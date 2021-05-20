РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10708 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
12 823 28
Ахметов (2002) Зеленский (16498) налоги (3180) ТВ (1858) ископаемые (47) недра (24)

Зеленский обвинил телеканал Ахметова в манипуляциях: "Вы передаете мне информацию, я вам объяснил от кого. Не надо ничего передавать. Я взрослый человек". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил телеканал олигарха Рината Ахметова "Украина 24" в манипуляции фактами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста "Украина 24" Василий Голованова относительно борьбы власти с теневой экономикой и инициативы увеличения налогов, передает Цензор.НЕТ.

"Увеличение налогов. Вы продолжаете эту тему. Я знаю, что она была у вас в эфире. Я считаю, что лично вы манипулируете фактами, когда вы говорите "увеличение налогов" это не для украинцев увеличение и не для общества...

Я понимаю с какого вы канала и о чем вы говорите.

Действительно, в новом, мощном законе (я считаю, что это одна из самых важных налоговых реформ), есть увеличение налога на железную руду... Это именно то, о чем вы говорите. Не боюсь ли я, что соответствующие предприятия уйдут в тень. Считаю, что это абсолютно не честно. Железная руда принадлежит украинскому народу. Недра, в соответствии с Конституцией, принадлежат украинцам. И мне кажется, что нужно увеличивать налог. С умом, чтобы никто не уходил в тень.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СМИ опубликовали рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза

Мы четко понимаем, кто из предпринимателей сколько зарабатывает.

Если вы об этом законопроекте и об увеличении налогов. Мы точно понимаем, как сделать так, чтобы никто не пострадал, никто не закрывал бизнес. Но и дать возможность, когда у нас война, когда нам сложно, когда нечем платить пенсии людям, за счет государственных недр зарабатывать 200-300% мы не дадим.

Я, кстати знаю, где находится тень. Мы это фиксируем. Посмотрите на наши заправки. Цена на топливо и на дизель уже нормальная.

Относительно налогов не надо манипулировать. Украинцы – малый и средний бизнес, не будут платить больше налогов. Большой бизнес. Ему надо будет очевидно помогать людям, государству. Они помогаю государству. Государство поддерживает их.

Я слышал вашу программу. И слышал, как вы раскладываете все по деталях и ведёте к тому, чтобы люди, которые находятся по другую сторону телеэкрана понимали, что будет давление на малый, средний бизнес, что будет давление на людей, что люди будут платить больше налогов. Я вам сказал, это не правда. И у меня с вами сейчас серьезный разговор. Вы журналист. Вы имеете право говорить все что вы хотите, но вы сейчас передаете мне информацию, я вам объяснил от кого. Не надо мне ничего передавать. Я взрослый человек", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский

Канал "Украина 24" входит в медиа-холдинг "Медиа Группа Украина", которой владеет группа "Систем кэпитал менеджмент" бизнесмена Рината Ахметова.

Ранее стало известно, что правительство рассматривает изменения в законодательство, чтобы заставить олигархов платить больше налогов, одна из самых заметных инициатив увеличение ренты за добычу железной руды. Сейчас компании, которые добывают железную руду, с каждой тонны платят 11-12% от себестоимости продукта. База налогообложения формируется из непосредственных затрат на добычу руды и оплаты труда рабочих - примерно 20-30 долл на тоне. Если же Рада поддержит инициативу Минфина, уже с 1 июля 2021 года компании будут платить ренту не от себестоимости, а от той же рыночной цены. При этом будет применяться цена на руду с большим содержанием железа - 62%.

Предлагается установить следующую градацию размера рентной платы:

  • если цена меньше 65 долл за тонну - 0,1%;
  • если цена от 65 долл до 85 долл за тонну - 3%;
  • если цена от 85 долл до 120 долл за тонну - 8%;
  • если цена от 120 долл до 150 долл за тонну - 12%;
  • если цена от 150 долл до 180 долл за тонну - 14%;
  • если цена больше 180 долл за тонну - 16%.

"20 апреля стоимость одной тонны железной руды выросла на 3,82 долл - до 178,54 долл. То есть, если бы новые правила действовали уже сегодня, то применялась бы ставка в 14%. При этом фактически бюджет получил бы почти 25 долл с каждой тонны вместо 3-х долларов.

По оценкам инвесткомпании Concorde Capital, в 2020 году в Украине произвели 72 млн тонн железорудного сырья. Из них 46,2 млн тонн - идут на экспорт, свидетельствуют данные Укрметаллургпрома.

