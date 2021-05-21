"Вы готовы отчитываться о встречах с Коломойским, Ахметовым, Пинчуком?" - "Имейте совесть! У вас нет права меня снимать", - помощник Зеленского Шефир ушел от вопроса о контактах с олигархами. ВИДЕО

Помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир отказался отвечать на вопрос журналиста о том, будет ли он отчитываться о своих встречах с олигархами после принятия соответствующего законопроекта.

Соответствующее видео разместил на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вот видео нашего общения с первым помощником президента Зеленского Сергеем Шефиром", - далее он публикует начало их диалога:

- У вас есть разрешение меня снимать? Уберите, пожалуйста, камеру. Вы имеете права меня снимать?

- Конечно (имею. - Ред.), вы - публичная личность.

- Нет, я не публичная личность.

- Как это?

- Так, почитайте НАЗК.

- Вы первый помощник президента?

- Да, но я внештатный работник. Я являюсь генеральным продюсером "Студии" Квартал-95 ". И являюсь внештатным первым помощником президента.

- А здесь вы что делаете? Вы здесь с президентом по государственным делам, да?

- Да.

- Вот мы вас и снимаем, так как имеем право".

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"После того как президент в ответ на мой вопрос сообщил, что после принятия закона о деолигархизации Шефир и другие будут отчитываться о встрече с олигархами и объяснять причины, я решил подойти к Шефиру в конце пресс-концеренции (ведь он, Ермак и Тимошенко почти всю конференцию стояли в поле зрения президента) и сразу задать вопрос: готов ли Шефир отчитываться о своих встречах с Ахметовым, Коломойским, Пинчуком и другими. Ведь именно Шефир еще вчера руководил "Кварталом-95, а уже сегодня ездит на Майбахе Ахметова", - подчеркивает журналист.

"Закончилось наше общение обвинением Шефира в сторону моей совести. И запретом снимать первого помощника президента", - подытожил он.