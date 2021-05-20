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вор в законе (310) Нацполиция (15725)

Задержанные воры в законе Умка и Лаша Сван получили авторитет в преступном мире при поддержке топ-представителей российского криминалитета, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Ворам в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван инкриминируют установление и распространение преступного влияния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Национальная полиция Украины.

Задержанным вменяют статью 255-1 Уголовного кодекса Украины.

"Представители полиции задержали известных воров в законе Умку и Лашу Свана, которые являются самыми влиятельными на сегодняшний день в преступном мире. Задерживали их представители Департамента стратегических расследований Главного следственного упраления при поддержке прокуроров Офиса Генерального прокурора", - заявил Первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Евгений Коваль. 

Документирование их преступлений осуществлялось на протяжении года. Отмечается, что они оба получили автритет в уголовном мире при поддержке топ-представителей российского преступного мира.

Ранее о задержании данных воров в законе сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В распоряжении Цензор.НЕТ есть видео задержания преступник апо прозввищу Умка. Вся его квартира уставлена статуетками и игрушками белых медведей.

Читайте также: Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+6
План сам себя не выполнит. Палки надо собирать.
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20.05.2021 16:35
+3
Это их что по второму кругу уже сегодня задерживают? Задержаны "воры в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4712
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20.05.2021 16:34
+3
Не. Он в виде витрины там... лицом своим барыжит...
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20.05.2021 16:41
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Это их что по второму кругу уже сегодня задерживают? Задержаны "воры в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4712
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20.05.2021 16:34 Ответить
План сам себя не выполнит. Палки надо собирать.
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20.05.2021 16:35 Ответить
"Документирование их преступлений осуществлялось на протяжении года."

А не можно як Саакашвілі прийняти закон що садити можна лише за статус "вора в законі".
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20.05.2021 16:34 Ответить
Так сам Саакашвили и может ответить на этот вопрос. Он как раз за реформы типа отвечает.
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20.05.2021 16:38 Ответить
Не. Он в виде витрины там... лицом своим барыжит...
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20.05.2021 16:41 Ответить
Да то понятно. Но можно ж его потроллить такими вопросами Задержаны "воры в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1068
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20.05.2021 16:42 Ответить
Лучше санкции ввести, чтоб не обиделись. Типа они через пункты пропуска заезжают к нам. Без лишения свободы за стату они так и будут тут косяками шнырять. А они инфоповоды о санкциях строчить...
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20.05.2021 16:39 Ответить
и выразить озабоченность)
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20.05.2021 20:47 Ответить
А в зоне они будут ? или у них там будет курортная зона со своими кабинетами и слугами!!!!
Неужели в Америке тоже криминал имеет такой вес ,как в пос советском пространстве!!!
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20.05.2021 16:44 Ответить
можешь не сомневаться, если там окажутся, то именно курортная, с кабинетами и слугами, с блэкджеком и шлюхами
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20.05.2021 17:46 Ответить
Це тепер Сумской всією Україною рулювати буде ?
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20.05.2021 16:55 Ответить
Умка задержан, а Дурка сегодня давал пресс-конференцию Задержаны воры в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9400
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20.05.2021 17:19 Ответить
"Лаша Тумбай" Затримано "ворів у законі" на прізвиська "Умка" і "Лаша Сван", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4318
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20.05.2021 17:23 Ответить
А почему наручники не одели и подзатыльников не дали, как пацанам несовершеннолетним?
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20.05.2021 17:28 Ответить
Затримано "ворів у законі" на прізвиська "Умка" і "Лаша Сван", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 762
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20.05.2021 17:31 Ответить
А, ну если при поддержке российского криминалитета, то правильно задержали. Вот если бы при поддержке грузинского, то стоило бы подумать, а если авторитетов с Тернополя, то точно не виноваты.
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20.05.2021 20:01 Ответить
Знаете почему Умка!? А потому что он как медвежонок-Умка рукой нос прикрывал и его ни кто не видел, а тут не успел. ахахаха
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20.05.2021 22:37 Ответить
та кинуть нахххх в клетку белых мишков- подружатся, глядь...)))
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20.05.2021 22:45 Ответить
какой вор ви штооо) я лаваш делаль ринок )
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20.05.2021 23:59 Ответить
А причому кримінальні авторитети росії стали тут авторитетами? Що наша поліція в цьому їм допомогла?
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21.05.2021 09:51 Ответить
Якщо один олень назвав злодія вором, то не означає що тепер всюди слід так писати. У нас хліб називають хлібом, а не хлєбом
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21.05.2021 09:58 Ответить
Що тут дивного? "Воровський" світ співпадає із ореолом "Руського" світу.
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21.05.2021 10:17 Ответить
А ну лінгвісти та філологи - є таке слово в українській мові "вор"
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24.05.2021 20:24 Ответить
 
 