"Ходят и занимаются х#йней. Просто смешно": В Харькове девушка назвала участников парада вышиванок "необразованными людьми". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Девушка в Харькове во время городских празднований Дня вышиванки назвала участников шествия "необразованными людьми" и посоветовала им тратить время на книги и восстановление экономики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Парень с микрофоном подошел к двум и спросил, как те относятся к параду вышиванок.
"Это просто отвратительно. Я просто хорошо знаю историю этой страны, и знаю о том, что лозунг "Слава Украине – Героям Слава" – это нацистские лозунги", - сказала одна из девушек.
Она добавила, что "вместо того, чтобы пойти работать и как-то восстанавливать экономику страны, они (имея в виду тех, кто принял участие в празднованиях. - Ред.) ходят и занимаются х#йней. Это просто смешно".
Ее спросили: "Так вы считаете этот парад – парадом быдла?".
Девушка ответила: "частично – да. Это действительно необразованные люди, которым нечего делать".
Пожалуйста, подождите...
С девками все ясно. А что это за татуированная подделка под Х-йла, косит под журналиста и девкам вопросы задает на камеру?
"Харьковчанку, оскорбившую патриотов в вышиванках, уволили с работы: видео с извинениями"
Woodman Casting
а что с этим пид@ром который-подстрекателем который задал наводящий вопрос?его вые-али или он продолжает "работать"?
нЕчего прикрывать вышиванкой убожество этого существа
Думай-ТЕ...
Харьковчанка Евгения Бабкова, уже опубликовала видео со своими извинениями, а также заявила, что из-за этого инцидента ее выгнали с работы.
Видео с ее извинениями разошлось по сети и в частности, опубликовано в местном Telegram-канале - https://t.me/kharkiv_1654/16867
"В сеть попало видео, где я очень громко высказывалась по поводу парада в честь Дня вышиванок. Я действительно слишком резко высказалась. Я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей оскорбила, у меня очень неприятно, что я вызвала такие эмоции", - сказала она.
Бабкова также заверяет, что "сполна поплатилась за свои действия". Девушка утверждает, что ее уволили с работы.
"Я получила большую дозировку хейта, я получила большую дозировку угнетений. Я обещаю, что такого больше не повторится, я ценю культуру нашей стран и еще раз приношу свои искренние извинения", - сказала Бабкова.(
Других проблем нет? Вопросы детальных разновидностей "вишиванок" и "косовороток" у нас очень "важны". Это наверное один из "наиважнейших" вопросов для страны!
О "косоворотной" ЗЕ-вышиванке
понимаешь, для нормальных людей "страна" - это прежде всего люди, а не заводы Пинчука , Коломойского или прочей срани, тем более прибыль они выводят в офшоры.
Так что подумай по свободе - а кто ты, если тебе пофиг люди и важно чтобы доходы олигархов не падали.
UPD: Харків'янку, яка образила патріотів у вишиванках, звільнили з роботи.
Як все швидко змінюється ....)
Дуже приємна новина.
Дякую за гарний пост.