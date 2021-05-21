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Проект "Без цензуры": Что не сказал Зеленский на пресс-конференции-2021? ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Не про вышиванку/косоворотку, а о действительно важных вещах – как Офис президента Украины совместно с Администрацией в РФ готовит предстоящую встречу Зеленского с Путиным и о чем они могут договориться.
Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем выпуске "Без цензуры" разбирает не только что сказал, но и о чем умолчал Владимир Зеленский на своей пресс-конференции ко второй годовщине президентства.
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+22 jklpqrs
показать весь комментарий21.05.2021 15:32
+20 товарищ Маузер 2
показать весь комментарий21.05.2021 15:37
+17 саша паламарчук
показать весь комментарий21.05.2021 15:54
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Тупая необучаемся украинская журналюха так ничему и не научилась - мочить самых рейтинговых опонентов ЗЫбила чтобы потом сидеть в луже собственного поноса с президентом клоуном на втором сроке и удивленно вращать засцаными глазками, приговаривая "Ааа хттттооооо эээттооо сдееееелааааааал???!"
...
Русскоязычный сериал под названием "100 тысяч минут вместе", который украинцы посмотрели в феврале, покажет российский телеканал "СТС". Премьера юмористической мелодрамы в РФ назначена на 7 июня.
Это не первый сериал "Квартала", который транслировали российские телеканалы за последнее время.
"Слугу народа" недавно показывали на "ТНТ", "Папика" - на том же "СТС". Причем оба этих телеканала включены в санкционный список СНБО, который подписал Владимир Зеленский.
скрепно-лапотной ???
обязательства включая санкции !!!!! так вы встречаетесь так у вас может быть любов..... ну и
************** сами....... вот как это называется.....