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вышиванка (116) Харьков (6510) День вышиванки (16)

"Ходят и занимаются х#йней. Просто смешно": В Харькове девушка назвала участников парада вышиванок "необразованными людьми". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Девушка в Харькове во время городских празднований Дня вышиванки назвала участников шествия "необразованными людьми" и посоветовала им тратить время на книги и восстановление экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Парень с микрофоном подошел к двум и спросил, как те относятся к параду вышиванок.

"Это просто отвратительно. Я просто хорошо знаю историю этой страны, и знаю о том, что лозунг "Слава Украине – Героям Слава" – это нацистские лозунги", - сказала одна из девушек.

Она добавила, что "вместо того, чтобы пойти работать и как-то восстанавливать экономику страны, они (имея в виду тех, кто принял участие в празднованиях. - Ред.) ходят и занимаются х#йней. Это просто смешно".

Ее спросили: "Так вы считаете этот парад – парадом быдла?".

Девушка ответила: "частично – да. Это действительно необразованные люди, которым нечего делать".

Читайте: В ОП назвали критику вышиванки Зеленского "ложью и немотивированным злобным хейтом": "Они сшиты на основе украинских традиций кроя"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+129
Кого тут интересует мнение проституток, о параде вышиванок?
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21.05.2021 12:47
+87
Самиця косоворота.
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21.05.2021 12:46
+79
Я так понимаю, что эта тёлка, как раз работает. Или в дороге на работу. Вот интересно, почём за 1 час? Гривен 300? А без табу? "Ходят и занимаются х#йней. Просто смешно": В Харькове девушка назвала участников парада вышиванок "необразованными людьми" - Цензор.НЕТ 8666
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21.05.2021 12:47
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Страница 4 из 4
пара палок от деда ей привычнее...
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25.05.2021 20:34 Ответить
Та видно чим вона гроші заробляє,посмоктує нормально так..
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21.05.2021 22:42 Ответить
Стоп!!!
С девками все ясно. А что это за татуированная подделка под Х-йла, косит под журналиста и девкам вопросы задает на камеру?
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21.05.2021 23:06 Ответить
Надеюсь,эту манду скоро найдут.
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21.05.2021 23:07 Ответить
По ее ***** очень видно-книг прочитала немеряно и саморазвивалась аж до мягкого шанкра.
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21.05.2021 23:11 Ответить
Завтра знову будем свідками того,що не так зрозуміли,що не те мала на увазі і взагалі в неї повна шафа вишиванок!!!!! "Ходят и занимаются х#йней. Просто смешно": У Харкові дівчина назвала учасників параду вишиванок "неосвіченими людьми" - Цензор.НЕТ 7575 І це все буде до тих пір,поки кожного такого ІДІОТА не посилати відразу на ПЕРЕДОК,наприклад в Пески!! Відразу всі почнуть вживати українську мову і бути палкими патріотами ДЕРЖАВИ!!!!!!
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21.05.2021 23:11 Ответить
наволочь, на колени !
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22.05.2021 01:49 Ответить
Не хаватаен надписи
Woodman Casting
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22.05.2021 07:50 Ответить
Дамбас до 14 года слово в слово. Харьков теперь новий данецк.
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22.05.2021 00:13 Ответить
Недорогое сосалище стало стало сосать за еду и колготки.
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22.05.2021 00:16 Ответить
Ну так не даром родом с села Ртищевка
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22.05.2021 11:38 Ответить
"Так вы считаете этот парад - парадом быдла?"