При этом, в Украине с десяток предприятий, которые занимаются добычей железной руды. Практически все они принадлежат олигархам. И наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов - более 50%.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Я не лох и мне 43 рочки Зеленский обвинил телеканал Ахметова в манипуляциях: "Вы передаете мне информацию, я вам объяснил от кого. Не надо ничего передавать. Я взрослый человек" - Цензор.НЕТ 5838
показать весь комментарий
20.05.2021 14:03
+11
- Ренат Леонидович, а можно я сделаю вид что осерчал на вас, так сказать в порядке деолигархизации? Стадо ждет.
- ну рискни.
показать весь комментарий
20.05.2021 14:13
+9
Гундосое удолбище, всплывшее благодаря поливанию говном всех остальных, очень обижается когда поливают его самого. Странно.
показать весь комментарий
20.05.2021 14:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я не лох и мне 43 рочки Зеленский обвинил телеканал Ахметова в манипуляциях: "Вы передаете мне информацию, я вам объяснил от кого. Не надо ничего передавать. Я взрослый человек" - Цензор.НЕТ 5838
показать весь комментарий
20.05.2021 14:03 Ответить
а еще он нормальный пассажир и взрослый человек
показать весь комментарий
20.05.2021 14:06 Ответить
и ровный пацан! Зеленский обвинил телеканал Ахметова в манипуляциях: "Вы передаете мне информацию, я вам объяснил от кого. Не надо ничего передавать. Я взрослый человек" - Цензор.НЕТ 8847
показать весь комментарий
20.05.2021 14:10 Ответить
Кривой. Кривой как дуля.
показать весь комментарий
20.05.2021 16:46 Ответить
печальбеда и не на чем подловить ЗЕ,а так старалось. Да?
показать весь комментарий
20.05.2021 14:16 Ответить
Правильно!
показать весь комментарий
20.05.2021 14:04 Ответить
Гундосое удолбище, всплывшее благодаря поливанию говном всех остальных, очень обижается когда поливают его самого. Странно.
показать весь комментарий
20.05.2021 14:05 Ответить
Царь осерчал?
И даже ахметовского Шмьігаля может погнать из премьеров? )
показать весь комментарий
20.05.2021 14:06 Ответить
- Ренат Леонидович, а можно я сделаю вид что осерчал на вас, так сказать в порядке деолигархизации? Стадо ждет.
- ну рискни.
показать весь комментарий
20.05.2021 14:13 Ответить
"Где этот мальчик?".
показать весь комментарий
20.05.2021 14:07 Ответить
Про "янелохимне43года" вже було, нє ??? Зеленський звинуватив телеканал Ахметова в маніпуляціях: "Ви передаєте мені інформацію, я вам пояснив від кого. Не треба нічого передавати. Я доросла людина" - Цензор.НЕТ 9233
показать весь комментарий
20.05.2021 14:22 Ответить
це ж було вже
показать весь комментарий
20.05.2021 23:27 Ответить
Плеать, да эта "цифирь" вообще курам на смех...
Нормальные рентные платежи с руды должны быть хотя бы в 2 раза выше по процентам!
И обязательно введение "индикативных цен" не только на руду но и на все остальное, что эти "МУРЧУНЫ" вывозят из Украины, иначе они столетиями будут вывозить по цене "меньше 65 долларов"...
показать весь комментарий
20.05.2021 14:42 Ответить
_Ощущающему себя взрослым просто не придёт в голову заявлять и доказывать кому-то "я взрослый". А это - ссыкля на побегушках путлера.
показать весь комментарий
20.05.2021 15:09 Ответить
0.1 проц ренты в бюджет, остальное рыжему дяде. справедливо.
показать весь комментарий
20.05.2021 17:25 Ответить
Если Зе сделает как сказал рейтингы вырастут. дарагой лианид ильич стал слишком дорогим. рынад махмудов никак не нажрется. Мало, все мало.
Если посадят беню - клянусь буду голосовать за зе и его команду.
показать весь комментарий
20.05.2021 21:19 Ответить
Вы так и не поняли,что не в Бене дело,а в системе и законах ,которые разрешают им это делать.Все богатые будут защищать свою прибыль,а государство должно защищать свои интересы,только свои и естественно народа Украины,согласно КУ.
показать весь комментарий
21.05.2021 08:53 Ответить
Вы так и не поняли, что Зе не будет так же относиться к тому, что входит в интересы своего кукловода.
показать весь комментарий
07.06.2021 04:58 Ответить
та шо мені ваша залізна руда ...
чому соняшникова олія вже 70 грн. за пляшку?
показать весь комментарий
20.05.2021 22:24 Ответить
це ринок землі готується запрацювати - далі буде гірше!
показать весь комментарий
21.05.2021 11:11 Ответить
ринок землі, який готується, це взагалі катастрофа для країни й народу.
показать весь комментарий
07.06.2021 05:02 Ответить
Не, ну тут я прямо горячо поддерживаю. Как бы тяжело ни было, но молодец.
показать весь комментарий
21.05.2021 06:37 Ответить
Ще й який! Дозволяє вивозити корисні копалини вважай за безцінь - за 0,1%
показать весь комментарий
21.05.2021 11:10 Ответить
Дивна шкала нарахування ренти - чим дешевше вивозиш ресурси з країни - тим менше сплачуєш податків?!?!
показать весь комментарий
21.05.2021 11:09 Ответить
 
 