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Зеленский (16511) пресс-конференция (313) Путин (29851) Данилюк-Ярмолаева (356)

Проект "Без цензуры": Что не сказал Зеленский на пресс-конференции-2021? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Не про вышиванку/косоворотку, а о действительно важных вещах – как Офис президента Украины совместно с Администрацией в РФ готовит предстоящую встречу Зеленского с Путиным и о чем они могут договориться.

Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем выпуске "Без цензуры" разбирает не только что сказал, но и о чем умолчал Владимир Зеленский на своей пресс-конференции ко второй годовщине президентства.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+22
А что он мог не сказать, если даже сказать что-либо он не в состоянии из-за отклонений в развитии.
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21.05.2021 15:32
+20
никогда особо не критиковал Зеленского, но и правда очень похожа его рубашка на косоворотку)) сразу представил балалайку и шляпу с красным цветком))
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21.05.2021 15:37
+17
Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? - Цензор.НЕТ 2837
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21.05.2021 15:54
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А что он мог не сказать, если даже сказать что-либо он не в состоянии из-за отклонений в развитии.
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21.05.2021 15:32 Ответить
никогда особо не критиковал Зеленского, но и правда очень похожа его рубашка на косоворотку)) сразу представил балалайку и шляпу с красным цветком))
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21.05.2021 15:37 Ответить
Очень удобная рубашка: в Украине глупые подумают, что это вышиванка. А в Московии сразу поймут, что свой парень.
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21.05.2021 15:58 Ответить
цьому єврею не привикати, як на українців плювати.
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21.05.2021 21:27 Ответить
Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? - Цензор.НЕТ 4766 Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? - Цензор.НЕТ 765
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21.05.2021 15:37 Ответить
Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? - Цензор.НЕТ 157
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21.05.2021 15:39 Ответить
А с чего редакция решила, что вопрос про косоворотку не важен? Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? - Цензор.НЕТ 9200
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21.05.2021 15:43 Ответить
Заховатися за боксерскькою спинкою на тлі скандалу із Медведчуком?

Тупая необучаемся украинская журналюха так ничему и не научилась - мочить самых рейтинговых опонентов ЗЫбила чтобы потом сидеть в луже собственного поноса с президентом клоуном на втором сроке и удивленно вращать засцаными глазками, приговаривая "Ааа хттттооооо эээттооо сдееееелааааааал???!"
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21.05.2021 15:47 Ответить
Цитата з прес-конференції: "У нас в команді мало хороших людей, но їх більшість!" Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? - Цензор.НЕТ 5497
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21.05.2021 15:53 Ответить
а помните как мендель (уже тоскую)))))) сказала - вопрос хороший, но я на него отвечать не буду)))))
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21.05.2021 15:55 Ответить
скучно без неї...... вона б хоч якось виправдала сцикуна в косоворотці.
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21.05.2021 16:00 Ответить
та да! двома твітами ))))
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21.05.2021 16:06 Ответить
Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? - Цензор.НЕТ 785

...
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21.05.2021 16:13 Ответить
Це вже "заразився" від Віталіка - "у мене два замісники, чотири з яких в відпустці", але більше всього що вплив Залдостанова.
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22.05.2021 17:59 Ответить
Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? - Цензор.НЕТ 2837
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21.05.2021 15:54 Ответить
Что не сказал Зеленский/ Не сказал главного: Украине под руководством еврейского мальчика из профессорской семьи , любимца молодёжной тусовки, весельчака, рассказчика анекдотов и хохм, случайно для себя по воле Коломойского ставшего президентом , в войне с Россией не победить.
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21.05.2021 15:54 Ответить
Він не сказав головне - вибачте, я уходжу.
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21.05.2021 15:55 Ответить
Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? - Цензор.НЕТ 7360
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21.05.2021 19:03 Ответить
а что он вообще сказал?... если отсеять словоблудие и пафосные заготовки ...
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21.05.2021 15:56 Ответить
Якщо чесно, то проект "Без цензури" те ще гівно...
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21.05.2021 16:02 Ответить
проект "Біле пальто")
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21.05.2021 16:09 Ответить
Отписался. Жалко тратить время на вавки Богдана-особую ненависть к Порошенко. Да и по делу из часов истеричной болтовни пять минут максимум
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21.05.2021 16:40 Ответить
Не сказал "Я отхохотал, я ухожу".
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21.05.2021 16:39 Ответить
Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? - Цензор.НЕТ 8917
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21.05.2021 19:03 Ответить
Очередной фильм студии "Квартал 95" поедет в Россию.
Русскоязычный сериал под названием "100 тысяч минут вместе", который украинцы посмотрели в феврале, покажет российский телеканал "СТС". Премьера юмористической мелодрамы в РФ назначена на 7 июня.
Это не первый сериал "Квартала", который транслировали российские телеканалы за последнее время.
"Слугу народа" недавно показывали на "ТНТ", "Папика" - на том же "СТС". Причем оба этих телеканала включены в санкционный список СНБО, который подписал Владимир Зеленский.
Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? - Цензор.НЕТ 4532
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22.05.2021 02:26 Ответить
не удивительно что в последнее время поднялась волна ватных плевков во все украинское -когда президент откровенный кацапский ватник(как и его папаша) то в стране Украина украинофобия чувствует себя безнаказанно и поощрённой
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22.05.2021 02:31 Ответить
І не забудьте того, що його діти ( діти українського президента на-хвилинку)вчаться у російській школі. Так що династія малоросів - якарізниців буде продовжена. І ось це реально страшно - імхо звичайно.
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22.05.2021 15:53 Ответить
а кому это бадяга ещё в мире нужна где ещё шефиры могут подкосить баблеца как ни в
скрепно-лапотной ???
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22.05.2021 05:20 Ответить
что вова не сказал на прессухе ??? а то что прямые переговоры снимают с посредников ВСЕ
обязательства включая санкции !!!!! так вы встречаетесь так у вас может быть любов..... ну и
************** сами....... вот как это называется.....
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22.05.2021 05:18 Ответить
Не дивився пряму трансляцію, бо реально мене починає нудити коли я бачу навіть світлину цього покидька якого мудрий нарід всадив у президентьське крісло. А приймаючи у рахунок те що там був ще один покидьок - гордон, то для мене перегляд цієї т. зв. пресконференції був просто неможливим. Проте я з задоволенням подивися і послухав розбір цього дійства від українських блогерів - починаючи від Портникова і закінчуючи Шаленим котом. і я впевнився у тому щозробив вірно. І дійсно єдине питання яке не задали і яке залишилося без відповіді - Коли воно пійде у відставку добровільно - не чекаючи силових ексцесів. Якось так.
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22.05.2021 15:33 Ответить
Ще Рибніков не висловився.
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22.05.2021 18:02 Ответить
 
 