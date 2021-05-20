Зеленский на вопрос "Путин - убийца?": Ответ может стоить сотню жизней на Донбассе. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "Путин - убийца?" может стоить сотню жизней украинских воинов на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, после пресс-конференции журналист телеканала "Прямой" подошла к президенту и спросила: "Можете ли вы назвать Путина убийцей?"

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"Из-за вашего вопроса завтра сто людей могут убить на Донбассе. Что бы вы делали?" - ответил президент.

Напомним, в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что очень осторожно относится к характеристике президента РФ: "Для меня приоритет - закончить войну, а потом я скажу, что я о ком думаю".

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