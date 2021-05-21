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Кто-то анонимно перевел недостающую сумму, - активист Евромайдана Свичинский собрал $2 миллиона на лечение сына. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Активисту Евромайдана, лидеру Одесской самообороны Виталию Свичинскому удалось собрать средства для спасения его четырехмесячного сына Дмитрия.

Об этом сообщил член совета директоров волонтерской организации "Вместе для Украины" Алексей Прокопенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За два месяца удалось собрать 2 миллиона долларов. Нереальная сумма! - сказал он. - Но возможна, если тысячи людей из разных уголков Украины и мира объединяются, чтобы спасти жизнь ребенку".

По его словам, удалось не только собрать средства, но и запустить "огромную информационную волну", дать старт движению #ЖиттяСМАйликів, направленную на спасение детей со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Сейчас семья Свичинского занимается оформлением визы в США, после ее получения прибудет в город Сан-Антонио в штате Техас, где Дмитрию сделают спасательную инъекцию, объяснил Прокопенко.

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"Кто-то анонимно перевел на наш счет сумму, которой не хватало, и превратил наш слоган на" Дима, мы успели ". Мы закрываем сбор", - отметил в ролике отец ребенка.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+21
Я не собираюсь ничего у Пети спрашивать. Но я точно знаю, что доплатил бабки именно он. Кто-то анонимно перевел недостающую сумму, - активист Евромайдана Свичинский собрал $2 миллиона на лечение сына - Цензор.НЕТ 1191
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21.05.2021 13:06
+20
Утри нос барыгам...создай свое аналогичное лекарство за 2 доллара...
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21.05.2021 12:55
+13
Якщо Петро не підняв медицину, то що тоді нищить Вава?
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21.05.2021 13:10
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Я только узнал, что Виталий - лидер Одесской самообороны. Почему Сергей Стерненко ни разу, ни в одном из своих видео не затронул эту тему? Или я пропустил?
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21.05.2021 14:08 Ответить
Никакой он не лидер Одесской самообороны, рядом не стоял, обыкновенный приспособленец. При Пете был главой РДА в Одесской области. За время председательствования развалил медицину в этом районе. При теперешней власти
был зам. председателя Одесской ОДА - был уволен т.к. сорвал выплаты медикам.
В Одессе двое деток болеют этой страшной болезнью, одесситы помогали и Еве и
Диме, проводили благотворительные распродажи, собирали деньги и не делили
детей на лучших и худших. А вот дешевый чинуша В. Свечинский призывал и требовал
собирать деньги только для своего сына, что для него какая-то девочка Ева.
Короче - это еще тот (ондон.
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21.05.2021 15:37 Ответить
Тогда понятно 😒
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21.05.2021 15:54 Ответить
Гроші треба в нього відібрати? Патамуша пріспасаблєнєц?
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21.05.2021 19:31 Ответить
Отбери.
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21.05.2021 20:42 Ответить
......... когда БЛАГОтравительность- не пиар, а от души.......
Спасибо доброму человеку и всем тем, кто приобщился к этому делу....
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21.05.2021 14:33 Ответить
2 млн за инъекцию?
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22.05.2021 03:53 Ответить
Зворушливо.
Нехай дитинка одужає !
Добра всім небайдужим.
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22.05.2021 07:16 Ответить
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