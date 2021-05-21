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Новости Видео Политика Украины
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Ахметов (2002) Коломойский (1762) олигарх (1016) Пинчук (294) Ткач Михаил (116) Шефир_Сергей (117)

"Вы готовы отчитываться о встречах с Коломойским, Ахметовым, Пинчуком?" - "Имейте совесть! У вас нет права меня снимать", - помощник Зеленского Шефир ушел от вопроса о контактах с олигархами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир отказался отвечать на вопрос журналиста о том, будет ли он отчитываться о своих встречах с олигархами после принятия соответствующего законопроекта.

Соответствующее видео разместил на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот видео нашего общения с первым помощником президента Зеленского Сергеем Шефиром", - далее он публикует начало их диалога:

- У вас есть разрешение меня снимать? Уберите, пожалуйста, камеру. Вы имеете права меня снимать?

- Конечно (имею. - Ред.), вы - публичная личность.

- Нет, я не публичная личность.

- Как это?

- Так, почитайте НАЗК.

- Вы первый помощник президента?

- Да, но я внештатный работник. Я являюсь генеральным продюсером "Студии" Квартал-95 ". И являюсь внештатным первым помощником президента.

- А здесь вы что делаете? Вы здесь с президентом по государственным делам, да?

- Да.

- Вот мы вас и снимаем, так как имеем право".

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"После того как президент в ответ на мой вопрос сообщил, что после принятия закона о деолигархизации Шефир и другие будут отчитываться о встрече с олигархами и объяснять причины, я решил подойти к Шефиру в конце пресс-концеренции (ведь он, Ермак и Тимошенко почти всю конференцию стояли в поле зрения президента) и сразу задать вопрос: готов ли Шефир отчитываться о своих встречах с Ахметовым, Коломойским, Пинчуком и другими. Ведь именно Шефир еще вчера руководил "Кварталом-95, а уже сегодня ездит на Майбахе Ахметова", - подчеркивает журналист.

"Закончилось наше общение обвинением Шефира в сторону моей совести. И запретом снимать первого помощника президента", - подытожил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+59
"Вы готовы отчитываться о встречах с Коломойским, Ахметовым, Пинчуком?" - "Имейте совесть! У вас нет права меня снимать", - помощник Зеленского Шефир ушел от вопроса о контактах с олигархами - Цензор.НЕТ 3305
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21.05.2021 09:04
+55
Тобто президент за допомогою підкилимного Шефіра контактує непублічно з олігархами.
І ми маємо заплющувати на це очі ???
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21.05.2021 09:06
+52
"Вы готовы отчитываться о встречах с Коломойским, Ахметовым, Пинчуком?" - "Имейте совесть! У вас нет права меня снимать", - помощник Зеленского Шефир ушел от вопроса о контактах с олигархами - Цензор.НЕТ 2174
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21.05.2021 09:06
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Олігархи України і Зе квартал:

1) Зе артиста привели до влади олігархи,
2) Зе владу підтримують олігархи,
3) Зе владу фінансують олігархи,
4) Зе влада обслуговує олігархів,
5) Зе влада допомагає олігархам дограбовувати Україну.

СМОТРІТЄ І ДАЛЬЩЄ КВАРТАЛ І Г + Г "Ви готові звітувати про зустрічі з Коломойським, Ахметовим, Пінчуком?" - "Майте совість! У вас немає права мене знімати", - помічник Зеленського Шефір не захотів говорити про контакти з олігархами - Цензор.НЕТ 4374
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21.05.2021 22:28 Ответить
Ну в общем, оно не ушло от вопроса.
Своей истерикой, этот козел только показал, что вопрос попал в самую говядину.
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21.05.2021 23:54 Ответить
и эта мишпуха взывает к совести ??? думаю у немцев которые уничтожали евреев миллиона-
ми тоже был свой внутринний кодекс чести и порой они друг друга попрекали совестью....
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22.05.2021 04:16 Ответить
типове бидло!!!
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22.05.2021 16:16 Ответить
Журналісту респект. Супер, молодчинка, загнав "придуроса" 95 кварталу в глухий кут. "Ви готові звітувати про зустрічі з Коломойським, Ахметовим, Пінчуком?" - "Майте совість! У вас немає права мене знімати", - помічник Зеленського Шефір не захотів говорити про контакти з олігархами - Цензор.НЕТ 7497
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22.05.2021 16:41 Ответить
Гопникам неприємно,що всі знають ,що вони брешуть-напьорсточники:злодій взиває до СОВІСТІ!!!!!
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24.09.2021 20:02 Ответить
брехливі напьорсточники хочуть в НАТО!
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24.09.2021 20:03 Ответить
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