"Вы готовы отчитываться о встречах с Коломойским, Ахметовым, Пинчуком?" - "Имейте совесть! У вас нет права меня снимать", - помощник Зеленского Шефир ушел от вопроса о контактах с олигархами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир отказался отвечать на вопрос журналиста о том, будет ли он отчитываться о своих встречах с олигархами после принятия соответствующего законопроекта.
Соответствующее видео разместил на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот видео нашего общения с первым помощником президента Зеленского Сергеем Шефиром", - далее он публикует начало их диалога:
- У вас есть разрешение меня снимать? Уберите, пожалуйста, камеру. Вы имеете права меня снимать?
- Конечно (имею. - Ред.), вы - публичная личность.
- Нет, я не публичная личность.
- Как это?
- Так, почитайте НАЗК.
- Вы первый помощник президента?
- Да, но я внештатный работник. Я являюсь генеральным продюсером "Студии" Квартал-95 ". И являюсь внештатным первым помощником президента.
- А здесь вы что делаете? Вы здесь с президентом по государственным делам, да?
- Да.
- Вот мы вас и снимаем, так как имеем право".
"После того как президент в ответ на мой вопрос сообщил, что после принятия закона о деолигархизации Шефир и другие будут отчитываться о встрече с олигархами и объяснять причины, я решил подойти к Шефиру в конце пресс-концеренции (ведь он, Ермак и Тимошенко почти всю конференцию стояли в поле зрения президента) и сразу задать вопрос: готов ли Шефир отчитываться о своих встречах с Ахметовым, Коломойским, Пинчуком и другими. Ведь именно Шефир еще вчера руководил "Кварталом-95, а уже сегодня ездит на Майбахе Ахметова", - подчеркивает журналист.
"Закончилось наше общение обвинением Шефира в сторону моей совести. И запретом снимать первого помощника президента", - подытожил он.
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1) Зе артиста привели до влади олігархи,
2) Зе владу підтримують олігархи,
3) Зе владу фінансують олігархи,
4) Зе влада обслуговує олігархів,
5) Зе влада допомагає олігархам дограбовувати Україну.
СМОТРІТЄ І ДАЛЬЩЄ КВАРТАЛ І Г + Г
Своей истерикой, этот козел только показал, что вопрос попал в самую говядину.
ми тоже был свой внутринний кодекс чести и порой они друг друга попрекали совестью....