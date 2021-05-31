С начала года о подозрении сообщили 5 ворам в законе, - начальник ДСР Нацполиции Марчук. ВИДЕО
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Более 70-ти человек получили подозрения за распространение и установление преступного воздействия.
Об этом заявил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Руслан Марчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт полиции.
По его словам, особое внимание в борьбе с организованной преступностью уделяют субъектам повышенного преступного влияния - ворам в законе.
"Только в этом году мы сообщили о подозрении уже пяти ворам в законе", - отметил Марчук.
Также более 70-ти человек с начала года получили подозрения за распространение и установление преступного воздействия. Выдвигать подобные подозрения стало можно только после внесения изменений в Уголовный кодекс.
"Например, вчера, 19 мая, оперативники управления стратегических расследований в Полтавской области совместно с коллегами-правоохранителями задержали "положенца" от вора в законе на Полтавщине. Он координировал деятельность преступных группировок региона, распространял преступное влияние. Во время конфликтной ситуации организовал заказное убийство одного из своих оппонентов", - сообщили в ДСР.
Задержание "положенца" на Полтавщине
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