а что с этим пид@ром который-подстрекателем который задал наводящий вопрос?его вые-али или он продолжает "работать"?
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22.05.2021 00:56 Ответить
мож у них была предварительная беседа, на которую он таким образом и ссылается. Ему еще и могарь причитается - предал ватницу широкой огласке.
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22.05.2021 02:01 Ответить
честно говоря нах этот хайп ватный не нужен -ну что ей за это было показательное наказание чтоб другим не повадно было?нет просто очередное глумление над святынями Украины и-просто как ватная акция -типа плюнь в Украину и передай другому
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22.05.2021 02:22 Ответить
Да, не скажите, если сволочь заелозила на задних лапках на камеру, в своих извинениях. Дык, это еще не было камеры с пристрастием, в назидание, мол, " передай другому".
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22.05.2021 02:30 Ответить
да они эти животины знают что максимум извинятся придётся и всё!Зато хайпанут перед тем на всю страну вот и хер забивают на всякие там никчемные последствия-вот почему нужно как в случае с чмулевой и паращенко срок давать по статье -там полгода и тогда эти отбросы ватные быстро изчезнут
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22.05.2021 03:19 Ответить
я сам опупеваю, почему до сих пор полиция так инфантильно себя ведет.
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22.05.2021 04:08 Ответить
демократія, сер ... тіпа ...
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22.05.2021 10:40 Ответить
Слава Украине! Героям Слава! - традиция бандеровского приветствия . Бандеровцы воевали против советов, против Гитлера и их холуев, на кшталт Мельника, Боровца... Объясните это дыбилке, когда она будет извиняться на камеру, бо при чем тут нацизм. ЗЫ... кремль не тронул мельника, сотрудничавшего с нацистами. Он дожил до глубокой старости. Бандеру, боровшегося с коммуно-фашистами кремлядь физически устранила.
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22.05.2021 01:48 Ответить
А я вот о чем думаю.... Если у парня был микрофон - значит он не только к этим "образованным" темниками рашТВ тёлкам подходил, и к другим разным людям...Почему Цензор решил тиражнуть именно это мнение на своих страницах? Или , хотя бы, где альтернативное мнение для состязательности сторон ?
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22.05.2021 02:12 Ответить
Спросите у парня, который выложил именно это интервью.
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22.05.2021 02:33 Ответить
Выложил на Цензор ? Этого парня зовут Юрий Бутусов ? Любые парни могут что угодно выкладывать с своих социалках...Мой вопрос именно к Цензору почему именно это мнение он решил поддержать публикацией на своём сайте ? а к парню у меня вопросов нет..КАк и к Харькову .. с его проспектом Жукова...
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22.05.2021 02:47 Ответить
Тыць та й розвиднiлось... Выложил в тырнет тот , кто снял на камеру. Пану Бутусову вы ничего не пришьете , окромя того, шо пан сделал в назидание для тупней ссылку на то видео. А новости - это русская рулетка - набор случайных событий. А на тенденциозные вопросы ваты с их проспектом Жукова я бы сам не реагировал , окромя как с позиций буквы закона, согласно Конституции.
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22.05.2021 04:16 Ответить
Ждем видео с извинениями от этой дуры. Желательно чтоб она была в вышиванке
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22.05.2021 04:55 Ответить
и так же само, как и было первое видео - без бюстгальтера, с голыми сиськами под вышиванкой! Дабы привлекало подобных к правильным мыслям! Что таких и слушать не нужно - а нужно - физически "воспитывать"!
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22.05.2021 05:25 Ответить
Ну ... Сіськи теж потрібні. Вчасно і до місця. "Ходят и занимаются х#йней. Просто смешно": У Харкові дівчина назвала учасників параду вишиванок "неосвіченими людьми" - Цензор.НЕТ 1980
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22.05.2021 10:43 Ответить
22.05.2021 00:05
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22.05.2021 07:45 Ответить
уже выложила.
нЕчего прикрывать вышиванкой убожество этого существа
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22.05.2021 10:08 Ответить
Самокритично баба
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22.05.2021 06:53 Ответить
Навіщо проституткам вишиванки і сорочки, їм краще без сорочок і без мізків, аби губи намальовані.
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22.05.2021 06:59 Ответить
Усе повинно бути в міру і вчасно. У нас ******* суспільство. З усима проявами суспільного буття.
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22.05.2021 10:46 Ответить
Как она там юля отдых или как там😁😁😁
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22.05.2021 08:58 Ответить
Блины с лопаты у зверья другое дело.
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22.05.2021 09:45 Ответить
Вот бы украинцы так самоотверженно боролись за экономику или промышленность как за вышиванку.
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22.05.2021 09:57 Ответить
я так понимаю эта "образованная" плоскодонка развивает экономику страны и платит налоги с работы на окружной
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22.05.2021 10:20 Ответить
Не припомню чтобы при Порошенко какая-нибудь кокошница поливала грязью национальные традиции Украины.
Думай-ТЕ...
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22.05.2021 10:27 Ответить
Это такая ....... ! Она считает себя образованной !?? Если не вынимает изо рта .....так уже можно мнением делиться ? Ну ,и паспорт у этой .....надо посмотреть,насколько она харьковчанка.
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22.05.2021 10:31 Ответить
"Ходят и занимаются х#йней. Просто смешно": У Харкові дівчина назвала учасників параду вишиванок "неосвіченими людьми" - Цензор.НЕТ 1203.
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22.05.2021 10:34 Ответить
Заметили, уже не в первый раз такая хрень в стиле "пи*данула - извинилась". Мож русня подобную хрень оплачивает?
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22.05.2021 11:11 Ответить
Точняк!
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25.05.2021 20:38 Ответить
///карма не заставила себя долго ждать !!!
Харьковчанка Евгения Бабкова, уже опубликовала видео со своими извинениями, а также заявила, что из-за этого инцидента ее выгнали с работы.
Видео с ее извинениями разошлось по сети и в частности, опубликовано в местном Telegram-канале - https://t.me/kharkiv_1654/16867
"В сеть попало видео, где я очень громко высказывалась по поводу парада в честь Дня вышиванок. Я действительно слишком резко высказалась. Я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей оскорбила, у меня очень неприятно, что я вызвала такие эмоции", - сказала она.

