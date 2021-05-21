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В больницу им. Мечникова поступила роженица с тяжелой ковидной пневмонией. Сделали кесарево, мама и ребенок в реанимации на кислородной поддержке, - Рыженко. ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

В больнице Днепра им. Мечникова врачи спасли роженицу с тяжелой формой коронавируса и ее новорожденную дочку.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Александре 35. На 35-ой неделе беременности тяжелая ковидная пневмония. Большое поражение легких. На УЗИ полное отсутствие околоплодных вод. Биение сердца ребенка сократилось наполовину от нормы. Каждая секунда дорога...Спасать необходимо двоих. Кесарево. Сейчас и ребенок, и мама в разных реанимациях на кислородной поддержке. Дочь, которую назвала Викторией, видит пока только по телефону. Теперь у мамы новый взгляд на жизнь. Отчаяние позади. Радость и ожидание дома", - отметил он.

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В больницу им. Мечникова поступила роженица с тяжелой ковидной пневмонией. Сделали кесарево, мама и ребенок в реанимации на кислородной поддержке, - Рыженко 01

Автор: Ірина Дашківська
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це добре
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21.05.2021 15:59 Ответить
Здоровья маме и малышке. А врачам спасибо.
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21.05.2021 15:59 Ответить
Ваши врачи-герои,цените их труд
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21.05.2021 16:00 Ответить
Хоть здесь нет ковидоскептиков. Маме и ребенку - полного и скорейшего выздоровления!
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21.05.2021 16:13 Ответить
Дай Боже, щоб все було гоже
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21.05.2021 17:10 Ответить
Здоров'я дівчаткам, а лікарям удачі і респект!
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21.05.2021 18:01 Ответить
Наші лікарі на сьогодні Герої...вони ризикують кожний день так само, як військові на передовій... Шкода, що "клоунам і ілюзіоністам" до них байдуже...
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21.05.2021 19:12 Ответить
Я все розумію.
Але вони не знайшли нічого кращого і розумнішого, ніж робити фотки в операційній ?
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21.05.2021 21:20 Ответить
 
 