РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13759 посетителей онлайн
Новости Видео Происшествия
8 838 38
Киев (24529) прокуратура (4863) флаг (894)

Уведомлен о подозрении мужчина, сорвавший флаг Украины у админздания в Киеве, - прокуратура. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева уведомлен о подозрении мужчина по факту совершения публичного надругательства над Государственным Флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Подчеркивается, что инцидент произошел вечером 19 мая у административного здания Дирекции молодежного павильона "Киевская роза" Центрального парка культуры и отдыха г. Киева на ул. М. Грушевского, на фасаде которой был закреплен флагшток с Государственным Флагом Украины.

"Уроженец города Херсон, выражая демонстративное пренебрежение к государственному символу Украины и с целью унижения тех ценностей, к которым другие члены общества относятся с уважением, схватился за край ткани государственного флага Украины и повис на нем, таким образом, что ткань флага была значительно повреждена и была разорвана пополам, а флагшток сломан", - говорится в сообщении.

Полиция идентифицировала злоумышленника.

"В настоящее время мужчина уведомлен о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Читайте также: Мужчина вытер руки флагом Украины на Виннитчине, - Нацполиция

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+35
Ватарылые понимают только в рыло...
показать весь комментарий
21.05.2021 09:38
+26
К сожалению тройки будут расстрелливать атошников которые поссали на эмблему квартал 95
показать весь комментарий
21.05.2021 09:38
+25
100% электорат ЗЕли.....к бабке не ходи...
показать весь комментарий
21.05.2021 09:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
касаваротка начала работать
показать весь комментарий
21.05.2021 09:43 Ответить
Вот жеж мудак... Вот почему бы не ввести для таких расстрельные тройки?
показать весь комментарий
21.05.2021 09:35 Ответить
К сожалению тройки будут расстрелливать атошников которые поссали на эмблему квартал 95
показать весь комментарий
21.05.2021 09:38 Ответить
если будут сцать на 95 кв , они быстро утонут
показать весь комментарий
21.05.2021 09:41 Ответить
Лишение свободы на срок до трех лет !!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
21.05.2021 09:37 Ответить
Ватарылые понимают только в рыло...
показать весь комментарий
21.05.2021 09:38 Ответить
Искала ж. приключений... Нашла!
показать весь комментарий
21.05.2021 09:38 Ответить
100% электорат ЗЕли.....к бабке не ходи...
показать весь комментарий
21.05.2021 09:39 Ответить
100% ты ****** ... даже к бабке не ходи ))
показать весь комментарий
21.05.2021 10:23 Ответить
это мог зделать и зеленский, и не будет удивлением
показать весь комментарий
21.05.2021 09:39 Ответить
И кто бы сомневался, что он приехал из ватопедного ХЕРсона.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:40 Ответить
Я за то , что бы таких садить минимум на 3 года , лишать гражданства и депортировать в рудную гавань в Белое море
показать весь комментарий
21.05.2021 09:43 Ответить
Імя і прізвище мудака в студію.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:44 Ответить
Только лишение гражданства и депортация с Украины , спасёт Украину от таких дол ба ... !
показать весь комментарий
21.05.2021 09:45 Ответить
Не нужно расстреливать, не нужно три года - год тюрьмы и обязательно показать по всем ТВ и в Ин-те, глядишь, и часть дебилов охолола бы, внаглую так себя вести.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:48 Ответить
Да, и ещё - здесь в Германии для проштрафившихся водителей есть Idiotentest - так вот, заставить сдать экзамен на украинский язык, гимн, знание украинской государственной символики и законы, касающиеся их.
Мне важно, будет ли это у них вызывать отрыжку - пусть жуют не сплевывая.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:52 Ответить
