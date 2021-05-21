В больницу им. Мечникова поступила роженица с тяжелой ковидной пневмонией. Сделали кесарево, мама и ребенок в реанимации на кислородной поддержке, - Рыженко. ФОТО

В больнице Днепра им. Мечникова врачи спасли роженицу с тяжелой формой коронавируса и ее новорожденную дочку.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Александре 35. На 35-ой неделе беременности тяжелая ковидная пневмония. Большое поражение легких. На УЗИ полное отсутствие околоплодных вод. Биение сердца ребенка сократилось наполовину от нормы. Каждая секунда дорога...Спасать необходимо двоих. Кесарево. Сейчас и ребенок, и мама в разных реанимациях на кислородной поддержке. Дочь, которую назвала Викторией, видит пока только по телефону. Теперь у мамы новый взгляд на жизнь. Отчаяние позади. Радость и ожидание дома", - отметил он.

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