцинацию населения и т.д", - отметил Зеленский.

По словам президента, в этой ситуации он был полностью на стороне премьер-министра.

"Больше было невозможно работать в таком режиме. Это дестабилизировало полностью атмосферу в министерстве, в отношениях между министром и правительством. И в принципе сложная ситуация между работающими депаратментами в министерстве, и сложная ситуация между министром и главным санитарным врачом", - добавил Зеленский.

Глава государства заявил, что выбор нового министра здравоохранения был очевидным.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
дело не в степанове, а в мудаке, который возглавляет страну. степашка - это уже следствие
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20.05.2021 13:20
+5
Степашка прийняв на себе весь негатив проваленої тобою вакцинації і тепер він не потрібен.
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20.05.2021 13:22
+4
А он считает что он работает, сам то?
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20.05.2021 13:19
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А он считает что он работает, сам то?
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20.05.2021 13:19 Ответить
просто степанов не успевал колоть пфайзером друзей и чиновников зеленского..
Да и зебилов не смог убедить колоться индийским и китайским шмурдяком.. вот и уволили эту "жертву вакцинации"..
А так на него огромные планы у зеленского были - распил очередного "фонда ковид" на летнем "большом деребане" Зеленский об увольнении Степанова: Больше было невозможно работать в таком режиме - Цензор.НЕТ 4742
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20.05.2021 13:34 Ответить
Работать? Зеленский об увольнении Степанова: Больше было невозможно работать в таком режиме - Цензор.НЕТ 8194
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20.05.2021 13:19 Ответить
😩
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20.05.2021 13:19 Ответить
дело не в степанове, а в мудаке, который возглавляет страну. степашка - это уже следствие
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20.05.2021 13:20 Ответить
Степашка прийняв на себе весь негатив проваленої тобою вакцинації і тепер він не потрібен.
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20.05.2021 13:22 Ответить
Зеленский об увольнении Степанова: Больше было невозможно работать в таком режиме - Цензор.НЕТ 3099

...
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20.05.2021 13:27 Ответить
Провалені усі плани по винищенню українців отруйною експериментальною жижею. Звичайно, це не діло.
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20.05.2021 13:23 Ответить
генератор случайных фраз...да под кайфом...это ваще не возможно слушать!!!!
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20.05.2021 13:23 Ответить
Клоунада триває поки не зробимо імпічмент.
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20.05.2021 13:36 Ответить
Президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Максима Степанова с поста главы Минздрава.

Это Зеле задали вопрос о российской паспортизации в ОРДЛО... -- и его, как понесло, по всем ямам, да канавам! -- как раз в моём присутствии... *)
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20.05.2021 13:37 Ответить
Яку відповідальність поніс Степанов за 140 тис. померлих?
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20.05.2021 13:42 Ответить
Не было таких. Потому и ответственности нет. Не выдумывайте.
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20.05.2021 14:58 Ответить
Тисячі людей померли від ковід-19,а зараз ви всі умиваєте руки і тікаєте від відповідальності,тому що наша медицина в задниці,в глибокій задниці.
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20.05.2021 13:51 Ответить
 
 