Бабкова также заверяет, что "сполна поплатилась за свои действия". Девушка утверждает, что ее уволили с работы.
"Я получила большую дозировку хейта, я получила большую дозировку угнетений. Я обещаю, что такого больше не повторится, я ценю культуру нашей стран и еще раз приношу свои искренние извинения", - сказала Бабкова.( "Ходят и занимаются х#йней. Просто смешно": У Харкові дівчина назвала учасників параду вишиванок "неосвіченими людьми" - Цензор.НЕТ 7064
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22.05.2021 11:18 Ответить
"Ходят и занимаются х#йней. Просто смешно": У Харкові дівчина назвала учасників параду вишиванок "неосвіченими людьми" - Цензор.НЕТ 4358

Других проблем нет? Вопросы детальных разновидностей "вишиванок" и "косовороток" у нас очень "важны". Это наверное один из "наиважнейших" вопросов для страны!
О "косоворотной" ЗЕ-вышиванке
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22.05.2021 11:59 Ответить
понимаешь, то что президент работает на врага и маякует ему - "я твой верный холуй" - это важный вопрос для людей.

понимаешь, для нормальных людей "страна" - это прежде всего люди, а не заводы Пинчука , Коломойского или прочей срани, тем более прибыль они выводят в офшоры.

Так что подумай по свободе - а кто ты, если тебе пофиг люди и важно чтобы доходы олигархов не падали.
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22.05.2021 20:18 Ответить
Вот на куя этот бред постить?!! Цензор может еще парни будут к мараматическим бабкам возле подъездов подходить?
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22.05.2021 13:05 Ответить
Миротворець гарно впливає на свідомість.

UPD: Харків'янку, яка образила патріотів у вишиванках, звільнили з роботи.

Як все швидко змінюється ....)
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22.05.2021 17:02 Ответить
У Харкові?!! "Ходят и занимаются х#йней. Просто смешно": У Харкові дівчина назвала учасників параду вишиванок "неосвіченими людьми" - Цензор.НЕТ 8506
Дуже приємна новина.
Дякую за гарний пост.
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22.05.2021 20:20 Ответить
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