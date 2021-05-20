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Проект "Без цензуры": Зе-конференция 2021. Полный разбор! ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Полный разбор по горячим следам пресс-конференции президента Владимира Зеленского по случаю двухлетия пребывания в должности.
Большая пресс-конференция Зеленского, как и в прошлом году, проходит 20 мая — в годовщину его инаугурации, которая состоялась в этот день в 2019 году. О чем говорил и о чем молчал президент?
Топ комментарии
+24 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий20.05.2021 15:55
+13 Топ Ган
показать весь комментарий20.05.2021 18:24
+12 Gal
показать весь комментарий20.05.2021 15:34
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Я так і не почула, що країні нічого доброго не світить із Зеленським...сама здогадуюсь.
Эти два "профессійних журналіста" - два зелебобика, которые за него голосовали, потом разочаровались, а теперь опять воспрянули
я знаю - я не знаю,
я бачу - я не бачу,
я чухаю вуха зебилам!
Че Мертвечук процветал? ой, это же просто Порошенко не любят и задают вопрос такой нехороший
офигенно - так пусть в суд подаст если его зазря не любят и выдумывают все - онивсеврутииии
Не дуже приємно наштовхуватись на несприйняття в свою адресу.
Косоворотка вибісила..
Р.S. Завтра Лєнка одягне сарафан і кокошник, то ці персонажі теж будуть пояснювати, що це для сіверщини підходить.