Мне важно = не важно (хотя мне таки важно!
показать весь комментарий
21.05.2021 09:53 Ответить
Привселюдно відшмагати батагом, щоб м'ясо було видно... Тоді "любители рюзкого мира" та інші совкодрочери декілька разів подумають - чіпати прапор чи ні.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:56 Ответить
Публічні вибачення на колінах тепер треба. Як звати цього дебіла?
показать весь комментарий
21.05.2021 09:57 Ответить
Вибачення його не переробить. Тільки депортація в рідні *****.
показать весь комментарий
21.05.2021 10:24 Ответить
Скрывают причины такого поступка?
показать весь комментарий
21.05.2021 10:29 Ответить
какие там причины?обычный долб ***
показать весь комментарий
21.05.2021 13:55 Ответить
Їх в Україні мільйони. Вони будуть зустрічати бурятські танки з квітами.
показать весь комментарий
21.05.2021 10:35 Ответить
То на Донбасі їх зустрічали квітами , а в інших містах , впевнений на 100%, будуть стріляти !
показать весь комментарий
21.05.2021 11:14 Ответить
Не хочется тебя расстраивать, но Запорожья, Херсоны и Харьковы по уровню патриотизма и интеллектуальному развитию не далеко ушли от даунбаса.
показать весь комментарий
21.05.2021 11:24 Ответить
Це легко виправити. Зробити як на москаляндії - там перед тими хто проти політики партії сильно не розшаркуються. Тільки на)(.й нам потрібні такі "патріоти"? Людина не ховаючись заявила про свої наміри, і понесе за скоєне покарання. Це напевно краще, аніж ми б про це дізналися десь коло "курортного міста Джанкой", час звільнення АРК.
показать весь комментарий
21.05.2021 13:36 Ответить
Впаяти трьошку, а судове засідання транслювати і прокацапське бидло заповзе під плінтус по всій Україні.
показать весь комментарий
21.05.2021 10:40 Ответить
лишение свободы до 3 лет, самое гуманное, что можно применить к этому мацковскому передасту.Отправить
показать весь комментарий
21.05.2021 10:44 Ответить
це скоріш за все перевірка ФСБ на лояльність когось з новеньких
показать весь комментарий
21.05.2021 10:53 Ответить
К черту европейские практики - они рассчитаны на отношения еще 19-го века.
используем Римское право - основу нашей правовой системы. Чувака принять и полностью удовлетворить его культурно-политические требования посредством высылки в ОРДЛО его и всей его семьи. Кто из семьи откажется - оставить никак не вмешиваясь в их личную жизнь, за исключением публичного отречения от действий родственничка с размещением речи в сети.
А чувака в ОРДЛО без всяких компромиссов и переговоров.
показать весь комментарий
21.05.2021 11:03 Ответить
Руки тварюці повідривати за таке нахабне знущання над символом Украіни !
Наші бійці в бій ідуть з прапором краіни , а бидло ватне рве його , слів бракує .....
показать весь комментарий
21.05.2021 11:10 Ответить
який штраф такого по закону війни в расход пускати потрібно чи тюрьма років на 15 але наша влада проросійська звільнить йог я думаю
показать весь комментарий
21.05.2021 11:58 Ответить
Арестовать говнюка и заставить оплатить 10 флагов и мести улицы полгода
показать весь комментарий
21.05.2021 12:15 Ответить
Согласитесь, народ, если в Украине такое возможно значит она этого заслуживает.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:32 Ответить
Дебильное пояснение... так можно оправдать любое преступление в любой стране!!!! Похоже на размышления ватника!!!!
показать весь комментарий
21.05.2021 12:44 Ответить
Пояснить, а не оправдать, улови разницу. Знаешь почему такое возможно в Украине? Потому что каждый раз когда подобное происходит Украина просто утирается.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:50 Ответить
3 года быдлу. Как ясно видно на камерах он специально подошел сорвать флаг Украины. НИКАОГО штрафа быдлу - срок. Пусть сидит все 3 года
показать весь комментарий
21.05.2021 15:16 Ответить
 
 