С начала года о подозрении сообщили 5 ворам в законе, - начальник ДСР Нацполиции Марчук. ВИДЕО

Более 70-ти человек получили подозрения за распространение и установление преступного воздействия.

Об этом заявил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Руслан Марчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт полиции.

По его словам, особое внимание в борьбе с организованной преступностью уделяют субъектам повышенного преступного влияния - ворам в законе.

"Только в этом году мы сообщили о подозрении уже пяти ворам в законе", - отметил Марчук.

Также более 70-ти человек с начала года получили подозрения за распространение и установление преступного воздействия. Выдвигать подобные подозрения стало можно только после внесения изменений в Уголовный кодекс.

"Например, вчера, 19 мая, оперативники управления стратегических расследований в Полтавской области совместно с коллегами-правоохранителями задержали "положенца" от вора в законе на Полтавщине. Он координировал деятельность преступных группировок региона, распространял преступное влияние. Во время конфликтной ситуации организовал заказное убийство одного из своих оппонентов", - сообщили в ДСР.

Задержание "положенца" на Полтавщине