Проект "Без цензуры": Зе-конференция 2021. Полный разбор! ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Полный разбор по горячим следам пресс-конференции президента Владимира Зеленского по случаю двухлетия пребывания в должности.

Большая пресс-конференция Зеленского, как и в прошлом году, проходит 20 мая — в годовщину его инаугурации, которая состоялась в этот день в 2019 году. О чем говорил и о чем молчал президент?